Внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині поранено 9 цивільних, зокрема 4 дітей, - ОВА
Російські окупанти обстрілювали територію Донецької області, внаслідок чого поранено 9 цивільних осіб.
Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 30 квітня росіяни поранили ще 9 мирних мешканців Донеччини, серед яких 4 дитини: 3 у Добропіллі та 1 у Дробишевому.
Крім того, у Бахмуті зареєстровано смерть однієї людини, пораненої на Луганщині.
Також сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 3 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - йдеться в повідомленні.
