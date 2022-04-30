УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4543 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
9 055 23

Російські диверсанти можуть прориватися у тил ЗСУ під виглядом волонтерів, - керівник Луганської ОВА Гайдай

дрг

Начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що російські диверсанти можуть прориватися в тил ЗСУ, маскуючись під волонтерів і використовуючи для цього викрадений транспорт.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає  Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що вони десь повіджимають-повикрадають у цивільних на окупованих територіях автомобілі, можливо, мікроавтобуси з наліпками "Волонтери" чи певним маршрутом, і будуть намагатися проїхати наші блокпости, щоб їх розстріляти. Або будуть заходити вглиб, там пересуватися й або зливати інформацію, або шкодити тим, що вбиватимуть наших хлопців", - сказав Гайдай.

Він вважає, що для таких провокацій, зокрема, може бути використаний автобус із написом "Шкільний", який зник напередодні дорогою до Попасної.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала російських військових, які намагалися захопити Південноукраїнську АЕС, та колишню помічницю терориста Захарченка. ВIДЕО

Автор: 

диверсія (365) Гайдай ЛОГА (929)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
ЛЮБІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ, ЦЕ МОВА СПРАВЖНІХ ЛЮДЕЙ ,ЦЕ МОВА СВОБОДОЛЮБИВИХ ЛЮДЕЙ.
показати весь коментар
30.04.2022 23:10 Відповісти
+10
10 ознак маніпуляцій на темі війни від Євгена Магди:

Війна - стан незвичний та шоковий для багатьох з нас. Проте рашисти до неїготувалися активно та наполегливо. Не зайвим буде звернути увагу на типові маніпуляції роспропаганди в цьому питанні:

1) Повідомлення активно поширюються проросійськими анонімними ТГ-каналами

2) Втрати загарбників ставляться під сумнів, а наші - роздмухуються

3)Додається посилання на "секретні російські документи"

4) У питаннях обстрілів мирного населення на інших воєнних злочинів просувається принцип "обоє рябоє"

5)Конкретизується номери в/ч, їх розташування, прізвища та звання командирів, їх наполегливо демонізують

6)Використовуються обрізані шматки відео, походження яких неможливо визначити

7) Здійснюється акцентована критика на адресу політичного та військового керівництва України

8) Вживаються терміни, притаманні російській пропаганді, географічні назви "гуляють"

9) "Оточенці" постають добре поголеними та у чисто випрасуваних одностроях

10) Помітні ознаки машинного перекладу з російської на українську

Відтак не соромтеся перевіряти інформацію, ставити під сумнів чутки та вірити в перемогу ЗСУ
показати весь коментар
30.04.2022 23:13 Відповісти
+10
що не нагнітати паніку? Він все по ділу сказав.А якщо реальність в найгарячішій точці фронту не виглядає такою рожевою,то звиняйте.Гайдаю вручили найневдячніший ,найнелояльніший до нас регіон з ордами зрадників і колаборантів,де день і ніч тривають обстріли.Що він має казати? Як все чудово,ми за тиждень будемо у Луганську і т.д. Говорить все як є.
показати весь коментар
30.04.2022 23:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хіба в прифронтовій зоні не діють вже чітко означені волонтери, яких, зазвичай всі вже знають? Нащо тоді такі вкиди? До чого?
показати весь коментар
30.04.2022 23:04 Відповісти
были жалобы от волонтёров на множество блокпостов в тех регионах где это совсем не нужно
показати весь коментар
30.04.2022 23:08 Відповісти
Странные рассуждения . Приходит наш батальон становиться на позиции как я могу знать волонтеров ??? Думайте головой а не задницей !!! Правильно он написал все там предателей и дрг как грязи
показати весь коментар
01.05.2022 00:07 Відповісти
ПАЛЯНИЦЯ допоможе
показати весь коментар
01.05.2022 01:35 Відповісти
Паляницю уже каждый бурят заучил, надо менять.
показати весь коментар
01.05.2022 02:00 Відповісти
Треба українцям українською спілкуватися, а то виходить що путєн правий, виглядаєте дійсно як по суті один народ...
показати весь коментар
01.05.2022 09:07 Відповісти
10 ознак маніпуляцій на темі війни від Євгена Магди:

Війна - стан незвичний та шоковий для багатьох з нас. Проте рашисти до неїготувалися активно та наполегливо. Не зайвим буде звернути увагу на типові маніпуляції роспропаганди в цьому питанні:

1) Повідомлення активно поширюються проросійськими анонімними ТГ-каналами

2) Втрати загарбників ставляться під сумнів, а наші - роздмухуються

3)Додається посилання на "секретні російські документи"

4) У питаннях обстрілів мирного населення на інших воєнних злочинів просувається принцип "обоє рябоє"

5)Конкретизується номери в/ч, їх розташування, прізвища та звання командирів, їх наполегливо демонізують

6)Використовуються обрізані шматки відео, походження яких неможливо визначити

7) Здійснюється акцентована критика на адресу політичного та військового керівництва України

8) Вживаються терміни, притаманні російській пропаганді, географічні назви "гуляють"

9) "Оточенці" постають добре поголеними та у чисто випрасуваних одностроях

10) Помітні ознаки машинного перекладу з російської на українську

Відтак не соромтеся перевіряти інформацію, ставити під сумнів чутки та вірити в перемогу ЗСУ
показати весь коментар
30.04.2022 23:13 Відповісти
не возможно не критиковать политическое руководство если оно ведет сепаратные переговоры за спиной украинского народа
показати весь коментар
01.05.2022 02:16 Відповісти
що не нагнітати паніку? Він все по ділу сказав.А якщо реальність в найгарячішій точці фронту не виглядає такою рожевою,то звиняйте.Гайдаю вручили найневдячніший ,найнелояльніший до нас регіон з ордами зрадників і колаборантів,де день і ніч тривають обстріли.Що він має казати? Як все чудово,ми за тиждень будемо у Луганську і т.д. Говорить все як є.
показати весь коментар
30.04.2022 23:14 Відповісти
повідомляти про "дрг які будуть прориватися під виглядом волонтерів" зовсім не обов`язково. Взаємодія з волонтерами, по факту, вже "рутина", котра нами вже 9-й рік як відпрацьована. Тим більше на Луганщині й Донеччині.
Якщо тільки не переслідуєш якихось дій стосовно самих волонтерів. Інакше це не сприймається.
Та й загалом, в цієї людини надто вже якийсь специфічний "лексікон" та вирази, наприклад:
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220430-vijska-rf-dobyvayut-komyshuvahu-sergij-gajdaj-pro-sytuacziyu-na-luganshhyni/ "Війська РФ добивають Комишуваху: Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині"

- вибачайте, але така лексика характерна радше для окупанта. Українець так не скаже: "добивають Комишуваху". Добивають, зазвичай, ворога. Щось вже надто по Фрейду виходить.
показати весь коментар
30.04.2022 23:35 Відповісти
ЛЮБІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ, ЦЕ МОВА СПРАВЖНІХ ЛЮДЕЙ ,ЦЕ МОВА СВОБОДОЛЮБИВИХ ЛЮДЕЙ.
показати весь коментар
30.04.2022 23:10 Відповісти
гарний синонім слова свободолюбивий - волелюбний...
показати весь коментар
30.04.2022 23:22 Відповісти
До того ж це мова слов'ян , русскій язик не словянська мова
показати весь коментар
30.04.2022 23:27 Відповісти
а ты за какую партию голосовал на выборах а то кого не спросишь никто не голосовал за предателя зеленского а откуда же у него столько голосов так что терпите
показати весь коментар
01.05.2022 02:19 Відповісти
проінструктувати всі блокпости як діяти
показати весь коментар
30.04.2022 23:28 Відповісти
Поважаю справжніх волонтерів
Але є такі люди що для свого знайомого ( не конче на фронті) вибивають люкс джипи, дорогезну оптику, особистий коптер, ще й бус з продуктами. Цікаво, вже багато випадків коли волонтери не доіжджають до місця, пропадають разом з вантажами, результати розслідувань не повідомляють. З евакуацією дивно: роздмухують ситуацію, набирають кілька автобусів, а повертається один з кіоькома людьми.
показати весь коментар
01.05.2022 00:14 Відповісти
Волонетери це ті, які кажуть Україна моя, але говорить буду по рускі? В дупу таких горе волонтерів. Хай вчать мову. Крапка.
показати весь коментар
01.05.2022 00:54 Відповісти
ты сначала своему зепрезиденту скажи что бы он говорил вне камеры по украински и всем его подолякам и арахамиям
показати весь коментар
01.05.2022 02:22 Відповісти
Гайдай, розкажи, хто конкретно "проср@в" контейнери з військовою формою ВСУ!
показати весь коментар
01.05.2022 01:43 Відповісти
Явно не Гайдай. Человек уже давно в области ничего не решает. Так, говорящая голова для телемарафона.
показати весь коментар
01.05.2022 07:17 Відповісти
а наші хєнєрали вилучили у тероборони зброю
показати весь коментар
01.05.2022 07:33 Відповісти
 
 