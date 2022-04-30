УКР
У жителів Сумщини не вилучатимуть зброю, але просять її поставити на облік, - Живицький

зброя

Влада Сумщини не планує вилучати в громадян зброю.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато зброї є зараз у людей на руках. Її отримували як представники добровольчих формувань, так і в перші дні війни, коли була необхідність у захисті Сумщини, видавалась зброя. На жаль вона не завжди обліковувалась. Ми розпочинаємо місячник добровільного обліку вогнепальної зброї на Сумщині.

Якщо ви маєте на руках вогнепальну зброю: автомати, пістолети, кулемети, будь ласка, зверніться до найближчого відділку поліції. Візьміть із собою паспорт, код, прийдіть зі зброєю.  Цю зброю запишуть на вас, перепишуть номер цієї зброї і віддадуть її вам назад. Ніхто зброю забирати не буде, я категорично проти, щоб у людей забирали зброю і люди не мали можливості стати на захист своєї держави", - зазначив він.

+41
Якби в мене був якийсь кулемет чи щось більш важке(навіть трофейний) - то я б прямо зараз не поспішав би його зареєструвати на себе...🤔 Бо як можна бути впевненим шо вже завтра усі твої особисті дані як того що володіє зброєю не будуть "злиті" ворогу - як те вже не один раз було по всій Україні?! Після Перемоги України над оркостаном - тоді будь-ласка, реєструйте чи забирайте те залізяччя "на зберігання". А доти - я б не поспішав..
30.04.2022 23:29 Відповісти
+32
30.04.2022 23:18 Відповісти
+19
Чомусь довіри Зе владі немає від слова зовсім.
30.04.2022 23:29 Відповісти
Цікаво, на яких законних засадах?
30.04.2022 23:17 Відповісти
закону про зброю нема. Керуються законом про захист Батьківщини.
30.04.2022 23:33 Відповісти
30.04.2022 23:18 Відповісти
А танк ?
30.04.2022 23:21 Відповісти
А утримання танка ?
30.04.2022 23:25 Відповісти
А в городе прикопати ? Най буде !
30.04.2022 23:31 Відповісти
Вилучають, курви. На початку війни казали, що навіть оподатковувати не будуть захоплену кацапську техніку. А зараз- вилучено військову техніку, що незаконно зберігалась ****
30.04.2022 23:25 Відповісти
30.04.2022 23:32 Відповісти
Я десь читав, якщо зареєструвати більше двох танків на хату, субсидію не дадуть.
30.04.2022 23:41 Відповісти
Вот, это правильно
30.04.2022 23:24 Відповісти
Візьміть із собою паспорт, код, прийдіть зі зброєю
Може краще через Дію зареєструвати?
30.04.2022 23:54 Відповісти
норм рішення, ще б робили практичні заняття для підвищення кваліфікації
30.04.2022 23:26 Відповісти
Полезет русня, снова будут те же грабли с раздачей оружия.
30.04.2022 23:26 Відповісти
Это конечно если тро пытаются разоружить.
30.04.2022 23:27 Відповісти
Так вже зараз намагаються.
01.05.2022 09:41 Відповісти
Так она (русня) никуда не уходила. Сейчас вся западная Украина сидит с оружием на руках, штурмуют военкоматы (нет, не для ухода на войну! то типа не ихняя война! то пускай сами, без них). Вы там на западной такие чепушилы, шо мама дорогая (не все, но черти редкостные)
30.04.2022 23:51 Відповісти
ваня, иди нхй
01.05.2022 00:06 Відповісти
30.04.2022 23:27 Відповісти
Невже і ця війна дарма пройде?
30.04.2022 23:39 Відповісти
К чему этот висер 2 марта на дворе уже 1 мая !!!!!
01.05.2022 15:54 Відповісти
У сумчан там такой арсенал сейчас, что армия Молдовы позавидует (без обид, молдоване)
30.04.2022 23:27 Відповісти
У галичан , мабуть не меньше
Сховки - через покоління внасліки передають і навчають - коли треба перебрати і змазати
Та держава у нас ще повстсовдепівська - а згадують про те що нормальні люди (не кримінальні , не алкоголіки і т.п. ) - можуть володіти зброєю - тільки коли припече
01.05.2022 00:41 Відповісти
Очередная ложь.
30.04.2022 23:27 Відповісти
Гарантована стаття за незаконне зберігання, кожен латається як може
30.04.2022 23:28 Відповісти
Т.е., сначала Живицкий договаривается с русней, шо пропустит их на Киев. Теперь тот же персоныш пытается разоружить тероборону?
30.04.2022 23:29 Відповісти
Якби в мене був якийсь кулемет чи щось більш важке(навіть трофейний) - то я б прямо зараз не поспішав би його зареєструвати на себе...🤔 Бо як можна бути впевненим шо вже завтра усі твої особисті дані як того що володіє зброєю не будуть "злиті" ворогу - як те вже не один раз було по всій Україні?! Після Перемоги України над оркостаном - тоді будь-ласка, реєструйте чи забирайте те залізяччя "на зберігання". А доти - я б не поспішав..
30.04.2022 23:29 Відповісти
100%
30.04.2022 23:31 Відповісти
Чомусь довіри Зе владі немає від слова зовсім.
30.04.2022 23:29 Відповісти
нужно устроить бесплатную раздачу патронов на стрельбы - практику для зарегистрировавшихся. а то все это беспонтово, как ствол у Беленюка и подобных. вроде есть, но ...
30.04.2022 23:33 Відповісти
Ну таке 50:50 , тому не рекомендував українцям вестись на це поки
30.04.2022 23:33 Відповісти
подстава! Такої вимоги закон не передбачає
30.04.2022 23:35 Відповісти
шось це ******* триндєжом. ти можеш мати або мисливську зброю (довше Х см, калібр меньше У та без можливості стріляти чергами), або ти в теробороні і тобі видали шось, або ти в армії (ну тут все зрозуміло). І ось хтось такий красивий приходить і реєструє чесно віджатий "пєчєнег". Або РПГ-7 (він чергами не стріляє, та по калібру не пройде). І по якому закону це буде реєструватися? І не прийдуть потім мєнти, коли їм треба буде показники розкриттів підвищити?
30.04.2022 23:53 Відповісти
Разводняк від влади. Спочатку візьмуть на облік, а потім почнуть забирати...

А потім знову з вилами на танки.
01.05.2022 00:01 Відповісти
а наши социальные службы уже предупреждают, что у кого в домохозяйстве найдут больше трех рузьких танков - лишат субсидии. Потому что это уже признак среднего уровня достатка.
01.05.2022 00:07 Відповісти
- Діду у тебе патpони є?

- Hема, хлопці.

- Діду, а пістолет є?

- Hема, хлопці.

- А кулемет є?

- А ось чого нема, того нема!
01.05.2022 00:46 Відповісти
Кожна влада, головною метою котрої є максимальний контроль суспільства, найперше намагається вилучити будь яку відносно серйозну зброю, якою володіє суспільство.
Абсолютно очикуваний крок.
Аджа зрозуміло - попри вже шалено розгорнутий самопіар чинного керівництва, уникнути дострокових виборів неможливо.

Два варіанти:
1. Затягнути війну у замороженій вигляді на роки і посилаючись на це скасувати чергові вибори. Що з огляду на дії ЗСУ і зростаюче постачання серйозних озброєнь від союзників, виглядає недосяжним.

2. Вжити для виборів тактику, неприйнятну для суспільства та для власного убезпечення обеззброїти суспільство.

Так бояться озброєного народу, що навіть не чекають закінчення бойових дій на теренах держави.
01.05.2022 00:55 Відповісти
Зелені гниди чудово розуміють, що за скоєне доведеться відповідати перед народом. А якщо у патріотів на руках залишиться зброя, то, відповідно, й "звіт" зрадників триватиме не довше автоматної черги.
01.05.2022 01:50 Відповісти
Этой власти доверять нельзя совсем. Поэтому регистрация оружия палка о двух концах. Либо коллаборанты со списками будут сдавать людей кацапам, либо плиция загребёт за незаконное хранение. Потому как полноценного закона о ношении оружия гражданскими лицами и колаборантах у нас ЗЕшобла не приняла. После войны ЗЕшобла вооружённых людей будет закрывать с особым остервенением
01.05.2022 02:43 Відповісти
1)ЛЮБОЙ власти доверять нельзя совсем.
2)за ЗЕшоблу тебе приплачивают? нет я не обеляю зешоблу, просто в контексте твоего поста следует упомянуть какая была ПЕРВАЯ петития папереднику?И что папередник на нее ответил? Иначе создается впечатление,что ты на работе, потому что твои детки любят кушать конфетки.
01.05.2022 09:42 Відповісти
Коли там вже назовут фамілії тих,хто розміновував мости та дороги з Криму?
01.05.2022 06:40 Відповісти
Прежде чем призывать людей подписать себе статью, хотелось бы спросить у назначенца Живицкого: Откуда у рашистов на оккупированных территориях все базы данных МВС? И АТОшников, и охотников, и зарегистрированное оружие и т.п.
На 3-м месяце войны, украинцы не могут свободно КУПИТЬ оружие. О чём дальше можно говорить ...
01.05.2022 08:03 Відповісти
Каждый божий день бухих алкашин и ********* то стреляющих куда непопадя, то бегающих в комендатский час с авоматами ловят в Сумской области, включая случаи с ранениями и смертями от этого оружия в плохих руках. Потому все правильно, адекватным оружие - бухарям самогон.
01.05.2022 08:43 Відповісти
 
 