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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Південному напрямку 30 квітня знищено 42 окупанти, станцію РЕБ, ЗРК "Стріла" та 2 безпілотники, - ОК "Південь"

війна

Оперативне командування "Південь" оприлюднило результати протистояння російському агресору на південному напрямку 30 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці командування. 

У інформації зазначається: "На Миколаївсько-Херсонському напрямку продовжується ведення бойових дій. Ворог не маючи активності у просуванні, закріпився на позиції та продовжує артилерійсько-мінометні обстріли.

При нових спробах розвідування обстановки безпілотниками, противник втратив ще 2 "Орлани-10" на Миколаївщині. Влучання наших підрозділів були нищівними.

На Херсонщині артилерійським вогнем наші воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Реппелент-1".

Черговою атакою по ворожих об’єктах на Зміїному розбито 3 зенітні установки, зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", а також машину зв’язку – серверну із телекомунікаційним обладнанням. Додатково світ став чистішим на 42 рашисти.

По Одесі знов завдано ракетного удару. Цього разу з окупованої території Криму, ракетним комплексом "Бастіон" випущено 3 ракети "Онікс", які влучили у злітно-посадкову смугу. Руйнування призвели до неможливості подальшої експлуатації ЗПС. Постраждалих немає.

Напередодні 2 травня продовжується кампанія з розхитування Одеси, прикордонних регіонів та спроб підбурення проросійських сил. Так, оперативним шляхом отримано інформацію про диверсійну заготовку – тираж газети "Приднестровье" від 2 травня 2022 року із нібито офіційним зверненням жителів Придністров’я до путіна із проханням про захист від нападу українських Збройних Сил. Наданням розголосу цієї провокації дії ворожих сил дискредитовано.

Корабельне угруповання противника продовжує блокаду судноплавства в північно-західній частині Чорного моря, та погрожує нанесенням ракетних ударів по всій території України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 29 квітня на ПІвденному напрямку знищено 16 окупантів, броньовану та автомобільну техніку, станцію РЕБ, - ОК "Південь"

Автор: 

Миколаївська область (2290) Одеська область (3271) Придністров’я (474) Чорне море (1676) Херсонська область (5841)


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Топ коментарі
+15
Дякую ЗСУ за те, що роблять кацапів хорошими!
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01.05.2022 00:55
+14
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01.05.2022 00:54
+8
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01.05.2022 02:18
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01.05.2022 00:54 Відповісти
на следующих выборах проголосуем за киргизов...
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01.05.2022 01:11 Відповісти
Да хоч за монголо-татара аби був патріотом знав і поважав історію нарооду ототожнював себе з ним і не був лєпшим другом олігархата
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01.05.2022 01:22 Відповісти
До вру/през./суддя мають балотуватися лише народжені в Україні тобто не мігранти.
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01.05.2022 03:47 Відповісти
і по національності українці, бо чуркам навіть тут народженим всеодно пофіг
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01.05.2022 06:46 Відповісти
*****.
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01.05.2022 06:55 Відповісти
Дякую ЗСУ за те, що роблять кацапів хорошими!
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01.05.2022 00:55 Відповісти
Оформляется фронтовая линия, судя по всему. Это хорошо.
Щас железа много модного подгоняется... -- надо кадры воспитывать.
К 9 мая готовиться -- на шашлыки...*)
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01.05.2022 00:57 Відповісти
Будет много шашлыков и до 9 мая. Думаю до 25000 дойдет
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01.05.2022 01:55 Відповісти
И да кстати второго мая день одесского шашлыка тоже нужно будет отметить
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01.05.2022 01:57 Відповісти
Опять по Змеиному ))
Там же недавно расфигачили пункт связи и одну "Стрелу-10". Они шо, опять завезли туда машину связи, "Стрелу" и еще несколько ЗУшек?
Интересно, и чем это мы туда добиваем на Змеиный?? Гложут меня смутные подозрения... )))
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01.05.2022 02:07 Відповісти
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01.05.2022 02:18 Відповісти
Якi ж молодцi!
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01.05.2022 06:57 Відповісти
Цифра 42 про знищених на острові орків звичайно симпатична, але як після вогневого ураження, не обов'язково інформувати Мордор чим, можна було з точністю до кожної окремої тушки з того клубка гарматного м'яса, яке окупувало острів, порахувати утилізований особовий склад ворога.
Безпілотник безперешкодно спостерігав за островом після фіналу? Тоді б варто було оприлюднити ролик, шкоди ніякої, а ворог був би картинкою деморалізований.
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01.05.2022 05:16 Відповісти
Это не Порох шалит? По плану надо ж было просто перестать стрелять и будет быстрый мир.
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01.05.2022 06:54 Відповісти
Цікаво, чим по острову працювали?
230 км від українського берега.
Бай, Вільха не дотягнуться. Нептун - дуже сумнівно, немає ніде інформації, як він може працювати по наземних цілях...
Тому - тільки гостинці від НАТО. Але багато хто чомусь не вірить, що вони вже на передовій...
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01.05.2022 09:46 Відповісти
 
 