Говорили про відбудову України та надання консульських послуг нашим громадянам у Росії, - Зеленський провів перемовини з президентом Швейцарії Кассісом

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Заеленський зазначив: "Провів перемовини з Ігнаціо Кассісом. Відзначив гуманітарну допомогу з боку Швейцарії. Обговорили підготовку до Конференції з відбудови України та посередницьку роль Швейцарії щодо надання консульських послуг українцям у Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада Швейцарії вирішила сама розподіляти українських біженців по кантонах за принципом пропорційності