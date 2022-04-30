УКР
Новини Війна
1 634 5

Зеленський та Макрон обговорили оборонну співпрацю та взаємодію на шляху членства України в ЄС

макрон

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжив діалог з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху України до членства в ЄС. Вдячні за гуманітарну допомогу, готовність лікувати українських воїнів. Цінуємо рішення продовжити роботу французької місії з допомоги у розслідуванні злочинів РФ", - йдеться в повідомленні.

Водночас Макрон у Twitter зазначив: "У телефонному режимі з президентом Зеленським я висловив бажання продовжувати працювати на захист суверенітету та територіальної цілісності України. Наша підтримка військовою технікою буде продовжена, нашу гуманітарну допомогу також вже відправлено з більш ніж 615 тонн обладнання".

Також читайте: Макрон у розмові із Зеленським пообіцяв посилити військову і гуманітарну допомогу Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (25234) Макрон Емманюель (1579)
Веры Макарону никакой !
30.04.2022 17:38 Відповісти
хоч би не блокував постачання іншими країнами, як обдристані мадяри, німці
30.04.2022 17:45 Відповісти
зустрілися двоє схожих один на одного, але Макрон попристойніше буде

30.04.2022 17:52 Відповісти
Два голубца всегда друг друга поймут.
30.04.2022 17:58 Відповісти
Америка нагнітає- Всі на шашлики,
30.04.2022 18:13 Відповісти
 
 