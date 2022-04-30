Окупанти поширюють дезінформацію про нібито "захоплення" Києва, Харкова та Запоріжжя, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти на території Харківської області активно поширюють дезінформацію.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. За наявною інформацією, противник примусово вивозить населення на територію російської федерації. Окупанти розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя", - зазначили в Генштабі.

Водночас у результаті наступу підрозділів Сил оборони України на Харківщині було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 18:00 30 квітня