"Робимо все, щоб евакуаційна місія з Маріуполя все ж таки здійснилася", - Зеленський

Усі лідери вільного світу знають про те, що Росія зробила з Маріуполем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Говорив з Прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсом. Про оборонну підтримку для України та інші необхідні зусилля для припинення війни.

Поінформував Бориса про актуальну ситуацію на полі бою в районах активних зіткнень і детально – про ситуацію на нашому сході, в Маріуполі, на півдні країни.

Усі лідери вільного світу знають про те, що Росія зробила з Маріуполем. І це не залишиться без відповідальності для Росії.

Багато хто з лідерів намагається допомогти врятувати наших героїчних захисників міста. Дуже детально говорили про це і з Генеральним секретарем ООН під час його візиту в Київ. Робимо все, щоб евакуаційна місія з Маріуполя все ж таки здійснилася", - наголосив він.

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