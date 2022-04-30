У жителів Сумщини не вилучатимуть зброю, але просять її поставити на облік, - Живицький

Влада Сумщини не планує вилучати в громадян зброю.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Багато зброї є зараз у людей на руках. Її отримували як представники добровольчих формувань, так і в перші дні війни, коли була необхідність у захисті Сумщини, видавалась зброя. На жаль вона не завжди обліковувалась. Ми розпочинаємо місячник добровільного обліку вогнепальної зброї на Сумщині.

Якщо ви маєте на руках вогнепальну зброю: автомати, пістолети, кулемети, будь ласка, зверніться до найближчого відділку поліції. Візьміть із собою паспорт, код, прийдіть зі зброєю. Цю зброю запишуть на вас, перепишуть номер цієї зброї і віддадуть її вам назад. Ніхто зброю забирати не буде, я категорично проти, щоб у людей забирали зброю і люди не мали можливості стати на захист своєї держави", - зазначив він.

