12 292 30

Внаслідок ракетної атаки окупантами пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту, - ОК "Південь"

Рашисти випустили ракети по Одеській області, внаслідок чого пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Одеської міськради, про це повідомляє ОК "Південь".

"Внаслідок ракетної атаки по Одещині пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Її подальше використання неможливе", - йдеться в повідомленні.

аеропорт (1865) обстріл (30471) Одеса (5601)
Топ коментарі
+20
Головне щоб зелень весь Південь не злила, як Херсон.
30.04.2022 18:49 Відповісти
+18
Сенс в тому, щоб в перспективі там транспортники НАТО не приземлялися зі зброєю.
30.04.2022 18:43 Відповісти
+7
Чтобы рашисты больше не стреляли туда.
30.04.2022 18:45 Відповісти
А смысл ? там уже 2 месяца даже кукурузники не летают
30.04.2022 18:42 Відповісти
Сенс в тому, щоб в перспективі там транспортники НАТО не приземлялися зі зброєю.
30.04.2022 18:43 Відповісти
До подхода транспортников НАТО уже успеет починить.
30.04.2022 19:04 Відповісти
Русский военный кораблъ иди на...
30.04.2022 19:19 Відповісти
А писати про це для чого?
30.04.2022 18:42 Відповісти
уже и фото есть , это не стратегический объект, Одессу отключили от всех ключевых логистик в первые дни .
30.04.2022 18:44 Відповісти
Не думайте про це, використовувати її вже неможливо.
30.04.2022 18:44 Відповісти
Сьгодні не можливо...
30.04.2022 18:54 Відповісти
якщо погтрібног,за добу злітно-посадкова смуга відновлюється.
але вона все одно не використовувалась після удару 24.02
30.04.2022 18:55 Відповісти
Надо восстановить, пусть думают что она нужна и еще туда стреляют.
30.04.2022 19:01 Відповісти
Мудро!
30.04.2022 19:02 Відповісти
Чтобы рашисты больше не стреляли туда.
30.04.2022 18:45 Відповісти
есть еще школьный
30.04.2022 18:45 Відповісти
на школьном есть стены из кирпича , и плиты из бетона , причем сомнительного состояния , с времен ссср там ни кто ни чего ни делал , если туда и будет прилет , то это только в пользу , восстановят за счет русни.
30.04.2022 18:52 Відповісти
когда был прилет в дом, на школьный тоже тогда попало но она упала в поле, еще пару лет назад там стояли сушки, так что он рабочий
30.04.2022 18:56 Відповісти
не фантазируйте , сокращение дошло и туда , спасибо зеле и 95 кварталу, после его визита в Одессу, от туда было вывезено все , там даже ремонтной базы не осталось .
30.04.2022 19:12 Відповісти
Головне щоб зелень весь Південь не злила, як Херсон.
30.04.2022 18:49 Відповісти
«НЕПОЖРЕМ, ТАК ХОТЬ ПОРЖЕМ.

83.02% избирателей в Херсонской области негативно относились к Гетьману Украины Петру Порошенко и отдали свои голоса на выборах 21 апреля 2019 года атеисту-безбожнику, кощуннику и ************ из Кривого Рога. Шестой Президент Украины «отблагодарил» свой электорат («ХОТЬТАБУРЕТКАЛИШЬБЫНЕПОРОШЕНКО») и дал указание разминировать Перекопский перешеек, плотины и все мосты, ведущие в Херсон. 24 февраля 2022 года танковые колонны руссофашистов беспрепятственно захватили «без единого выстрела», как они любят говорить журналистам, Херсон и Херсонскую область. Захватчики ворвались на Каховскую ГЭС, сорвали украинский флаг, повесили свой триколор и пустили бесплатно из водохранилища воду в Северо-Крымский канал. Немного передохнув и заправив танки украденным дизельным топливом, россияне двинулись дальше и оккупировали Мелитополь, Бердянск и Мариуполь, превратив этот город во второй Алеппо. Таким образом, Верховный Главнокомандующий ЗСУ помог хозяину Кремля исполнить его давнюю мечту: пробить сухопутный коридор в оккупированный Крым, обеспечить подачу днепровской воды на российскую ядерную базу и заблокировать проход судов в украинские порты на Азове.

Сейчас православные мародеры вывозят железнодорожными эшелонами зерно и семена подсолнуха из херсонских элеваторов в московию, (географическое название «Россия» переводится с китайского языка как «голодная земля»). Российские террористы похищают журналистов, руководителей общин, депутатов и активистов. В этом им активно помогают местные коллаборанты. Оккупанты содержат арестованных чиновников в тюремных камерах в Херсоне. Судьба многих граждан не известна уже много дней. Город полностью заблокирован, и из него невозможно выехать, даже на велосипеде.

Орки уже отпечатали бюллетени для голосования и готовят местный Референдум, чтобы объявить демократическую «банановую» республику «ХНР», завезли «деревянные» рубли, раздают местным жителям паспорта с двуглавой курицей на обложке и мобилизуют мужчин на войну с Украиной.
30.04.2022 19:20 Відповісти
Зеля зіллє всю Україну, коли знову стане Президентом. Питання- кому?
30.04.2022 19:08 Відповісти
этой зеленой твари не быть больше президентом
30.04.2022 20:34 Відповісти
Полосу надо с нуля строить. Но сейчас нет смысла если идет война.
30.04.2022 19:10 Відповісти
Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони, - речник ОВА Братчук Джерело:
30.04.2022 19:27 Відповісти
и тут сразу вопрос. Как??
30.04.2022 23:11 Відповісти
С какой целью интересуетесь?
01.05.2022 07:45 Відповісти
Фашистское государство россия В Москве возбуждено уголовное дело против двух оппозиционных муниципальных депутатов, которые выступили против войны в Украине.https://www.youtube.com/watch?v=btOCT2xcdmA
30.04.2022 19:35 Відповісти
Скільки ж вас, стратегів ! Чому не на передовій, чому не воюєте ?
30.04.2022 21:37 Відповісти
 
 