Війна послабила Росію так, що не вистачає військової техніки для параду, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що в окупантів залишаються ракети для ударів по території України.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші захисники знищили вже понад тисячу російських танків. Майже двісті російських літаків. Майже дві з половиною тисячі броньованих бойових машин. Звісно, в окупантів ще є техніка в запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій території. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві", - розповів глава держави.

