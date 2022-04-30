УКР
Говорили про відбудову України та надання консульських послуг нашим громадянам у Росії, - Зеленський провів перемовини з президентом Швейцарії Кассісом

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Заеленський зазначив: "Провів перемовини з Ігнаціо Кассісом. Відзначив гуманітарну допомогу з боку Швейцарії. Обговорили підготовку до Конференції з відбудови України та посередницьку роль Швейцарії щодо надання консульських послуг українцям у Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Швейцарії вирішила сама розподіляти українських біженців по кантонах за принципом пропорційності

Говори -- рассказывай. Доставай -- показывай!
показати весь коментар
30.04.2022 19:26 Відповісти
А у цього "актора", не погано виходить гроші випрошувати- приймає з усіх сторін.,когось він мені нагадує...
показати весь коментар
30.04.2022 19:28 Відповісти
А шо С РАШЕЙ РАЗОРВАЛИ ДИП ОТНОШЕНИЯ ? И визы ввели ?
показати весь коментар
30.04.2022 20:03 Відповісти
То он с Кассисом поговорил, то с Джонсоном, то с Байденом поговорил. На перекуре наградил солдат и офицеров. Аристович и тот другой как бы занимаются пустыми переговорами. И т.д. А хто занимается проблемами фронта и экономики? А Мариуполь, Херсон?
показати весь коментар
30.04.2022 20:04 Відповісти
Це та Швейцарія, яка не надала дозвіл Німеччини на постачання снарядів до німецької техніки?
показати весь коментар
30.04.2022 20:33 Відповісти
 
 