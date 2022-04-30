У жителів Сумщини не вилучатимуть зброю, але просять її поставити на облік, - Живицький
Влада Сумщини не планує вилучати в громадян зброю.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Багато зброї є зараз у людей на руках. Її отримували як представники добровольчих формувань, так і в перші дні війни, коли була необхідність у захисті Сумщини, видавалась зброя. На жаль вона не завжди обліковувалась. Ми розпочинаємо місячник добровільного обліку вогнепальної зброї на Сумщині.
Якщо ви маєте на руках вогнепальну зброю: автомати, пістолети, кулемети, будь ласка, зверніться до найближчого відділку поліції. Візьміть із собою паспорт, код, прийдіть зі зброєю. Цю зброю запишуть на вас, перепишуть номер цієї зброї і віддадуть її вам назад. Ніхто зброю забирати не буде, я категорично проти, щоб у людей забирали зброю і люди не мали можливості стати на захист своєї держави", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
==================
Може краще через Дію зареєструвати?
Сховки - через покоління внасліки передають і навчають - коли треба перебрати і змазати
Та держава у нас ще повстсовдепівська - а згадують про те що нормальні люди (не кримінальні , не алкоголіки і т.п. ) - можуть володіти зброєю - тільки коли припече
А потім знову з вилами на танки.
- Hема, хлопці.
- Діду, а пістолет є?
- Hема, хлопці.
- А кулемет є?
- А ось чого нема, того нема!
Абсолютно очикуваний крок.
Аджа зрозуміло - попри вже шалено розгорнутий самопіар чинного керівництва, уникнути дострокових виборів неможливо.
Два варіанти:
1. Затягнути війну у замороженій вигляді на роки і посилаючись на це скасувати чергові вибори. Що з огляду на дії ЗСУ і зростаюче постачання серйозних озброєнь від союзників, виглядає недосяжним.
2. Вжити для виборів тактику, неприйнятну для суспільства та для власного убезпечення обеззброїти суспільство.
Так бояться озброєного народу, що навіть не чекають закінчення бойових дій на теренах держави.
2)за ЗЕшоблу тебе приплачивают? нет я не обеляю зешоблу, просто в контексте твоего поста следует упомянуть какая была ПЕРВАЯ петития папереднику?И что папередник на нее ответил? Иначе создается впечатление,что ты на работе, потому что твои детки любят кушать конфетки.
На 3-м месяце войны, украинцы не могут свободно КУПИТЬ оружие. О чём дальше можно говорить ...