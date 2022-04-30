Зеленський - солдатам РФ: Вам краще вижити в Росії, ніж померти в Україні

Президент Володимир Зеленський звернувся до російських військовослужбовців та порадив їм не їхати на війну проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні.

"Нам відомо, що російське командування готується до нових великих втрат. В ті підрозділ, особистий склад яких був майже повністю знищений, чи суттєво послаблений в березні-квітні, набирають нових людей. Зі слабкою мотивацією, бойовим досвідом, вони хочуть просто набрати необхідну кількість, щоб можна було кинути в наступ і ці підрозділи.

Російське командування чудово розуміє, що ще тисячі російських солдатів будуть вбиті і тисячі будуть поранені найближчими тижнями. Але навіщо це самим російським солдатам? Навіщо це їхнім рідним? Російські командири брешуть своїм солдатам, коли говорять, що їх жде якась там серйозна відповідальність за відмову воювати. Водночас не розповідають про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Не розповідають, які нові планові втрати очікуються генералами.

Кожен російський солдат ще може врятувати своє життя. Вам краще вижити в Росії, ніж померти на нашій землі", - наголосив Зеленський.

