Відбувся обмін полоненими, повернули додому 14 громадян України, серед них військова на 5 місяці вагітності, - Верещук

Додому повернулись 14 громадян України: 7 військових та 7 цивільних.

Про це у Telegram повідомила віцепрем'єр Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні обміняли полонених. Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності. Хай Бог береже!" - йдеться в повідомленні.

