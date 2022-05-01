Компанія або держава, яка допомагатиме РФ торгувати нафтою, має отримати санкції, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наполягає, що Росія не можна дозволити обходити нафтове ембарго, в разі його запровадження.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом очікуємо рішення щодо нафтових обмежень проти Росії. Наполягаємо на тому, що справедливою частиною санкцій щодо російської нафти має бути й блокування будь-яких спроб Росії обійти обмеження через продаж так званих нафтових сумішей.

Якщо будь-яка компанія або держава буде допомагати Росії торгувати нафтою, вона так само повинна отримати санкції. Будь-яке спонсорство в інтересах російської воєнної терористичної машини має припинитися", - наголосив президент.

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