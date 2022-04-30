УКР
Новини Війна
Зеленський - солдатам РФ: Вам краще вижити в Росії, ніж померти в Україні

Президент Володимир Зеленський звернувся до російських військовослужбовців та порадив їм не їхати на війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Нам відомо, що російське командування готується до нових великих втрат. В ті підрозділ, особистий склад яких був майже повністю знищений, чи суттєво послаблений в березні-квітні, набирають нових людей. Зі слабкою мотивацією, бойовим досвідом, вони хочуть просто набрати необхідну кількість, щоб можна було кинути в наступ і ці підрозділи.

Російське командування чудово розуміє, що ще тисячі російських солдатів будуть вбиті і тисячі будуть поранені найближчими тижнями. Але навіщо це самим російським солдатам? Навіщо це їхнім рідним? Російські командири брешуть своїм солдатам, коли говорять, що їх жде якась там серйозна відповідальність за відмову воювати. Водночас не розповідають про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Не розповідають, які нові планові втрати очікуються генералами.

Кожен російський солдат ще може врятувати своє життя. Вам краще вижити в Росії, ніж померти на нашій землі", - наголосив Зеленський.

Топ коментарі
+11
ні, Зеля тут не правий, краще їм померти тут
показати весь коментар
30.04.2022 23:42 Відповісти
+9
У Зелі почалась словесна діарея?
показати весь коментар
30.04.2022 23:42 Відповісти
+7
- Вам краще вижити в Росії, ніж померти на нашій землі...
- Выжить в России? Вы - серьёзно?! Нет уж ! Лучше умереть...
показати весь коментар
01.05.2022 00:17 Відповісти
У Зелі почалась словесна діарея?
показати весь коментар
30.04.2022 23:42 Відповісти
зебоб - опять повторяет то что говорил месяц назад - склероз? деменция? кокс?
показати весь коментар
30.04.2022 23:47 Відповісти
ні, Зеля тут не правий, краще їм померти тут
показати весь коментар
30.04.2022 23:42 Відповісти
головне "треуголку" щоб не забув)))
показати весь коментар
30.04.2022 23:51 Відповісти
ты такой шалунишка зелёный...)))
показати весь коментар
01.05.2022 00:41 Відповісти
русские солдаты так воюют, что их аж жалко ))))))
показати весь коментар
30.04.2022 23:50 Відповісти
Yes! Dopeless@_dopeless

·https://mobile.twitter.com/_dopeless/status/1520481804309966850 1 ч

З інтерв'ю з полоненим:
- много здєсь відєлі нацистов?
- ні одново! Гдє я біл - всє нормальніє люді, нормально разговарівают на руськом язікє!
показати весь коментар
30.04.2022 23:57 Відповісти
Отец родной! ...заботится об стаде...
показати весь коментар
30.04.2022 23:51 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
30.04.2022 23:54 Відповісти
Зєля, ти ж там тільки в Мацкві сидів. Скатався б кудись за Урал, то не писав би такої дічі... кацапи в розбомбленому українському селі як в казці пілся своїх Малих Задрищ кукуєвского района пєнзєнской області.
показати весь коментар
01.05.2022 00:00 Відповісти
а иным бы лучше было и не рождаться вовсе...чтобы и не стоял выбор - выжить на параше или сдохнуть в Украине...
показати весь коментар
01.05.2022 00:03 Відповісти
- Вам краще вижити в Росії, ніж померти на нашій землі...
- Выжить в России? Вы - серьёзно?! Нет уж ! Лучше умереть...
показати весь коментар
01.05.2022 00:17 Відповісти
Президенте, як вам сказати... Чи є сенс жити все життя рабом, в країні де нестле і унітаз це як чудо з інших світів?
показати весь коментар
01.05.2022 00:19 Відповісти
Російське командування чудово розуміє, що ще тисячі російських солдатів будуть вбиті і тисячі будуть поранені найближчими тижнями. Але навіщо це самим російським солдатам? Джерело:

неЛеди из Одессы Имею в виду

@lady_is_odessy

·
https://twitter.com/lady_is_odessy/status/1520394891737579520 8 ч

Подъехал страшный рассказ от знакомой, в селе, где она живет (Херсонская обл.) над пленёнными гражданскими оккупанты проводят пытки и издевательства.
Мужчине отрезали части рук, его жене вспороли живот.

Случай зафиксирован и передан для расследования преступлений.
показати весь коментар
01.05.2022 00:43 Відповісти
тобі так здалося, якщо уважно читав
показати весь коментар
01.05.2022 01:16 Відповісти
Є, з чого поржати, так 73%?
показати весь коментар
01.05.2022 00:50 Відповісти
ДА ТУТ РАКОМ ПОСТАВЯТ И РОДСТВЕННИКАМ ПРИШЛЮТ ВИДЕО !)
показати весь коментар
01.05.2022 03:33 Відповісти
Для декого з неадекватів вже почалась вибоча кампанія. А може це московські тролі?
показати весь коментар
01.05.2022 07:52 Відповісти
ТАКИЕ ПДРЫ КАК ПУТИН ДЕЛАЮТ ВСЁ ЧТОБЫ ОСТАЛЬНЫЕ ЖИЛИ НЕ С СЕМЬЯМИ !!!
показати весь коментар
02.05.2022 09:52 Відповісти
 
 