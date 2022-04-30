На другу частину опитувальника щодо вступу до ЄС плануємо відповісти до кінця тижня, - Стефанішина
Україна планує до кінця наступного тижня завершити роботу над другою частиною опитувальника щодо оцінки відповідності українського законодавства актам права ЄС для отримання статусу кандидата на вступ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
"Та частина документів, яку ми передали, вже опрацьована Європейським Союзом, додаткових питань до переданих матеріалів немає, робота була оцінена достатньо високо… Ті реформи, які там описані, ми робили разом з нашими партнерами, тому цю частину роботи ми вже закрили і готуємося до кінця наступного тижня завершити всю роботу над тим, щоб передати Європейському Союзу книгу нашої державності повністю", - пояснила вона.
Комітет ВРУ з питань європейської інтеграції дізнався зі ЗМІ, що Уряд заповнив першу частину опитувальника про готовність країни до набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.
Нас, на жаль, не залучали до цієї роботи.
Тому звернулася з листом до Прем'єра, аби члени Комітету отримали бодай текст урядових відповідей, щоб далі продовжувати діалог зі скептиками з ЄС та з представниками європейських інституцій, аналітичних центрів тощо щодо нашого права якнайшвидше стати членом ЄС.
Це важливо для спільної справи і забезпечення єдиного голосу Уряду та Парламенті назовні.
Але ми розуміємо єдність по-різному…
Закликаю урядовців до фаховості та відповідальності.
В ЄС іде вся країна, а не лише урядовці.
Уся країна і, насамперед, Парламент, який обрав народ, має право знати, що ви там написали, поки сам народ б'ється з агресором.
Викладаю тут обидва листа, а ви самі робіть висновки про те, хто прагне єдності, а хто лише гарно говорить про неї.
