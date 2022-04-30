3 129 11
Санкції проти Білорусі можуть ввійти до шостого санкційного пакету ЄС, - Bloomberg
Євросоюз розглядає можливість включення Білорусі до шостого пакету санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg.
Зазначається, що в ЄС обговорювали різні варіанти для скорочення доходів Росії від нафти.
"Білорусь буде включена до пакету за її роль у допомозі російському вторгненню, у тому числі виступаючи як плацдарм для військ на початку наступу", - пише видання.
Гебельс : ми не навязувалися німецькому народу, народ сам обрав нас ! от нехай і страждають