На Південному напрямку 30 квітня знищено 42 окупанти, станцію РЕБ, ЗРК "Стріла" та 2 безпілотники, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило результати протистояння російському агресору на південному напрямку 30 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці командування.

У інформації зазначається: "На Миколаївсько-Херсонському напрямку продовжується ведення бойових дій. Ворог не маючи активності у просуванні, закріпився на позиції та продовжує артилерійсько-мінометні обстріли.

При нових спробах розвідування обстановки безпілотниками, противник втратив ще 2 "Орлани-10" на Миколаївщині. Влучання наших підрозділів були нищівними.

На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".

Черговою атакою по ворожих об’єктах на Зміїному розбито 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням. Додатково світ став чистішим на 42 рашисти.

По Одесі знов завдано ракетного удару. Цього разу з окупованої території Криму, ракетним комплексом "Бастіон" випущено 3 ракети "Онікс", які влучили у злітно-посадкову смугу. Руйнування призвели до неможливості подальшої експлуатації ЗПС. Постраждалих немає.

Напередодні 2 травня продовжується кампанія з розхитування Одеси, прикордонних регіонів та спроб підбурення проросійських сил. Так, оперативним шляхом отримано інформацію про диверсійну заготовку – тираж газети "Приднестровье" від 2 травня 2022 року із нібито офіційним зверненням жителів Придністров’я до путіна із проханням про захист від нападу українських Збройних Сил. Наданням розголосу цієї провокації дії ворожих сил дискредитовано.

Корабельне угруповання противника продовжує блокаду судноплавства в північно-західній частині Чорного моря, та погрожує нанесенням ракетних ударів по всій території України".

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