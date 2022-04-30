УКР
ЗСУ звільнили Верхню Роганку, Руську Лозову, Слобідське та Прилесне на Харківщині. Ворог здійснює спроби наступу в напрямках Барвінкове та Слов'янськ, - Генштаб

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.

У інформації зазначається: "На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує завдавати авіаційних ударів та артилерійських обстрілів міста Харкова.

На Ізюмському напрямку окупанти, силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ здійснюють спроби наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти поширюють дезінформацію про нібито "захоплення" Києва, Харкова та Запоріжжя, - Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує зосереджувати сили і засоби як на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, так і у Бєлгородській області, у безпосередній близькості до державного кордону України. Так, до району населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, а до міста Ізюм – підрозділи 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу.

Противник нарощує систему протиповітряної оборони, веде повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України із застосуванням БПЛА у районах населених пунктів Велика Комишуваха, Іванівка, Червоне, Курулька, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти примусово депортують мешканців Куп'янська та сусідніх населених пунктів до РФ, - Міноборони

"У результаті наступу підрозділів Сил оборони України на Харківщині було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Генштаб ЗС (7150) Харківщина (6054)
Топ коментарі
+66
это орк на въезде в Харьков перед окружной с Кутузовки...!

показати весь коментар
30.04.2022 20:16 Відповісти
+50
Распяли мальчика в трусиках, биндеры проклятые
показати весь коментар
30.04.2022 20:19 Відповісти
+27
На Покровск у кацапов не срослось... ...а я боялся за эту неделю. Сеструхе в Днепре сказал: Возьмут Покровск -- тикайте сразу во Львов! ...а она вчера к маникюрше сходила... И это радует, дорогие громадяны! *)
показати весь коментар
30.04.2022 20:15 Відповісти
ЗСУ на звільнили Верхню Роганку, Руську Лозову,

А как правильно понимать эту фразу???
показати весь коментар
30.04.2022 20:11 Відповісти
Далее в тексте все разьясняется...а это опечатка..
показати весь коментар
30.04.2022 20:13 Відповісти
Возможно хотели написать...на Харьковщине...а потом передумали...
показати весь коментар
30.04.2022 20:14 Відповісти
Пиши так - ВСУ от имели кремлёвских нацистов !
показати весь коментар
30.04.2022 21:47 Відповісти
Фух, наверное, таки Малярша разрешила...
показати весь коментар
30.04.2022 20:14 Відповісти
На Покровск у кацапов не срослось... ...а я боялся за эту неделю. Сеструхе в Днепре сказал: Возьмут Покровск -- тикайте сразу во Львов! ...а она вчера к маникюрше сходила... И это радует, дорогие громадяны! *)
показати весь коментар
30.04.2022 20:15 Відповісти
что то покровск далековато от линии столкновения,откуда такая паника?
показати весь коментар
30.04.2022 20:31 Відповісти
на Покровск они разве телепортироваться могут, а если по факту, то только крупной армией с Марьинки, и то если дойдут то единицы, а там в Покровске и полягут
показати весь коментар
30.04.2022 20:33 Відповісти
теперь до Покровска они только грунтовыми водами могут дойти. А в Покровске можно будет услышать только выходы нашей арты в сторону Старомлинівки и Пологов.
показати весь коментар
30.04.2022 20:45 Відповісти
Марьинка ближе там чем Старомлиновка, арта работает с 24 февраля по свиньям из даунецка стабильно аж земля содрогается 24 на 7, все уже привыкли
показати весь коментар
30.04.2022 20:49 Відповісти
это орк на въезде в Харьков перед окружной с Кутузовки...!

показати весь коментар
30.04.2022 20:16 Відповісти
Красівоє
показати весь коментар
30.04.2022 20:19 Відповісти
Распяли мальчика в трусиках, биндеры проклятые
показати весь коментар
30.04.2022 20:19 Відповісти
мальчик поедрос...!)
показати весь коментар
30.04.2022 20:21 Відповісти
Ашо он там делает?
прям с картины какой то
показати весь коментар
30.04.2022 20:20 Відповісти
жаль не могу видео залить где он отдыхает...\я даже не знал что он на этой дороге к Старому Салтову - пока сам видео не увидел...!\
показати весь коментар
30.04.2022 20:23 Відповісти
Не бачите? Загорає на сонці.
показати весь коментар
01.05.2022 01:43 Відповісти
прям кадр из Властелин Колец или Обитель Зла!
показати весь коментар
30.04.2022 20:34 Відповісти
Вот и мальчик в трусиках распятый!
показати весь коментар
30.04.2022 20:44 Відповісти
памятнік нєізвєстнаму кацапу
показати весь коментар
30.04.2022 20:50 Відповісти
Жарена яєчня по кацапські
показати весь коментар
30.04.2022 20:57 Відповісти
Бідолага, мабуть згорів на роботі🤣🤣🤣
показати весь коментар
30.04.2022 21:10 Відповісти
А ему не больно?
показати весь коментар
30.04.2022 21:15 Відповісти
Оставить как памятник. ***** шастать.
показати весь коментар
30.04.2022 21:41 Відповісти
Хорошая идея. Пластифицировать и оставить оркам на память.
показати весь коментар
01.05.2022 01:03 Відповісти
Прямо как в картине великих мастеров живописи времен ренессанса. Надо оставить.
показати весь коментар
01.05.2022 01:04 Відповісти
еще один жаренный бурят?
показати весь коментар
01.05.2022 23:33 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Бережи вас Господь, рідненькі
показати весь коментар
30.04.2022 20:22 Відповісти
Діляну Циркуни-Липці треба очистити від орків! Звідти вони б'ють градами!
показати весь коментар
30.04.2022 20:24 Відповісти
ЗСУ звільнили... Прилесне на Харківщині.
***********

показати весь коментар
30.04.2022 20:46 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
показати весь коментар
30.04.2022 20:56 Відповісти
Ще невідомо, чи правда, але https://t.me/BerezaJuice/14066 Борислав Береза зі свого окопу повідомляє "ЗСУ утилизировали возле Изюма генерал-майора РФ Андрея Симонова. Как говорится - нехер шастать!"
показати весь коментар
30.04.2022 21:28 Відповісти
тоже на эту инфу в телеге читал...
показати весь коментар
30.04.2022 21:51 Відповісти
 
 