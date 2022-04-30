Росія може оголосити повну мобілізацію та посилює наступ на сході, - Міноборони

У Міністерстві оборони не виключають можливість повної мобілізації на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Речник міністерства Олександр Мотузяник зазначив: "Чи буде РФ оголошувати повну мобілізацію, – безумовно, це залежатиме від тих бойових дій, які наразі тривають у східній операційній зоні. Якщо ворогу не вдасться досягти своїх планів у найближчій перспективі, такий сценарій цілком можливий, ми його не виключаємо".

Також відомо, що "мобілізація" триває й на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Чоловіків виловлюють на вулицях і відправляють на передову.

За словами Мотузяника, окупанти посилюють наступ на сході.

"Російські війська поступово підвищують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно на всіх напрямках, і найбільша їхня активність на Слобожанському та Донецькому. Відмічено ознаки підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій", - йдеться в повідомленні.

