Російські диверсанти можуть прориватися у тил ЗСУ під виглядом волонтерів, - керівник Луганської ОВА Гайдай
Начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає, що російські диверсанти можуть прориватися в тил ЗСУ, маскуючись під волонтерів і використовуючи для цього викрадений транспорт.
Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, що вони десь повіджимають-повикрадають у цивільних на окупованих територіях автомобілі, можливо, мікроавтобуси з наліпками "Волонтери" чи певним маршрутом, і будуть намагатися проїхати наші блокпости, щоб їх розстріляти. Або будуть заходити вглиб, там пересуватися й або зливати інформацію, або шкодити тим, що вбиватимуть наших хлопців", - сказав Гайдай.
Він вважає, що для таких провокацій, зокрема, може бути використаний автобус із написом "Шкільний", який зник напередодні дорогою до Попасної.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Війна - стан незвичний та шоковий для багатьох з нас. Проте рашисти до неїготувалися активно та наполегливо. Не зайвим буде звернути увагу на типові маніпуляції роспропаганди в цьому питанні:
1) Повідомлення активно поширюються проросійськими анонімними ТГ-каналами
2) Втрати загарбників ставляться під сумнів, а наші - роздмухуються
3)Додається посилання на "секретні російські документи"
4) У питаннях обстрілів мирного населення на інших воєнних злочинів просувається принцип "обоє рябоє"
5)Конкретизується номери в/ч, їх розташування, прізвища та звання командирів, їх наполегливо демонізують
6)Використовуються обрізані шматки відео, походження яких неможливо визначити
7) Здійснюється акцентована критика на адресу політичного та військового керівництва України
8) Вживаються терміни, притаманні російській пропаганді, географічні назви "гуляють"
9) "Оточенці" постають добре поголеними та у чисто випрасуваних одностроях
10) Помітні ознаки машинного перекладу з російської на українську
Відтак не соромтеся перевіряти інформацію, ставити під сумнів чутки та вірити в перемогу ЗСУ
Якщо тільки не переслідуєш якихось дій стосовно самих волонтерів. Інакше це не сприймається.
Та й загалом, в цієї людини надто вже якийсь специфічний "лексікон" та вирази, наприклад:
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20220430-vijska-rf-dobyvayut-komyshuvahu-sergij-gajdaj-pro-sytuacziyu-na-luganshhyni/ "Війська РФ добивають Комишуваху: Сергій Гайдай про ситуацію на Луганщині"
- вибачайте, але така лексика характерна радше для окупанта. Українець так не скаже: "добивають Комишуваху". Добивають, зазвичай, ворога. Щось вже надто по Фрейду виходить.
Але є такі люди що для свого знайомого ( не конче на фронті) вибивають люкс джипи, дорогезну оптику, особистий коптер, ще й бус з продуктами. Цікаво, вже багато випадків коли волонтери не доіжджають до місця, пропадають разом з вантажами, результати розслідувань не повідомляють. З евакуацією дивно: роздмухують ситуацію, набирають кілька автобусів, а повертається один з кіоькома людьми.