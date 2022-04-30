За 30 квітня збито 2 літаки та 7 безпілотників російських окупантів, - Повітряні Сили

30 квітня Повітряні Сили уразили 9 повітряних цілей росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "Цього разу протиповітряною обороною знищено два штурмовики Су-25 та 7 БпЛА російських окупантів.

Приємно, що дедалі ефективніше працює протиповітряна оборона Сухопутних військ. ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва освоюють все більше бійців. Су-25 окупантів – збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів "Стінгер"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 29 квітня уражено 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів, - Повітряні Сили