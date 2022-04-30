УКР
Відмовляємося від радянської зброї і переходимо на НАТівські зразки: Залужний обговорив з Міллі перспективну модель ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів переговори із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Сьогоднішня телефонна розмова з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі дала можливість у черговий раз звірити годинники щодо постачання озброєння, боєприпасів та техніки до України. Формування переліку потреб, система логістики, підготовка особового складу та використання наданих зразків зброї знаходяться під постійним суворим контролем.

Щиро вдячний нашим партнерам за допомогу, завдяки якій ми продовжуємо захищати Україну та весь цивілізований світ, свободу і демократію.

Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних Сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо.

Я також поінформував генерала Міллі про важку ситуацію на сході нашої держави, зокрема на Ізюмському та Сєвєродонецькому напрямках, де противник зосередив максимальні зусилля та найбільш боєздатні угруповання. Попри всю складність ситуації, ми забезпечуємо оборону, утримуємо зайняті рубежі та позиції".

НАТО то НАТО. У України немає другої дороги до волі ,миру і Незалежності. Тим паче зброя їх карає рашистів
Перший раз за три роки, коли відчуваєш впевненість у відсутності найменшої зрадоньки і гордість за представника України.
В данном случае орки проиграли артиллерийскую дуэль. Американские гаубицы начинают крошить противника.
30.04.2022 22:36 Відповісти
Судячи з того, як воюють наші ЗСУ, потрібно обговорювати перспективну модель збройних сил НАТО.
показати весь коментар
30.04.2022 22:31 Відповісти
Там так і написано
показати весь коментар
30.04.2022 22:34 Відповісти
Что вы несете. Хватит уже. У нас такие проблемы до сих пор из-за того что армия недореформирована. А успехами мы как раз обязаны реформам.
показати весь коментар
30.04.2022 22:45 Відповісти
не люблю усі москальські нікнейми, ще й москальською, але ви діло кажете, тому з вами погоджуюсь, раджу перереєструватись.
показати весь коментар
30.04.2022 22:53 Відповісти
Точно, "срала" армия (которой физически не было), которую "реформировал" ваш Вить Пёрдыч Ынукович с министрами-кацапами Саламатиным и Лебедевым и руководимая в 14 году недобитыми совковыми лампасниками.
Кроме того при диктатуре донецких бандитов совершенно была разрушена СБУ, которой напрямую управляли с Лубянки. В таком состоянии она осталась и при Пеце, и сейчас под руководством янелохова дружка Быканова.
Была бы у нас НАСТОЯЩАЯ спецслужба, ты бы, быдло кацапорылое, не стучал бы в сети по клаве, а сидел бы, как минимум, в лагере для интернированых, как сидели немцы и прочие итальянцы, мадяры и т.п. в Великобритании во время 2-й Мировой.
Это вы, кацапорылые падлюки, при пересиденте-клоуне на воле и даже позволяете себе говно в открытую лить на защитников страны, а был бы у нас президент-националист, все потенциальные изменники и агентура врага сидели бы в лагерях для интернированных. А кое-кого, тебя например, просто повесили бы по приговору военно-полевого суда.
хватит уже эту чушь молоть, да - мы сильнее многих членов НАТО (только по опыту и кол-ве), но против альянса в целом - мы букашка. Лучше скажи спасибо партнерам за помощь, без которой нас бы уже небыло или всёже выстояли, но с бОльшими потерями территорий и с многократно бОльшими потерми среди военных!
показати весь коментар
01.05.2022 03:00 Відповісти
ось так помаленьку ми станемо де-факто армію НАТО (другою-третьою по силі), що й потім буде усім все зрозуіло - нам треба в НАТО і нас там дуже чекають, навіть запрошують.
показати весь коментар
про "запрошують" це Ви погарячкували. Якби запрошували, то вже були б давно.
показати весь коментар
Та, таке. Україна пробувала виготовляти артилерійські стволи і снаряди у проміжку 2014-2018. Нічого не вийшло. Бо за час "незалежності" виші навипускали правників та економістів, а про інженерів забули. А імпортувати все з цивілізованих країн, дорогувато вийде. В країнах НАТО, мабуть, з технологіями не так сумно, як у нашій неньці. Так що, штанга. Це нам треба ще довго рости над собою.
показати весь коментар
а це наших мізків справа взагалі??? щось ми вже такі демократичні, що вже на Марсі заздрять такій відкритості медіа...
показати весь коментар
Ви про що,бо там про війну і зброю доя неї.А Марс для яблук залиште
показати весь коментар
В данном случае орки проиграли артиллерийскую дуэль. Американские гаубицы начинают крошить противника.
155 ки
Мені здається це старе фото (відео). Амерських гаубиць там ще немає.
показати весь коментар
Перший раз за три роки, коли відчуваєш впевненість у відсутності найменшої зрадоньки і гордість за представника України.
а зрадонька нажаль є все таки.ці двоє по суті констатували смерть української оборонки,завдяки ******** *********,практично все ВПК в руїнах,і не факт що хтось дасть бабло на його відбудову,нафіга конкурента рятувати...
показати весь коментар
ты обкурился и у тебя галюны ?
показати весь коментар
Бот оно
Почему? Человек правду говорит. Забыли уже наверное офшоры, слепые трасты, Иловайск, Дебальцево, Мариуполь, "жму руку, обнимаю", Свинарчуков, запреты на ответный огонь и многое-многое другое. И да, шо шоколадный, шо зеля, в целом, одного поля ягоды. Только и разницы, что из разных кланов. И для меня, люди, которые обливают друг друга помоями, выясняя какая из двух куч говна приятнее пахнет - ничем не лучше этих двух куч говна.
показати весь коментар
З огляду на те, що ти звалив до купи й те, що було, й те що видумано, то ти сам Бяка Бука з найсмердючішої купи гівна - ольгинської.
показати весь коментар
Ну, нагадайте про офшори, свинарчуків, "жму руку". Тільки факти не забудьте привести. А я вам, потім, приведу факти, які підтвердять вато- зебільність брехні, яку ви розносите.
показати весь коментар
Молодец, почти всё г+г Бородатой бабушки процетировал. На пересдачу истории
показати весь коментар
Звідки інфа? Мабуть з достовірних джерел г+г та інших інформпомийок коломойського-медведчука.
Де ви такі, упороті, беретесь?
показати весь коментар
Боричка избиратель зеленского.Коломойшу, медведсуку и ахметыча помнит. И ты имел общее с зеленским и даже я. Это и есть манипулирование.
показати весь коментар
Не буду вам заперечувати. Та це робота не Залужного, а Президента та Кабміну. Перевести ВПК на стандарти НАТО. Впевнена, що й гроші на відбудову дадуть і будемо ми частиною ВПК НАТО.
Та є великі сумніви, що дерьмак дасть на цек дозвіл.
показати весь коментар
Альо ! Не тре наїзджати на Богдана ! Він виховавував і вчив Зе, готував до роботи на посаді Президента.
показати весь коментар
хіба я був не правий коли писав на гілці про Джолі? А ви на мене шикали
показати весь коментар
Давай снова про "срала" армия (которой физически не было), которую "реформировал" ваш Вить Пёрдыч Ынукович с министрами-кацапами Саламатиным и Лебедевым и руководимая в 14 году недобитыми совковыми лампасниками.
Кроме того при диктатуре донецких бандитов совершенно была разрушена СБУ, которой напрямую управляли с Лубянки. В таком состоянии она осталась и при Пеце, и сейчас под руководством янелохова дружка Быканова.
Была бы у нас НАСТОЯЩАЯ спецслужба, ты бы, быдло кацапорылое, не стучал бы в сети по клаве, а сидел бы, как минимум, в лагере для интернированых, как сидели немцы и прочие итальянцы, мадяры и т.п. в Великобритании во время 2-й Мировой.
Это вы, кацапорылые падлюки, при пересиденте-клоуне на воле и даже позволяете себе говно в открытую лить на защитников страны, а был бы у нас президент-националист, все потенциальные изменники и агентура врага сидели бы в лагерях для интернированных. А кое-кого, тебя например, просто повесили бы по приговору военно-полевого суда.
показати весь коментар
Фігни не пишіть. Півкраїни було у тривозі на той час і приліт був у одеський аеропорт
показати весь коментар
Так я читав. Дуже слушно. Однак в нас проблема це шапіто в ОП.
показати весь коментар
это не шапито а резидентура - клоуны хоть работают на свою страну а кроты только на чужую
показати весь коментар
Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних Сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо.
Это мне уже нравится больше! -- без Верховного говно верха

Так тиимати! Хунтi волю!
показати весь коментар
https://www.facebook.com/maryana.lelyk?__cft__[0]=AZXzAdGogs0PmiEgqMjUB4nJaMTfo2cpTCZK5IkRa8yc4zjQzfjG-3C-FeFwa8LGrTCTxn_H7xbhCLp9QpXmeW3SoJkmJp3s4_I8ettqRXzLdhrxext4sT4Ujs5k7G-X7sSU0N_zY5_oI16RKJCluh8y7nnHkWUO0uAfvVqZpV_9Uw&__tn__=-UC%2CP-y-R Maryana Lelyk

- П'ятдесятий день, хлопці, - каже тихо він. -

Це ж дні, просто дні, а мені, як пів століття.

І виходить покурити надвір.

Сивий, тридцятилітній.

Замість цигарки дістає телефон - гортає світлини.

Тут вони разом із нею на лижах,

тут - у батьків із малими.

Світанок займається понад лісом.

Риби сваряться, птахи зітхають.

Він пригадує, як вона сміється.

Сам усміхається.

Ранкове сонце проганяє марево.

Він стріпує головою.

Війна стирає межі між "правильно" і "неправильно".

У неї свої кордони.

Розпечена гума зчорнілих днів

Натягнута міцно від краю до краю.

Він бачив, як тим, що несуть хрести -

Чола янголи витирають.

Він зціплює зуби, стискає кулак,

аж сочиться час з побілілих пальців.

Світ вже не буде таким, як був.

Сильнішими будуть віра і щастя.

Він довго дивиться на телефон,

вдихає ранок на повні груди і...

не набираючи номер, шепоче в екран:

- Люблю. Не плач. Я скоро буду.
Ничего плохого в приезде Джоли не вижу. Только позитив. Чем больше знаменитостей посещает страну тем лучше к этой стране относятся в мире. Так это работает.
показати весь коментар
Заблудился, подолякобот?
показати весь коментар
Було б дуже добре,якби у реформування НАТО включили питання вигнання одної такої собі одиниці як ******. Це агенти ***** в такій поважній структурі
показати весь коментар
Ми також обговорили з моїм американським колегою перспективну модель Збройних Сил України. Вочевидь, ми змушені відмовлятися від радянської зброї та техніки і переходити на НАТівські зразки. І чим раніше розпочнемо цей процес, тим швидше завершимо.

Так тримати -- Хунтi волю!
показати весь коментар
10 ознак маніпуляцій на темі війни від Євгена Магди:

Війна - стан незвичний та шоковий для багатьох з нас. Проте рашисти до неїготувалися активно та наполегливо. Не зайвим буде звернути увагу на типові маніпуляції роспропаганди в цьому питанні:

1) Повідомлення активно поширюються проросійськими анонімними ТГ-каналами

2) Втрати загарбників ставляться під сумнів, а наші - роздмухуються

3)Додається посилання на "секретні російські документи"

4) У питаннях обстрілів мирного населення на інших воєнних злочинів просувається принцип "обоє рябоє"

5)Конкретизується номери в/ч, їх розташування, прізвища та звання командирів, їх наполегливо демонізують

6)Використовуються обрізані шматки відео, походження яких неможливо визначити

7) Здійснюється акцентована критика на адресу політичного та військового керівництва України

8) Вживаються терміни, притаманні російській пропаганді, географічні назви "гуляють"

9) "Оточенці" постають добре поголеними та у чисто випрасуваних одностроях

10) Помітні ознаки машинного перекладу з російської на українську

Відтак не соромтеся перевіряти інформацію, ставити під сумнів чутки та вірити в перемогу ЗСУ
Любой прогресс поддерживаю
Если будет развиваться ВП Украины /со стандартами НАТО /
показати весь коментар
Логично, ведь старые советские боеприпасы истощаются, а союзники поставлять могут НАТОвского образца (их совковые запасы на консервации, тоже ограничены и вожможно уже просрочены). Тогда встает вопрос срочной модернизации танков (Т-64 и Т-72) под НАТОвскую 120 мм пушку (и заменой механизма заряжения), это могут делать в Харькове и Польше (вопрос только насколько быстро?)!
показати весь коментар
Виходить не тільки танки. Але й уся артилерія. Якщо це реально.
показати весь коментар
Как я и говорил в начале войны, именно благодаря путкину Украина перейдет на стандарты НАТО в десятки раз быстрее. Любое действие рождает противодействие, садись два вололя путлер, Ньютона ты не учил!
показати весь коментар
давно пора. радянської зброї та *********** до неї все одно обмаль.
показати весь коментар
Слова не тільки військового, а і політичного стратега-дивитись потрібно в майбутнє...
показати весь коментар
