ЗСУ звільнили Верхню Роганку, Руську Лозову, Слобідське та Прилесне на Харківщині. Ворог здійснює спроби наступу в напрямках Барвінкове та Слов'янськ, - Генштаб

Українські воїни звільнили Верхню Роганку, Руську Лозову, Слобідське та Прилесне в Харківській області. Окупант зосереджує сили біля кордону та у м. Ізюм

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному повідомленні Генштабу ЗСУ.

У інформації зазначається: "На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує завдавати авіаційних ударів та артилерійських обстрілів міста Харкова.

На Ізюмському напрямку окупанти, силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії та 68-го армійського корпусу Східного військового округу, повітряно-десантних військ здійснюють спроби наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Ворог продовжує зосереджувати сили і засоби як на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, так і у Бєлгородській області, у безпосередній близькості до державного кордону України. Так, до району населеного пункту Волохів Яр окупанти перемістили підрозділи 55-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, а до міста Ізюм – підрозділи 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу.

Противник нарощує систему протиповітряної оборони, веде повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України із застосуванням БПЛА у районах населених пунктів Велика Комишуваха, Іванівка, Червоне, Курулька, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове.

"У результаті наступу підрозділів Сил оборони України на Харківщині було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне", - йдеться в повідомленні.