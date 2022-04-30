Війна послабила Росію так, що не вистачає військової техніки для параду, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що в окупантів залишаються ракети для ударів по території України.
Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші захисники знищили вже понад тисячу російських танків. Майже двісті російських літаків. Майже дві з половиною тисячі броньованих бойових машин. Звісно, в окупантів ще є техніка в запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій території. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві", - розповів глава держави.
Тож якщо парад і буде - рашковани вимушені будуть пустити на свою криваву площу танки Т-72, виготовлені ще за совка, бо танків Т-80 теж небагато справних залишилось.
Нагадую, за офіційними даними, цих танків виготовлено ніби "більше 8'500 штук" за 30 років.
За деякими даними - в рашки взагалі не залишилось таких, ************* в їх армії, танків.
Як наші Москву брали / Наші без Раші
https://youtu.be/S4PH5dp9gkE
Борись с этим, не ходи на Цензор.
Там "железа" мамадорогая, а дураков еще больше! Зачем эти вкидывания?