Аеропорт Одеси обстріляли з території окупованого Криму БРК "Бастіон", - ОВА
Російські окупанти сьогодні обстріляли аеропорт Одеси, пошкоджено злітно-посадкову смугу.
Про це у Telegram повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ворог наніс ракетний удар з території тимчасово окупованого Криму береговим ракетним коплексом "Бастіон". Злітно-посадкова смуга аеропорту "Одеса" зазнала руйнації. Дякувати Богу, ніхто не постраждав.
В області проводять протидиверсійні заходи. Вони проводяться для того, щоб забезпечити максимальну безпеку мешканців Одещини на період подовженої комендантської години. Прошу віднестись з розумінням. Бережіть себе", - сказав він.
Топ коментарі
+51 Paul Foxen
показати весь коментар30.04.2022 19:53 Відповісти Посилання
+46 Valter Valter
показати весь коментар30.04.2022 19:51 Відповісти Посилання
+32 ahuhu
показати весь коментар30.04.2022 19:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
30.04.2022
Одесская область получила новые комплексы ПВО для борьбы с врагом. Теперь небо региона будет под еще большей защитой.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"Наши силы противовоздушной обороны контролируют небо и получают новое вооружение, которое поможет сделать еще более защищенным наше небо, а значит - и каждого из нас", - проинформировал Братчук.
?
Одеса отримала нові комплекси протиповітряної оборони, - речник ОВА Братчук
Главное пропиариться.
Но есть надежды к осени обучить несколько расчётов на ПУ ATACMS, которых на консервации в США как грязи. Тогда и крымский мост у украинского берега вздыбится, и бабруйские летуны напрягутся, и в брянске станет модно копать окопы и блиндажики в частном секторе.
А немає в Штатах відставників-добровольців, які раніше служили на цих шайтан-машинах?
І вирішили вдарити тим, у чого є найбільший шанс долетіти.
Хоч би як напакостить.
20ту і тільки мудрий Тарас сказав - "рвати треба все".
Краще би вони мікроскопом цвяхи забивали!
А цікаво технічно можна покласти моб та інтерн звязок з ********** ?
Жаль, что оказался предателем самого себя...
Я знаю, що у нас ЄЄЄЄЄЄЄЄЄЄ!!!!!!!
Кацапи...... ви ***** оху**єїте....
У нас уже є такі "Плюшки", що вам і не снилося
ой ходили край села партізани...
В https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0?src=hashtag_click #Одеса о 18 годині прилетіли Пушкін, Лєрмонтов і Толстой.
Аеропорт ми відбудуємо.
А росію - ні.