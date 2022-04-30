УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9582 відвідувача онлайн
Новини Обмін полоненими Війна
6 569 20

Відбувся обмін полоненими, повернули додому 14 громадян України, серед них військова на 5 місяці вагітності, - Верещук

зсу

Додому повернулись 14 громадян України: 7 військових та 7 цивільних.

Про це у Telegram повідомила віцепрем'єр Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні обміняли полонених. Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності. Хай Бог береже!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія намагалася обміняти депортованих цивільних українців на своїх військовополонених, - Верещук

Автор: 

обмін (1272) Верещук Ірина (686)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
скорее всего по быстрячку, пользуясь типа "секретностью" отдают кацапам самых важных военных преступников (летчиков, офицерье высокопоставленное и т.п.)... это в духе зеленых коллаборантов.
показати весь коментар
30.04.2022 18:06 Відповісти
+27
"Додому повернулись 14 громадян України: 7 військових та 7 цивільних."

Это вообще как? Мы меняем военных на гражданских?

А Верещук вкусре, что взятие в плен гражданских, грубое нарушение Женевской конвенции?!

Если раша берет в плен гражданских, то она выходит страна террорист!
показати весь коментар
30.04.2022 18:06 Відповісти
+24
Я так понимаю,что эта проблядь отдала 14 военных орков?
показати весь коментар
30.04.2022 18:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так понимаю,что эта проблядь отдала 14 военных орков?
показати весь коментар
30.04.2022 18:02 Відповісти
Ну да((
показати весь коментар
30.04.2022 18:17 Відповісти
Я уже давно не вижу цифру отданных на обмен рашоорков. Возникает вопрос: это если вдруг путлер захочет забрать своего кума, то это и будет цена равнозначного обмена. Все равно зелень с мертветчуком ничего делать не будет, он слишком связан с коломойшей, о котором все забыли кроме американского правосудия.
показати весь коментар
30.04.2022 18:18 Відповісти
и не самых простых
показати весь коментар
30.04.2022 20:46 Відповісти
скорее всего по быстрячку, пользуясь типа "секретностью" отдают кацапам самых важных военных преступников (летчиков, офицерье высокопоставленное и т.п.)... это в духе зеленых коллаборантов.
показати весь коментар
30.04.2022 18:06 Відповісти
"Додому повернулись 14 громадян України: 7 військових та 7 цивільних."

Это вообще как? Мы меняем военных на гражданских?

А Верещук вкусре, что взятие в плен гражданских, грубое нарушение Женевской конвенции?!

Если раша берет в плен гражданских, то она выходит страна террорист!
показати весь коментар
30.04.2022 18:06 Відповісти
На кого і в якій кількості обміняли?
показати весь коментар
30.04.2022 18:14 Відповісти
пля, як заіпала вже ця напівграмотна бИчка!! Хоча, я думаю, від іі персони там мало шо залежить.... але у кацапів під окупацією сотні тисяч цивілів!!!! То кого на кого міняти?? Чи - "какая разніца"???? 😡😡
показати весь коментар
30.04.2022 18:14 Відповісти
Для плісняви, головне, знайти привід віддати кацапам важливих окупантів. Враховуючи акцентування уваги на нашій вагітній військовій, підозрюю, льотчики, артилеристи, та інша офіцерня. В якій кількості, невідомо.
Те ж самісіньке, як відпустили "вагнерівцив", щоб потім вони приперлись вбивати українців, ще й найманців привели.
показати весь коментар
30.04.2022 18:33 Відповісти
Ця дурна і малограмотна ****** викликає тільки огиду.
показати весь коментар
30.04.2022 18:23 Відповісти
Знову цивільних на військових
показати весь коментар
30.04.2022 18:34 Відповісти
Вообще-то среди них беременная военнослужащая. Что всех не устраивает?
показати весь коментар
30.04.2022 18:38 Відповісти
Все всіх влаштовує, крім брехні та замовчування владою фактів.
Де інформація, скільки і кого виміняли на наших? Бо я впевнений, особливо враховуючи спроби емоційно пробити медіапростір вагітною військовою (військовесою? військинею? вийськицею? вибачте, не вмію в фемінітиви), там явно було не 7х7, а як мінімум, 7/7 на 14 орків. Не кажучи вже про яких саме орків вона наміняла...
показати весь коментар
30.04.2022 18:51 Відповісти
Не устраивают, что есть таки ,как ты - делающие невинность на лице!По методичке Оман
показати весь коментар
30.04.2022 20:49 Відповісти
Поки міняють на військових орків цивільних українців, кацапи наших військовополонених тупо вбивають. Як про це написано в одному з матеріалів сьогодні на "Цензорі". Я розумію, що цивільним теж важко. Але кацапи більше мук, страждань і смертей завдають нашим полоненим військовим. І головне - військовий, який повернувся з полону з великою ймовірністю повернеться на фронт. А виміняний цивільний (маю підозру, що це різного рівня депутати, або держсоужбовці) махнуть у кращому випадку за кордон (як виміняний мер Нової Каховки) , у гіршому - присядуть на б'юджет.
показати весь коментар
30.04.2022 18:59 Відповісти
мені не подобається, що все так непрозоро. всім відомо, що рашисти катують і вбивають наших військовополонених. верещук я не довіряю. вона відома брехуха, крадійка і зрадниця, типова представниця зекоманди. впевнена, що вона недопрацьовує.
показати весь коментар
30.04.2022 19:09 Відповісти
Ви хоч повідомляйте на кого поміняли і скільки випустили рашистів не довіряю яцій Верещук.
показати весь коментар
30.04.2022 20:15 Відповісти
Чому всі такі неуважні? Було ж повідомлення, що інфо про обміни полонених орків (кількість, військовий фах тощо) засекречено зеленою владою до кінця війни.
показати весь коментар
30.04.2022 20:29 Відповісти
"Имена, пароли, явки?" Где конкретика? Втихаря что- то (кого- то) на что- то (кого- то) меняют.
Мне казалось, что если у нас война, то должны сначала менять военнопленных, а не гражданских,
тех,чья жизнь в плену особенно опасна. И нам нужны воины. Какие тайны нахрен! От украинцев?
Рашисты то в курсе. Мне иногда кажется, что власть и народ живут в параллельных мирах.
А кто контролирует вице-премьера Верещук, или она самолично решает, кто достоин, а кто нет?
Боже, бедный народ! Когда- то, когда большевики брали власть, они уверяли, что всё не сложно,
что любая кухарка может руководить страной, сапоги может тачать пирожник и т.д.

Мне не хочется, чтобы этот эксперимент повторился...
показати весь коментар
30.04.2022 20:38 Відповісти
Знов за таксистів віддає військових злочинців?
показати весь коментар
01.05.2022 00:17 Відповісти
 
 