Новини
2 295 20

На другу частину опитувальника щодо вступу до ЄС плануємо відповісти до кінця тижня, - Стефанішина

євросоюз

Україна планує до кінця наступного тижня завершити роботу над другою частиною опитувальника щодо оцінки відповідності українського законодавства актам права ЄС для отримання статусу кандидата на вступ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Та частина документів, яку ми передали, вже опрацьована Європейським Союзом, додаткових питань до переданих матеріалів немає, робота була оцінена достатньо високо… Ті реформи, які там описані, ми робили разом з нашими партнерами, тому цю частину роботи ми вже закрили і готуємося до кінця наступного тижня завершити всю роботу над тим, щоб передати Європейському Союзу книгу нашої державності повністю", - пояснила вона.

Також читайте: Міністр оборони Латвії звинуватив противників вступу України в ЄС у пропутінській позиції

Топ коментарі
+12
Чому цей опитувальник не бачили депутати Верховної Ради України з профільного комітету? Чому міністерка втемну щось заповнює і не консультується із законодавчим органом влади? В ЄС планує вступати уся країна, а не окреме міністерство, яке всього лише є виконавчим органом, але чомусь перед законодавцями не звітує, чим там займається....
30.04.2022 22:28 Відповісти
+12
Ось отримала хамську відповідь, мовляв, оприлюднимо публічно....

Закликаю урядовців до фаховості та відповідальності.

В ЄС іде вся країна, а не лише урядовці.

Уся країна і, насамперед, Парламент, який обрав народ, має право знати, що ви там написали, поки сам народ б'ється з агресором.

Викладаю тут обидва листа, а ви самі робіть висновки про те, хто прагне єдності, а хто лише гарно говорить про неї.
30.04.2022 22:31 Відповісти
+11
30.04.2022 22:32 Відповісти
Быстрее не могут ? Уже давным-давно заполнено должно быть, а тут как всегда все через ...опу
30.04.2022 22:23 Відповісти
Не можуть.
Там питання: "Розкрадати бюджет будете?" - ВСЕ - повний ступор.
30.04.2022 23:12 Відповісти
в Польше уже выгружают помощь от Испании...

30.04.2022 22:26 Відповісти
Розтягуєте задоволення чи перекладача шукаєте? Хоча, судячи з ваших "можно неплохо прибарахлиться", шукаєте як з цього отримати відкат.
30.04.2022 22:28 Відповісти
Чому цей опитувальник не бачили депутати Верховної Ради України з профільного комітету? Чому міністерка втемну щось заповнює і не консультується із законодавчим органом влади? В ЄС планує вступати уся країна, а не окреме міністерство, яке всього лише є виконавчим органом, але чомусь перед законодавцями не звітує, чим там займається....
30.04.2022 22:28 Відповісти
Я б ту верховну раду не допускав до такого важливого питання, бо будуть знов муму тягнути і свої інтереси відстоювати. Інтерес країни номер два - вступ до ЄС, якщо депутатам щось там буде не подобатися, треба розпускати раду і збірати нових.
01.05.2022 00:31 Відповісти
Тому, що скотоДермак робить все можливе для запобігання вступу в ЕС. Воно першу частину відповідей вже надало. Европейці мабуть читають і охеревають. Зараз другу частину заповне і з ЕС почнуться заяви, що вступ України не на часі, і треба повернутися до питання через 5 років. Ермак то ворог, якого треба просто знищити. Завалити тварину із снайперки і все. А потім розібратися з тим, хто цю мерзенну потвору привів до влади.
01.05.2022 07:02 Відповісти
https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze?__cft__[0]=AZWH8Ah39JIl7OjGUKkusrHQ-sJfjv2sopxVPxGNHtVfSWPUfdoJnCJ4FQUac0tBBtzFMuUForX7_JWU4ATMRU6Zkg2KhgVHZyUdAmnAU0gOtWxLE_lOwpeCN9yRKVgLVWVSv_CN7HtH3QiEmn1G3XVL&__tn__=-UC%2CP-R Ivanna Klympush-Tsintsadze https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/10227812963248435?__cft__[0]=AZWH8Ah39JIl7OjGUKkusrHQ-sJfjv2sopxVPxGNHtVfSWPUfdoJnCJ4FQUac0tBBtzFMuUForX7_JWU4ATMRU6Zkg2KhgVHZyUdAmnAU0gOtWxLE_lOwpeCN9yRKVgLVWVSv_CN7HtH3QiEmn1G3XVL&__tn__=%2CO%2CP-R

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%92%D0%A0%D0%A3-%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-631699683677068/?__cft__[0]=AZWH8Ah39JIl7OjGUKkusrHQ-sJfjv2sopxVPxGNHtVfSWPUfdoJnCJ4FQUac0tBBtzFMuUForX7_JWU4ATMRU6Zkg2KhgVHZyUdAmnAU0gOtWxLE_lOwpeCN9yRKVgLVWVSv_CN7HtH3QiEmn1G3XVL&__tn__=kK-R Комітет ВРУ з питань європейської інтеграції дізнався зі ЗМІ, що Уряд заповнив першу частину опитувальника про готовність країни до набуття статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

Нас, на жаль, не залучали до цієї роботи.

Тому звернулася з листом до Прем'єра, аби члени Комітету отримали бодай текст урядових відповідей, щоб далі продовжувати діалог зі скептиками з ЄС та з представниками європейських інституцій, аналітичних центрів тощо щодо нашого права якнайшвидше стати членом ЄС.

Це важливо для спільної справи і забезпечення єдиного голосу Уряду та Парламенті назовні.

Але ми розуміємо єдність по-різному…
30.04.2022 22:30 Відповісти
Ось отримала хамську відповідь, мовляв, оприлюднимо публічно....

Закликаю урядовців до фаховості та відповідальності.

В ЄС іде вся країна, а не лише урядовці.

Уся країна і, насамперед, Парламент, який обрав народ, має право знати, що ви там написали, поки сам народ б'ється з агресором.

Викладаю тут обидва листа, а ви самі робіть висновки про те, хто прагне єдності, а хто лише гарно говорить про неї.
30.04.2022 22:31 Відповісти
Судячи з їхньої поведінки зелений цирк стане кандидатом на вступ до ЄС, а не вся Україна. До речі, там не сприймуть відмикання від етеру опозиційних каналів які не вихваляють найвеличнішого.
30.04.2022 22:49 Відповісти
Складна ситуація. У нас же тепер найвеличніший, найгероїчніший лідор всесвіту. Буде тупо ігнорувати зауваження з боку цивілізованого світу або бикувати, як робив вже не раз.
Це ж він майже одноосібно рятує весь світ від рашизму, йому мають в ноги кланятись, а не вимагати від нього жити за правилами цивілізованого світу.
30.04.2022 23:27 Відповісти
а можна опросник показать народу Украины?Или все втемную?
показати весь коментар
30.04.2022 22:31 Відповісти
30.04.2022 22:32 Відповісти
Мабуть там ще старі літса, а не нові.
30.04.2022 22:51 Відповісти
Ну суки !Зеленський з Коломойським вже бiсять , невже люди i це йому спустять на гальмах?
01.05.2022 08:00 Відповісти
Было до конца апреля . Конец апреля - сеголня‼️

может вы опять под дудку кацапов пляшете ?
30.04.2022 23:42 Відповісти
ну вот зеленский тормозит вступление Украины в ЕС - чего-то там мутит крутит выкидыш калоймойши
01.05.2022 01:55 Відповісти
Ну если уже опросник заполнить не могут, то какая вам Европа.
01.05.2022 06:22 Відповісти
Зеленский всё правильно делает
01.05.2022 13:43 Відповісти
 
 