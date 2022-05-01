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Супутникові знімки заводу "Азовсталь" в Маріуполі, який бомблять російські окупанти. ФОТОрепортаж

Завод" Азовсталь", який утримують українські захисники в блокованому російськими військами Маріуполі, абсолютно зруйнований після регулярних масивних обстрілів окупантів. Значні руйнування комплексу демонструють супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у твіттері журналіст New York Times Крістіан Тріберт.

На оприлюднених кадрах видно, що приміщення і конструкції сталеливарного заводу перетворився в результаті ворожих атак практично на руїни. На дахах зяють дірки - сліди влучань снарядів. Багато будівель і комплексів практично випалені після бомбардувань і артилерійських ударів.

"На першому зображенні показаний загальний вигляд заводу, на другому зображенні трохи більший план, а на третьому зображенні найближчий вид на частину ділянки", - пояснює журналіст представлені фото.

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Супутникові знімки заводу Азовсталь в Маріуполі, який бомблять російські окупанти 01
Супутникові знімки заводу Азовсталь в Маріуполі, який бомблять російські окупанти 02
Супутникові знімки заводу Азовсталь в Маріуполі, який бомблять російські окупанти 03

Автор: 

Маріуполь (3241) фото (175) Азовсталь (444)


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01.05.2022 02:16 Відповісти
Починає нагадувати Донецький аеропорт! 👀
P. S.
Виконавці ті самі, інакше не вміють! 😲
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01.05.2022 02:20 Відповісти
А на что путин надеется?

Мир же санкции на нефть не снимет, пока он не выведет войска из Украины. Также само по санкциям на газ.

Или он думает, что русские скажут: "нам наш путин важнее нафтедолларов". Ну конечно же это не правда, достаточно посмотреть количество дизлайков на ютубе под новогодними поздравлениями путина, там дизлайков больше чем лайков.

Единственное на что он надеется - это то, что Европе не сможет наложить эмбарго на газ. Потому что россия сможет прожить и только за счет прибыли за газ.

Вспомните те времена, когда нефть была по 30 долларов, а газ по 300. Россия тогда зарабатывала за год 100 млрд долларов. И этого ей хватало, чтобы прожить.

А сейчас цены на газ такие высокие, что россия от одного только газа имеет прибыль в 100 млрд долларов в год.

Значит нам сейчас очень важно сделать все, чтобы мир все таки отказался от российского газа.
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01.05.2022 02:37 Відповісти
путин еще надеется, что продажи нефти можно будет переориентировать на китай и индию. западу нужно недопустить этого.
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01.05.2022 02:40 Відповісти
Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменистану нужно выходить из состава Таможенного союза и ОДКБ. И создавать Союз стран центральной Азии (ССЦА), о котором они давно размышляют.

Они уже поняли по ситуации в Украине, что россия рассматривает своих соседей только как потенциальные колонии.

И зачем им быть под управлением этих белых русских. Они же все азиаты. У них с русскими нету ничего общего.

Я думаю представителям Америки нужно поговорить с президентами этих республик, и организовать создание союза. Гарантировать военную защиту, в случае чего.

путин столько лет ТС создавал. Тут осталось присоединить одну Украину. И в попытке присоединить Украину - и то, что есть, растеряет.

А затем и республики россии начнут выходить из ее состава. Татарстан, Чечня, Дагестан, Якутия, Бурятия ...

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01.05.2022 02:55 Відповісти
У кацапів ще з часів Батия, коли ****** мокша у перших рядах на Київ побігла, Київ руйнувати - головний принцип був і є: "ламати - не будувати". Та й що криворукі лапті могли самі побудувати, якщо навіть кремль часів улусніка ваньки третього італійці збудували? Пітєра будувати - те ж саме, перші заводи індустріалізації - американські інженери, першу ракету у космос - українці...
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01.05.2022 09:26 Відповісти
По 2 - 3 раза на день ходил к роднику за водой и наблюдал эти бомбежки в режиме "онлайн". Там был факел попутных газов, который горел круглосуточно. На моих глазах ракета попала точно в верхушку этой трубы, но она устояла. Эти фотки давние, потому что нет военного автобуса на гаванском ж/д переезде, который русские собаки забомбили. Не знаю, были ли там люди.
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01.05.2022 17:20 Відповісти
 
 