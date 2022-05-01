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Новини Санкції проти Росії Війна
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Компанія або держава, яка допомагатиме РФ торгувати нафтою, має отримати санкції, - Зеленський

зеленський,метсола

Президент Володимир Зеленський наполягає, що Росія не можна дозволити обходити нафтове ембарго, в разі його запровадження.

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом очікуємо рішення щодо нафтових обмежень проти Росії. Наполягаємо на тому, що справедливою частиною санкцій щодо російської нафти має бути й блокування будь-яких спроб Росії обійти обмеження через продаж так званих нафтових сумішей.

Якщо будь-яка компанія або держава буде допомагати Росії торгувати нафтою, вона так само повинна отримати санкції. Будь-яке спонсорство в інтересах російської воєнної терористичної машини має припинитися", - наголосив президент.

Також читайте: "Робимо все, щоб евакуаційна місія з Маріуполя все ж таки здійснилася", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) нафта (5568) санкції (12032) ембарго (305)


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Топ коментарі
+9
"В расслєдованіях протів ФПГ «Приват» нєльзя слішком усєрдствовать, потому что можно случайно вийті на самого сєбя."
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01.05.2022 00:55
+6
Свати і Ліга Сміху також в небезпеці ?!
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01.05.2022 01:11
+5
вова, а чому ж ми до сих пір працюємо з рузьким альфа-банком?
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01.05.2022 00:44
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Володя, цікаво, ця-зе тортура торкається "твоїх соратників" з біснесу, гугл дає дуже багато посилань нажаль, може спочатку краще подумати, чим .... ви зрозуміли
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01.05.2022 00:40 Відповісти
вова, а чому ж ми до сих пір працюємо з рузьким альфа-банком?
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01.05.2022 00:44 Відповісти
Расскажи нам Вовчик, шо ты будешь делать с украинской ГТС, когда она перестанет работать? Чисто экономически интересуюсь...
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01.05.2022 00:46 Відповісти
Нічого. Закриємо то того часу як Переможе України режим рашиссто-нацистів а потім нафта-газова галузь перейде Україні, Британії,Америці й можливо ще комусь трохи й щапрацює ГТС знову. Й Північний потік теж запоацює, тільки вже не на нацисский режим рашисстов та *****. Не ссци "рюззкагаварящій" Украина Переможе.
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01.05.2022 01:28 Відповісти
Якщо будь-яка компанія або держава буде допомагати Росії торгувати нафтою, вона так само повинна отримати санкції. Будь-яке спонсорство в інтересах російської воєнної терористичної машини має припинитися", а как было с 2014 года до 24.02.22г., мы помогали покупая или бойкотировали.
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01.05.2022 00:52 Відповісти
"В расслєдованіях протів ФПГ «Приват» нєльзя слішком усєрдствовать, потому что можно случайно вийті на самого сєбя."
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01.05.2022 00:55 Відповісти
И РФ нужно быстрее признать страной спонсором терроризма, чтобы тоже все, кто будет торговать с РФ становились пособниками террористов и с ними тоже никто не мог торговать.
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01.05.2022 01:00 Відповісти
Это кремлеботы в комментариях???
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01.05.2022 01:02 Відповісти
Зерно с херсонских элеваторов вывозят непрерывно, а мост стоит. Технику военную кацапы ввозят непрерывно, а мост стоит. Крепкий мост!
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01.05.2022 01:05 Відповісти
Свати і Ліга Сміху також в небезпеці ?!
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01.05.2022 01:11 Відповісти
Скажіть Вові - "А той хто шукає "домовленості " з рашизздами має вилітати з політики" !!!
Той хто пропонує "гарантом безпеки " Китай має звільняти посаду Міністра!!!
А то іньших вчити як політику вести кожен "шашличник" може, то відомо!
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01.05.2022 01:24 Відповісти
А проти тих хто ввозив бітум, санкції потрібні?
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01.05.2022 07:11 Відповісти
І тих хто зараз завозить дизельне паливо з параши через Туреччину також?
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01.05.2022 07:43 Відповісти
Це наш пан Президент за кіно "Свати"? А бідний Беня сидить весь у соплях і чекає на санкції РНБО за торгівлю з росією вугіллям, а Мамамія за торгівлю з білоруссю електроенергією, а тесть Володі за купівлю дорожного бітума. Яке ж велике горе для них!
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01.05.2022 08:12 Відповісти
 
 