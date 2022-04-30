УКР
Росія може оголосити повну мобілізацію та посилює наступ на сході, - Міноборони

рф,окупанти

У Міністерстві оборони не виключають можливість повної мобілізації на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Речник міністерства Олександр Мотузяник зазначив: "Чи буде РФ оголошувати повну мобілізацію, – безумовно, це залежатиме від тих бойових дій, які наразі тривають у східній операційній зоні. Якщо ворогу не вдасться досягти своїх планів у найближчій перспективі, такий сценарій цілком можливий, ми його не виключаємо".

Також відомо, що "мобілізація" триває й на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Чоловіків виловлюють на вулицях і відправляють на передову.

За словами Мотузяника, окупанти посилюють наступ на сході.

"Російські війська поступово підвищують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно на всіх напрямках, і найбільша їхня активність на Слобожанському та Донецькому. Відмічено ознаки підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти примусово депортують мешканців Куп'янська та сусідніх населених пунктів до РФ, - Міноборони

Автор: 

армія рф (18526) Міноборони (7641) росія (67319) мобілізація (3204) Мотузяник Олександр (349)
Топ коментарі
+91
Приїдь на позиції побачиш.
А то по твоєму виходить, що наші вояки там на прогулянці.
Знаєш, що таке карусельу виконанні турбодизельних Т-90, а дизельний Орлан, який висить у повітрі не менше 6 годин і чітко дає координати, а знаєш, як б'є Васильок коли горизонтально наведений і ти виходу не почуєш?
А наші вояки все це тримають тижнями на позиціях під артою, СРЗО, авіацією, контужені, знесилені, вмснажені, незважаючи на втрати.
Не смійте принижувати їхню звитягу за межею людських можливостей своїми дурнувато-веселенькими висловами в стилі арестовичей.
Ворог сильний, безжальний навіть до своїх, переважає в техніці і людському ресурсі, але наші тримають!
Україна переможе без сумнівів, але ні на мить не забувайте якою ціною!
30.04.2022 17:56 Відповісти
30.04.2022 17:56 Відповісти
+43
30.04.2022 17:31 Відповісти
30.04.2022 17:31 Відповісти
+30
До ***** те дверцы ,сейчас не 16 век ,мясом войну нынче не выиграешь .
30.04.2022 17:24 Відповісти
30.04.2022 17:24 Відповісти
Не в мобілізації справа, а в техніці.
30.04.2022 19:28 Відповісти
30.04.2022 19:28 Відповісти
та мотиваці...
30.04.2022 20:42 Відповісти
30.04.2022 20:42 Відповісти
Полная мобилизация в россии не нужна. Потери в живой силе за два месяца даже с учётом погибших и непригодных к службе раненных тыщ 50-60. Можно легко восполнить контрактниками и запасом. Другое дело современные вооружения. Если подвыбить у них ещё пару тысяч железяк то там могут начаться проблемы.
30.04.2022 20:20 Відповісти
30.04.2022 20:20 Відповісти
Там вже проблеми
вони витягують запаси ще зі складів ссср
ті всі запаси тримаються на чесному слові, все вибухонебезпечне
30.04.2022 20:46 Відповісти
30.04.2022 20:46 Відповісти
А басмачи- это кто?
30.04.2022 21:01 Відповісти
30.04.2022 21:01 Відповісти
30.04.2022 21:34 Відповісти
30.04.2022 21:34 Відповісти
США повинно заявити про свою мобілізацію після оголошення мобілізації в московії.
30.04.2022 21:46 Відповісти
30.04.2022 21:46 Відповісти
Зачем Минобороны повторяет неподтвержденные фейки? Даже если так, вата не хочет умирать. Явно зеля хочет продавит свои преступные договорняки с кремлем под соусом "а то щаз миллионы ватников нападут."
30.04.2022 22:04 Відповісти
30.04.2022 22:04 Відповісти
Я зная що це антиукраїнсько. Перепрошую. Але ви ж самі хотіли Хла. Одна пзда з Запоріжжя яка зі мною у Польщі працює (візьміть до уваги - чомусь вона не їхала на роботу до москаля) постійно втирала "что єй нє дают гаваріть па рускі на Українє, єйо ущемляют". але курва чомусь тут вивчила польську аж бігом, а з українцями і далі тут пдить кацапською. І таких сотні тисяч. То що ж ви хочете? Скільки ще потрібно смертей українців щоб до вас дійшли елементарні речі? Зустрічайте - ваші асвабадітєлі прийшли.
01.05.2022 00:08 Відповісти
01.05.2022 00:08 Відповісти
Значит Украине нужно провести мобилизацию войск НАТО. с войсками НАТО - победа будет очень быстрая!!!
01.05.2022 00:57 Відповісти
01.05.2022 00:57 Відповісти
Ты совсем тупой? Украина более 2 месяцев при поддержке союзников одной страной противостоит армии которую называли второй на планете.
01.05.2022 03:36 Відповісти
01.05.2022 03:36 Відповісти
єдине, що може оголосити ********* - це свою власну КАПІТУЛЯЦІЮ!!! ХАХАХАХАХАХ!!!!
01.05.2022 08:23 Відповісти
01.05.2022 08:23 Відповісти
На параде будут ехать резиновые,надувные танки и ракеты ,купленные в Китае.
01.05.2022 08:51 Відповісти
01.05.2022 08:51 Відповісти
