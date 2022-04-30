УКР
Окупанти поширюють дезінформацію про нібито "захоплення" Києва, Харкова та Запоріжжя, - Генштаб ЗСУ

рф

Російські окупанти на території Харківської області активно поширюють дезінформацію.

Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупаційні війська продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. За наявною інформацією, противник примусово вивозить населення на територію російської федерації. Окупанти розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя", - зазначили в Генштабі.

Водночас у результаті наступу підрозділів Сил оборони України на Харківщині було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення на 18:00 30 квітня

Генштаб ЗС (7150) Харківщина (6054)
+17
Во тупорылые касапы типа мы живём в средневековье. Вот эту йухню в Бурятии и Дагестане можете просирать своим рабам.
30.04.2022 19:07
+17
Київ захопили???
Пішла, перевірю консервацію на предмет готовності до збивання ворожого та летючого
а то ХАСЬ! -а в мене дрона збити нема чим
30.04.2022 19:09
+16
.
30.04.2022 19:11
https://t.me/bozhejakekonchene/4345 хроніки *процвєтанія* рабсії-матішкі... (назад в салфетскій саюс)
30.04.2022 19:06
Во тупорылые касапы типа мы живём в средневековье. Вот эту йухню в Бурятии и Дагестане можете просирать своим рабам.
30.04.2022 19:07
Так в них нема вариантів, вони це й ***** в бункер доркладають. Інакше ж їх свої постріляють.
30.04.2022 19:08
а в это время клятые украинские нацисты бандерлоги и украинцы молча и тихо захватили Россию от Калининграда до Курил... ну а в Лугандонии или где то там пусть мечтают
30.04.2022 19:51
Київ захопили???
Пішла, перевірю консервацію на предмет готовності до збивання ворожого та летючого
а то ХАСЬ! -а в мене дрона збити нема чим
30.04.2022 19:09
30.04.2022 21:51
.
30.04.2022 19:11
І Берлін вже захопили. Святкуватимуть день пабєди.
30.04.2022 19:12
От чомусь русню влаштовує брехня з телевізорів, а от фотографією з пиріжком, чомусь відчуття голоду не втамовує. Дивно? Не думаю.
30.04.2022 19:18
Обкурились
30.04.2022 19:19
Знову по старій мєтодічці написали довбні)
30.04.2022 19:20
Я впевнений, у якомусь мухосранську в це повірять.

30.04.2022 19:20
Ця інформація нагадала мені анекдот:

...Мойша, пєрєдайтє ім, что в мойо отсутствіє оні моґут мєня даже біть...
30.04.2022 19:23
Они в угаре борьбы с нацистами книги перепутали. Рассказы о взятии Москвы активно распространялись в 1941-1943-х
30.04.2022 19:24
и Рейкьявика.
30.04.2022 19:29
Пусть не врут! Все десанты в Киеве с первого дня отбиваются ОП во главе с подполковником Люсьеном. В боях участвуют лично ЗЕ, Дерьмак, Подоляк и Арахнофобия.
30.04.2022 19:33
Ви забули про героїчного оборонця мукачевських ресторанів колю-каклєту.
30.04.2022 20:09
Тувинські тік-токери героїчно знищують бандеромобілі в брянській області
https://t.me/sashakots/31861
https://t.me/sashakots/31862
30.04.2022 19:38
Кацапи видають бажане за дійсне !!

Хрен вам , орки , аж в горлянку наші міста 😠
30.04.2022 19:42
10 ознак маніпуляцій на темі війни від Євгена Магди:

Війна - стан незвичний та шоковий для багатьох з нас. Проте рашисти до неї готувалися активно та наполегливо. Не зайвим буде звернути увагу на типові маніпуляції роспропаганди в цьому питанні:

1) Повідомлення активно поширюються проросійськими анонімними ТГ-каналами

2) Втрати загарбників ставляться під сумнів, а наші - роздмухуються

3) Додається посилання на "секретні російські документи"

4) У питаннях обстрілів мирного населення на інших воєнних злочинів просувається принцип "обоє рябоє"

5) Конкретизується номери в/ч, їх розташування, прізвища та звання командирів, їх наполегливо демонізують

6) Використовуються обрізані шматки відео, походження яких неможливо визначити

7) Здійснюється акцентована критика на адресу політичного та військового керівництва України

8) Вживаються терміни, притаманні російській пропаганді, географічні назви "гуляють"

9) "Оточенці" постають добре поголеними та у чисто випрасуваних одностроях

10) Помітні ознаки машинного перекладу з російської на українську

Відтак не соромтеся перевіряти інформацію, ставити під сумнів чутки та вірити в перемогу ЗСУ
30.04.2022 19:57
Це помогли захопити Діванное військо і колобранти які гадят на чину владу инфа 100 %
30.04.2022 19:59
а разве разрывов не слышно местным жителям?
30.04.2022 20:18
Харків захопили? Нуну, сказав собака Баскєрвілєй Герасиму.
Харків`янам дайте зброю і завтра бєлгорода не буде!
30.04.2022 21:39
А меня интересует как мы будем возвращать украинцев, которых выкрали кацапы и вывезли на рашку?
30.04.2022 21:59
Орки бл**дь....ви до Пуховики або до Зазім'я доповзіть....пів-кацапа, і пів-дона.
А там вас зустрінуть біля Монєтки огоого...
А ще вас уйо**бків будуть чекати на Закревського, Сабурова, Милославській, Каштановій, Драйзера

Це Я вам ригакам кажу як КИЯНИН!!!

ЦЕ ТРОЄЩИНА....кацапи....це страшніше ніж ГРОЗНИЙ.....
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ УЙ**ОБКИ!!!!!!!

СЛАВА УКРАЇНІ!!!
30.04.2022 22:24
 
 