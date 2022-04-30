За 30 квітня збито 2 літаки та 7 безпілотників російських окупантів, - Повітряні Сили
30 квітня Повітряні Сили уразили 9 повітряних цілей росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Повітряних Сил.
У повідомленні зазначається: "Цього разу протиповітряною обороною знищено два штурмовики Су-25 та 7 БпЛА російських окупантів.
Приємно, що дедалі ефективніше працює протиповітряна оборона Сухопутних військ. ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва освоюють все більше бійців. Су-25 окупантів – збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів "Стінгер"".
Чекаємо на цифру 200 шт!!!
Невже ви "асфабадітєлі" не розумієте, що вам ....******ць???!!!
Дякую Америка, Британія, ЄС!!!!!!!!
БОЖЕ, Я ДЯКУЮ ,ЩО Я НЕ МОСКАЛЬ!