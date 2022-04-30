Російські диверсанти можуть прориватися у тил ЗСУ під виглядом волонтерів, - керівник Луганської ОВА Гайдай

Начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що російські диверсанти можуть прориватися в тил ЗСУ, маскуючись під волонтерів і використовуючи для цього викрадений транспорт.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що вони десь повіджимають-повикрадають у цивільних на окупованих територіях автомобілі, можливо, мікроавтобуси з наліпками "Волонтери" чи певним маршрутом, і будуть намагатися проїхати наші блокпости, щоб їх розстріляти. Або будуть заходити вглиб, там пересуватися й або зливати інформацію, або шкодити тим, що вбиватимуть наших хлопців", - сказав Гайдай.

Він вважає, що для таких провокацій, зокрема, може бути використаний автобус із написом "Шкільний", який зник напередодні дорогою до Попасної.

