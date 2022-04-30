Відмовляємося від радянської зброї і переходимо на НАТівські зразки: Залужний обговорив з Міллі перспективну модель ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів переговори із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Сьогоднішня телефонна розмова з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі дала можливість у черговий раз звірити годинники щодо постачання озброєння, боєприпасів та техніки до України. Формування переліку потреб, система логістики, підготовка особового складу та використання наданих зразків зброї знаходяться під постійним суворим контролем.
Щиро вдячний нашим партнерам за допомогу, завдяки якій ми продовжуємо захищати Україну та весь цивілізований світ, свободу і демократію.
Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних Сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо.
Я також поінформував генерала Міллі про важку ситуацію на сході нашої держави, зокрема на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках, де противник зосередив максимальні зусилля та найбільш боєздатні угруповання. Попри всю складність ситуації, ми забезпечуємо оборону, утримуємо зайняті рубежі та позиції".
Кроме того при диктатуре донецких бандитов совершенно была разрушена СБУ, которой напрямую управляли с Лубянки. В таком состоянии она осталась и при Пеце, и сейчас под руководством янелохова дружка Быканова.
Была бы у нас НАСТОЯЩАЯ спецслужба, ты бы, быдло кацапорылое, не стучал бы в сети по клаве, а сидел бы, как минимум, в лагере для интернированых, как сидели немцы и прочие итальянцы, мадяры и т.п. в Великобритании во время 2-й Мировой.
Это вы, кацапорылые падлюки, при пересиденте-клоуне на воле и даже позволяете себе говно в открытую лить на защитников страны, а был бы у нас президент-националист, все потенциальные изменники и агентура врага сидели бы в лагерях для интернированных. А кое-кого, тебя например, просто повесили бы по приговору военно-полевого суда.
Де ви такі, упороті, беретесь?
Та є великі сумніви, що дерьмак дасть на цек дозвіл.
Это мне уже нравится больше! -- без Верховного говно верха
Так тиимати! Хунтi волю!
- П'ятдесятий день, хлопці, - каже тихо він. -
Це ж дні, просто дні, а мені, як пів століття.
І виходить покурити надвір.
Сивий, тридцятилітній.
Замість цигарки дістає телефон - гортає світлини.
Тут вони разом із нею на лижах,
тут - у батьків із малими.
Світанок займається понад лісом.
Риби сваряться, птахи зітхають.
Він пригадує, як вона сміється.
Сам усміхається.
Ранкове сонце проганяє марево.
Він стріпує головою.
Війна стирає межі між "правильно" і "неправильно".
У неї свої кордони.
Розпечена гума зчорнілих днів
Натягнута міцно від краю до краю.
Він бачив, як тим, що несуть хрести -
Чола янголи витирають.
Він зціплює зуби, стискає кулак,
аж сочиться час з побілілих пальців.
Світ вже не буде таким, як був.
Сильнішими будуть віра і щастя.
Він довго дивиться на телефон,
вдихає ранок на повні груди і...
не набираючи номер, шепоче в екран:
- Люблю. Не плач. Я скоро буду.
Так тримати -- Хунтi волю!
Війна - стан незвичний та шоковий для багатьох з нас. Проте рашисти до неїготувалися активно та наполегливо. Не зайвим буде звернути увагу на типові маніпуляції роспропаганди в цьому питанні:
1) Повідомлення активно поширюються проросійськими анонімними ТГ-каналами
2) Втрати загарбників ставляться під сумнів, а наші - роздмухуються
3)Додається посилання на "секретні російські документи"
4) У питаннях обстрілів мирного населення на інших воєнних злочинів просувається принцип "обоє рябоє"
5)Конкретизується номери в/ч, їх розташування, прізвища та звання командирів, їх наполегливо демонізують
6)Використовуються обрізані шматки відео, походження яких неможливо визначити
7) Здійснюється акцентована критика на адресу політичного та військового керівництва України
8) Вживаються терміни, притаманні російській пропаганді, географічні назви "гуляють"
9) "Оточенці" постають добре поголеними та у чисто випрасуваних одностроях
10) Помітні ознаки машинного перекладу з російської на українську
Відтак не соромтеся перевіряти інформацію, ставити під сумнів чутки та вірити в перемогу ЗСУ
Если будет развиваться ВП Украины /со стандартами НАТО /