Окупанти поширюють дезінформацію про нібито "захоплення" Києва, Харкова та Запоріжжя, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти на території Харківської області активно поширюють дезінформацію.
Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські окупаційні війська продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області. За наявною інформацією, противник примусово вивозить населення на територію російської федерації. Окупанти розповсюджують дезінформацію про захоплення Харкова, Києва та Запоріжжя", - зазначили в Генштабі.
Водночас у результаті наступу підрозділів Сил оборони України на Харківщині було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне.
Пішла, перевірю консервацію на предмет готовності до збивання ворожого та летючого
а то ХАСЬ! -а в мене дрона збити нема чим
...Мойша, пєрєдайтє ім, что в мойо отсутствіє оні моґут мєня даже біть...
https://t.me/sashakots/31861
https://t.me/sashakots/31862
Хрен вам , орки , аж в горлянку наші міста 😠
Війна - стан незвичний та шоковий для багатьох з нас. Проте рашисти до неї готувалися активно та наполегливо. Не зайвим буде звернути увагу на типові маніпуляції роспропаганди в цьому питанні:
1) Повідомлення активно поширюються проросійськими анонімними ТГ-каналами
2) Втрати загарбників ставляться під сумнів, а наші - роздмухуються
3) Додається посилання на "секретні російські документи"
4) У питаннях обстрілів мирного населення на інших воєнних злочинів просувається принцип "обоє рябоє"
5) Конкретизується номери в/ч, їх розташування, прізвища та звання командирів, їх наполегливо демонізують
6) Використовуються обрізані шматки відео, походження яких неможливо визначити
7) Здійснюється акцентована критика на адресу політичного та військового керівництва України
8) Вживаються терміни, притаманні російській пропаганді, географічні назви "гуляють"
9) "Оточенці" постають добре поголеними та у чисто випрасуваних одностроях
10) Помітні ознаки машинного перекладу з російської на українську
Відтак не соромтеся перевіряти інформацію, ставити під сумнів чутки та вірити в перемогу ЗСУ
Харків`янам дайте зброю і завтра бєлгорода не буде!
А там вас зустрінуть біля Монєтки огоого...
А ще вас уйо**бків будуть чекати на Закревського, Сабурова, Милославській, Каштановій, Драйзера
Це Я вам ригакам кажу як КИЯНИН!!!
ЦЕ ТРОЄЩИНА....кацапи....це страшніше ніж ГРОЗНИЙ.....
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ УЙ**ОБКИ!!!!!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!