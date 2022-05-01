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Новини Війна
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"Робимо все, щоб евакуаційна місія з Маріуполя все ж таки здійснилася", - Зеленський

маріуполь

Усі лідери вільного світу знають про те, що Росія зробила з Маріуполем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Говорив з Прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсом. Про оборонну підтримку для України та інші необхідні зусилля для припинення війни.

Поінформував Бориса про актуальну ситуацію на полі бою в районах активних зіткнень і детально – про ситуацію на нашому сході, в Маріуполі, на півдні країни.

Усі лідери вільного світу знають про те, що Росія зробила з Маріуполем. І це не залишиться без відповідальності для Росії.

Багато хто з лідерів намагається допомогти врятувати наших героїчних захисників міста. Дуже детально говорили про це і з Генеральним секретарем ООН під час його візиту в Київ. Робимо все, щоб евакуаційна місія з Маріуполя все ж таки здійснилася", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З'явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію, - міськрада

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Маріуполь (3241) евакуація (2333)


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Топ коментарі
+12
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01.05.2022 00:30
+9
Лицемірне створіння.
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01.05.2022 00:28
+9
Коли Зе не був прєзідєнтом в 2014 він "волонтерив" в Юрмалі і москві... ві чомусь на користь *****...
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01.05.2022 01:28
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А фотка тут причём?
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01.05.2022 00:28 Відповісти
Не для того їх розміновували.
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01.05.2022 00:30 Відповісти
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01.05.2022 08:52 Відповісти
перед тем как уйти на войну, убей предателя
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01.05.2022 09:03 Відповісти
С этим я согласен. Иначе они тебя предадут за спиной.
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01.05.2022 13:26 Відповісти
Лицемірне створіння.
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01.05.2022 00:28 Відповісти
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01.05.2022 00:30 Відповісти
Коли Зе не був прєзідєнтом в 2014 він "волонтерив" в Юрмалі і москві... ві чомусь на користь *****...
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01.05.2022 01:28 Відповісти
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01.05.2022 09:03 Відповісти
Вариант с Мариком один -- вытянуть оттуда кацапов на другой фронт. Фули тут стонать от безнадёги? Хлопцы держатся.
Кто их туда загнал? -- то уже другая Тема.
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01.05.2022 00:33 Відповісти
Есть процедура интернирования- когда нейтральная страна забирает воинов до конца войны, создавая им нормальные условия жизни у себя. Турция подойдёт, и свой порт на Азовстали есть, можно паромом эвакуировать. Но любые договорённости с Куйлом заканчиваются Иловайсками.
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01.05.2022 07:52 Відповісти
а как же американские гаубицы, польские танки?
они не помогут в решении вопроса по Мариуполю
тогда спрашивается. а нафига они нужны?
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01.05.2022 09:01 Відповісти
Их надо было просить на 3 месяца раньше...когда вместо этого зеля покрикивал на Запад, что тот "сеет необоснованную панику и отпугивает инвесторов"
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01.05.2022 09:19 Відповісти
И кто бы что дал тогда? С какого бодуна? Запад как и Тараканище Лукошенко был настроен на трехдневную войну и только потом начали давать вооружение когда "трехдневный прогноз" не оправдался. Да и то вначале то дадим, то нам страшно и не дадим и т.д.
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01.05.2022 10:25 Відповісти
напрошується запитання : чи міг не знати наш "верховний "про розмінування проходу з Криму напередодні війни? що і призвело до блокади та й стає зрозумілим недовіра "азовців' до Зеленського ,що свідчить їхнє звернення до Ердогана про допомогу , можливо вони щось більше знають ? Ой як не хочеться знову цього що зараз не на часі , головне перемога війна все спише - вже не спише !!!
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01.05.2022 09:06 Відповісти
Не мог не знать ..Потому что он сам подписал это разминирование в Париже... И формулу Штанмайера он в Париже подписал тоже... Но, будучи скромным, стеснительным парнем, постеснялся народу об этом сказать.... Ведь его народ сидит на детских стульчиках под ёлочкой и слушает его сказки (форма новогоднего приветствия) ... о серьёзных делах чё с ним разговаривать ?
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01.05.2022 17:07 Відповісти
 
 