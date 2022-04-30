УКР
Війна послабила Росію так, що не вистачає військової техніки для параду, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що в окупантів залишаються ракети для ударів по території України.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші захисники знищили вже понад тисячу російських танків. Майже двісті російських літаків. Майже дві з половиною тисячі броньованих бойових машин. Звісно, в окупантів ще є техніка в запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій території. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві", - розповів глава держави.

Зеленський - солдатам РФ: Вам краще вижити в Росії, ніж померти в Україні

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) росія (67347)
01.05.2022 00:06
Смерть кацапам!
01.05.2022 00:04
01.05.2022 00:07
Смерть кацапам!
01.05.2022 00:04
Пусть дедов на палках волокут !!! И гавновойско в пакетах
01.05.2022 00:09
01.05.2022 00:06
Деякі експерти кажуть, що в засрашці на поточний момент немає навіть 2 десятків справних танків Т-90. Парадні "кантемирівські" - розхєрачені. На "зберіганні" таких в них не було - продавали все, що можна - в Індії їх в 3 рази більше на озброєнні, ніж в рашки.

Тож якщо парад і буде - рашковани вимушені будуть пустити на свою криваву площу танки Т-72, виготовлені ще за совка, бо танків Т-80 теж небагато справних залишилось.
01.05.2022 00:18
Тю, так вони мультики намалюють і по першому аналу покажуть парад - зомбі захавають!
01.05.2022 00:28
01.05.2022 00:07
Це дуже показово - в Україні розхєрачений "парадний розрахунок" всіляких "кантемирівських дивізій" і засрашка не в змозі за 10 днів наскрести 2-3 десятки Т-90, пофарбованих свіжою фарбою.

Нагадую, за офіційними даними, цих танків виготовлено ніби "більше 8'500 штук" за 30 років.

За деякими даними - в рашки взагалі не залишилось таких, ************* в їх армії, танків.
01.05.2022 00:10
Может подтянемся на красную площадь на Абрамсах ???
01.05.2022 00:12
Немецкие Леопарды тоже подойдут))).
01.05.2022 01:15
Про капітуляцію хутіна 🤣🤣🤣
Як наші Москву брали / Наші без Раші

https://youtu.be/S4PH5dp9gkE
01.05.2022 00:13
вони трофєйні унітази з прасками провезуть повз путю
01.05.2022 00:20
а головним буде той унітаз, який ******** з буксіра "Яні Капу" колись
01.05.2022 00:24
Парад б/у стиральных машинок и микроволновок, тоже б/у.
01.05.2022 00:55
Ты о себе что ли, мудрила грёбаный?
Борись с этим, не ходи на Цензор.
01.05.2022 01:28
9 мая надо ******* по крымскому мосту и Севастополю
01.05.2022 01:24

01.05.2022 01:31
Очередной популизм от идиотов (facepalm добавьте)

Там "железа" мамадорогая, а дураков еще больше! Зачем эти вкидывания?
01.05.2022 03:37
Народе, ви будете здивовані, але кацапи змонтують картинку зі старих, минулих пабєдабєсій. І будуть там і танки і ******.
01.05.2022 06:37
Для параду в них вистачить, а от для війни з Китаєм вже ні. Я впевнений, що китайці телевізора їхнього не бояться, бо навіть не знають іїхньої мови і там пропаганда не пройде.
01.05.2022 08:09
Я вижу, что Зеленский занял окончательно нишу спикера и комментирует все ,что нужно и не нужно. Может пора заняться своими прямыми обязанностями, например, Мариуполем, Югом Украине.....Не?....
01.05.2022 10:14
 
 