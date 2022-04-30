6 569 20
Відбувся обмін полоненими, повернули додому 14 громадян України, серед них військова на 5 місяці вагітності, - Верещук
Додому повернулись 14 громадян України: 7 військових та 7 цивільних.
Про це у Telegram повідомила віцепрем'єр Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні обміняли полонених. Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності. Хай Бог береже!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+30 kelt kant
показати весь коментар30.04.2022 18:06 Відповісти Посилання
+27 Roman Zamno #508911
показати весь коментар30.04.2022 18:06 Відповісти Посилання
+24 Павлик морозов #499349
показати весь коментар30.04.2022 18:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Это вообще как? Мы меняем военных на гражданских?
А Верещук вкусре, что взятие в плен гражданских, грубое нарушение Женевской конвенции?!
Если раша берет в плен гражданских, то она выходит страна террорист!
Те ж самісіньке, як відпустили "вагнерівцив", щоб потім вони приперлись вбивати українців, ще й найманців привели.
Де інформація, скільки і кого виміняли на наших? Бо я впевнений, особливо враховуючи спроби емоційно пробити медіапростір вагітною військовою (військовесою? військинею? вийськицею? вибачте, не вмію в фемінітиви), там явно було не 7х7, а як мінімум, 7/7 на 14 орків. Не кажучи вже про яких саме орків вона наміняла...
Мне казалось, что если у нас война, то должны сначала менять военнопленных, а не гражданских,
тех,чья жизнь в плену особенно опасна. И нам нужны воины. Какие тайны нахрен! От украинцев?
Рашисты то в курсе. Мне иногда кажется, что власть и народ живут в параллельных мирах.
А кто контролирует вице-премьера Верещук, или она самолично решает, кто достоин, а кто нет?
Боже, бедный народ! Когда- то, когда большевики брали власть, они уверяли, что всё не сложно,
что любая кухарка может руководить страной, сапоги может тачать пирожник и т.д.
Мне не хочется, чтобы этот эксперимент повторился...