На другу частину опитувальника щодо вступу до ЄС плануємо відповісти до кінця тижня, - Стефанішина

Україна планує до кінця наступного тижня завершити роботу над другою частиною опитувальника щодо оцінки відповідності українського законодавства актам права ЄС для отримання статусу кандидата на вступ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Та частина документів, яку ми передали, вже опрацьована Європейським Союзом, додаткових питань до переданих матеріалів немає, робота була оцінена достатньо високо… Ті реформи, які там описані, ми робили разом з нашими партнерами, тому цю частину роботи ми вже закрили і готуємося до кінця наступного тижня завершити всю роботу над тим, щоб передати Європейському Союзу книгу нашої державності повністю", - пояснила вона.

