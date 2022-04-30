Зеленський та Макрон обговорили оборонну співпрацю та взаємодію на шляху членства України в ЄС

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжив діалог з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху України до членства в ЄС. Вдячні за гуманітарну допомогу, готовність лікувати українських воїнів. Цінуємо рішення продовжити роботу французької місії з допомоги у розслідуванні злочинів РФ", - йдеться в повідомленні.

Водночас Макрон у Twitter зазначив: "У телефонному режимі з президентом Зеленським я висловив бажання продовжувати працювати на захист суверенітету та територіальної цілісності України. Наша підтримка військовою технікою буде продовжена, нашу гуманітарну допомогу також вже відправлено з більш ніж 615 тонн обладнання".

