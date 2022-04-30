Аеропорт Одеси обстріляли з території окупованого Криму БРК "Бастіон", - ОВА

Російські окупанти сьогодні обстріляли аеропорт Одеси, пошкоджено злітно-посадкову смугу.

Про це у Telegram повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ворог наніс ракетний удар з території тимчасово окупованого Криму береговим ракетним коплексом "Бастіон". Злітно-посадкова смуга аеропорту "Одеса" зазнала руйнації. Дякувати Богу, ніхто не постраждав.

В області проводять протидиверсійні заходи. Вони проводяться для того, щоб забезпечити максимальну безпеку мешканців Одещини на період подовженої комендантської години. Прошу віднестись з розумінням. Бережіть себе", - сказав він.

