На Східному напрямку 30 квітня відбито 5 атак ворога. Знищено 81 окупанта, 3 танки, 6 БМП, 1 літак і 1 безпілотник, - ОТУ "Схід"

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" оприлюднило результати протистояння російським окупантам 30 квітня.

У інформації зазначається: "Протягом доби, 30 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 6 атак. Втрати ворога складають: особового складу – 81; танки – 3; БМП – 6; БТР – 5; мінометний розрахунок – 1; АТТ – 5; літаків – 1; БПЛА – 1".

+9
Ще невідомо, чи правда, але https://t.me/BerezaJuice/14066 Борислав Береза зі свого окопу повідомляє "ЗСУ утилизировали возле Изюма генерал-майора РФ Андрея Симонова. Как говорится - нехер шастать!"
30.04.2022 21:42 Відповісти
+4
До 9 травня треба кругленьке число, всі зрозуміли про що я😈
30.04.2022 21:26 Відповісти
+3
Хорошие новости!
30.04.2022 21:32 Відповісти
9*9=81 ))
30.04.2022 21:33 Відповісти
Якщо це правда, то це жопа..

https://twitter.com/rututu666/status/1520455285294440449 https://twitter.com/rututu666/status/1520455285294440449

https://twitter.com/rututu666/status/1520458676838047753
30.04.2022 21:32 Відповісти
тебе успокоительного надо...!
30.04.2022 22:18 Відповісти
Мы тут в Бундесе считали, когда Северный фронт развалится?
Угадали на 1 день позже реала.
Теперь про Крымский перешеек .. -- получается, в начале июня закупорят его с нашей стороны.


Согласны на 1 день позже...
30.04.2022 21:32 Відповісти
Якщо правда то ще один педофіл з лампасами не буде гвалтувати дітей.
30.04.2022 22:20 Відповісти
А чи не внучок це автора совкороману "солдатамі не рождаютса"?
30.04.2022 22:23 Відповісти
Це фахівець по РЕБ. Автор наукових досліджень. Серйозна втрата для кацапів.
30.04.2022 23:02 Відповісти
Похож на *****@са 😕
01.05.2022 00:28 Відповісти
Вони всі такі
01.05.2022 10:05 Відповісти
"Просить заєць вовка, від лисиці захисту."
30.04.2022 21:48 Відповісти
пиши внятно...
30.04.2022 22:17 Відповісти
 
 