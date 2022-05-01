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Компанія або держава, яка допомагатиме РФ торгувати нафтою, має отримати санкції, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наполягає, що Росія не можна дозволити обходити нафтове ембарго, в разі його запровадження.
Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Найближчим часом очікуємо рішення щодо нафтових обмежень проти Росії. Наполягаємо на тому, що справедливою частиною санкцій щодо російської нафти має бути й блокування будь-яких спроб Росії обійти обмеження через продаж так званих нафтових сумішей.
Якщо будь-яка компанія або держава буде допомагати Росії торгувати нафтою, вона так само повинна отримати санкції. Будь-яке спонсорство в інтересах російської воєнної терористичної машини має припинитися", - наголосив президент.
Топ коментарі
+9 Y.M. Z.
показати весь коментар01.05.2022 00:55 Посилання
+6 Alex 13 #514728
показати весь коментар01.05.2022 01:11 Посилання
+5 Yakov Yakov
показати весь коментар01.05.2022 00:44 Посилання
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Той хто пропонує "гарантом безпеки " Китай має звільняти посаду Міністра!!!
А то іньших вчити як політику вести кожен "шашличник" може, то відомо!