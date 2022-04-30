На Східному напрямку 30 квітня відбито 5 атак ворога. Знищено 81 окупанта, 3 танки, 6 БМП, 1 літак і 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати протистояння російським окупантам 30 квітня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ОТУ "Схід" повідомляє у фейсбуці.
У інформації зазначається: "Протягом доби, 30 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 6 атак. Втрати ворога складають: особового складу – 81; танки – 3; БМП – 6; БТР – 5; мінометний розрахунок – 1; АТТ – 5; літаків – 1; БПЛА – 1".
https://twitter.com/rututu666/status/1520455285294440449 https://twitter.com/rututu666/status/1520455285294440449
https://twitter.com/rututu666/status/1520458676838047753
Угадали на 1 день позже реала.
Теперь про Крымский перешеек .. -- получается, в начале июня закупорят его с нашей стороны.
Согласны на 1 день позже...