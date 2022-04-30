УКР
Санкції проти Білорусі можуть ввійти до шостого санкційного пакету ЄС, - Bloomberg

лукашенко,путін

Євросоюз розглядає можливість включення Білорусі до шостого пакету санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Bloomberg.

Зазначається, що в ЄС обговорювали різні варіанти для скорочення доходів Росії від нафти.

"Білорусь буде включена до пакету за її роль у допомозі російському вторгненню, у тому числі виступаючи як плацдарм для військ на початку наступу", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арештував 51 білоруських вагонів-цистерн, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення РФ, - ДБР. ФОТО

Автор: 

+13
показати весь коментар
30.04.2022 20:39 Відповісти
+8
х/ф Бункер
Гебельс : ми не навязувалися німецькому народу, народ сам обрав нас ! от нехай і страждають
показати весь коментар
30.04.2022 20:47 Відповісти
+6
100 відсотків ..вони так себе і асоціюють..мов би не в білорусі живуть..я часто заходжу на опозиційний їх сайт..то там одне--нєт нєт..ето не ми..єто вьо он таракан..а ми харошиє.ми против таракана...--вот прид'т Україна і нас асвабадіт..Сидять на печі --і ждут..і ждут..і ждут
показати весь коментар
30.04.2022 20:49 Відповісти
Доречі, геть зникли білоруські прапорці у коментарях. Цензор там заблокували?
показати весь коментар
30.04.2022 21:13 Відповісти
Не там будьбофюрер пятнашку накидывает вот и сцутся.
показати весь коментар
30.04.2022 21:16 Відповісти
К бульбашам нет сочувствия. Тоните вместе с рашкой
показати весь коментар
30.04.2022 21:16 Відповісти
 
 