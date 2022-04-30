УКР
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 104 12

За 30 квітня збито 2 літаки та 7 безпілотників російських окупантів, - Повітряні Сили

су

30 квітня Повітряні Сили уразили 9 повітряних цілей росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Повітряних Сил. 

У повідомленні зазначається: "Цього разу протиповітряною обороною знищено два штурмовики Су-25 та 7 БпЛА російських окупантів.

Приємно, що дедалі ефективніше працює протиповітряна оборона Сухопутних військ. ПЗРК як вітчизняного, так й іноземного виробництва освоюють все більше бійців. Су-25 окупантів – збили саме із переносних зенітних ракетних комплексів "Стінгер"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 29 квітня уражено 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів, - Повітряні Сили

Автор: 

авіація (4247) безпілотник (4749) літак (3005) Повітряні сили (2964)
Топ коментарі
+13
дайош 200 к девятамая!
показати весь коментар
30.04.2022 23:35 Відповісти
+8
Су34 закінчилися, заносіть Су 25
показати весь коментар
30.04.2022 23:30 Відповісти
+5
Цікаво, а ***** буде вимагати компенсацію за ватольоти як вимагав з Ердогана.
показати весь коментар
30.04.2022 23:36 Відповісти
не закінчились,і навіть не третина,десь 20-25 машин з 140...
показати весь коментар
01.05.2022 03:48 Відповісти
Якшо по 2 в день, то мають справитися
показати весь коментар
30.04.2022 23:36 Відповісти
Буцім то словаки таки дають Україні свої "Міги", а там може й поляки "роздупляться" - тоді рашен-птічкопад стане більш інтенсивним і масовим💥🔥
показати весь коментар
30.04.2022 23:37 Відповісти
ООС повідомили про два збитих літаки,Схід про ще один. Мабуть,якийсь не підтверджено. Про дії нашої авіації-ні слова...
показати весь коментар
30.04.2022 23:40 Відповісти
Давай, швидше)))
Чекаємо на цифру 200 шт!!!
Невже ви "асфабадітєлі" не розумієте, що вам ....******ць???!!!

Дякую Америка, Британія, ЄС!!!!!!!!

БОЖЕ, Я ДЯКУЮ ,ЩО Я НЕ МОСКАЛЬ!
показати весь коментар
01.05.2022 01:34 Відповісти
ТА МЫ НА РЭШТИ НЭ ПРОКЫНУЛЫСЬ ЗЕМЕЛЬКУ НА ПРОЗОРО ОФОРМЛЯЮТЬ ЗА ДУЛЮ
показати весь коментар
01.05.2022 03:40 Відповісти
Ифан ,не коверкай мову ,идешнах вслед з хрюсским кораблем
показати весь коментар
01.05.2022 08:47 Відповісти
Ще неділька і цифра кацапських літаків, які не отримали ліцензію на польоти в нашому небі сягне 200-сотого. Та і цифра "двухсотий" сама за сеюе каже. Кацакпи думали,що ми їх злякаємося і здамося. Ні кацапи, чим раніше підете у свої болота, тим більше вас вціліє. Як бачите, ніхто вас не боїться, просто декілька століть ви дурили українців "однимнародом" і потиженьку знищували, у відкритій війні - ви є сцикуни. Гірше війни з росією є ****** з росією, бо мета у кацапа завди одна - знищити Україну, стерти з її пам'яті все українське, а що не знищується - вкрасти.
показати весь коментар
01.05.2022 08:07 Відповісти
 
 