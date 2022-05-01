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Україна де-факто стала невід'ємною частиною об'єднаної Європи, але це потрібно політично формалізувати, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна де-факто стала невід'ємною частиною об'єднаної Європи, але це треба політично формалізувати.

Про це глава держави повідомив 30 квітня під час вечірнього відеозвернення у соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Президент розповів про свою телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Про різні напрямки співпраці України та Франції, передусім про оборонну. Також – про взаємодію на шляху України у Європейський Союз. Рухаємося до політичної формалізації того, що вже є де-факто: Україна стала невід'ємною частиною об'єднаної Європи", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія десятки років готувала цю війну. Україна - брама. Їхня мета – Європа, - Зеленський

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Європа (1869) Зеленський Володимир (24213) Україна (5949)


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Не Европы, а всего Запада. Нужно объединить весь Запад в один союз демократических стран.
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01.05.2022 06:20 Відповісти
щоб Україна стала частиною ******** Європи: по-перше, треба виганяти суддів - хабарників, які сидять в окружному Київському суді вже скільки років. І не тільки там. Що до Зелінського взагалі не дійшло, як легко його могли скинути з президенства і посадити Янека з гопкомпанією? Янек десь на кордоні ховався, чекав моменту, коли він переможно увійде на Банкову. Судді майже всі шахраї та хабарники, Де Глава САП? півтора роки вже призначити не можуть, водять Байдена за ніс, пенсіонери живуть за межею бідності треба пенсіонерам пенсії підняти хоч трохи, відірвавши від себе улюблених численні премії, а то позорище, Україна йде в Європу а у пенсіонерів, багато хто живе в селах - разваленнi дома , зліплені з бозна чого і немає грошей навіть на медикаменти , старі плачуть , європеєць Зеленський ,блiн.
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01.05.2022 06:40 Відповісти
При всій моїй нелюбові до зелі про яника повна нісенітниця. Яким би чином його легалізували. Це щось типу того, як я прийду на банкову і скажу, що я тепер президент, а янукович ще й засуджений заочно. Про розвалені будинки в селах теж несинітниця. В нас малесенький хутір, не близько від міста, де живуть одні пенсіонери, аж чоловік 6, там нема розвалених будинків.Також є соціальні служби, які гуманітарно допомогають одиноким пенсіонерам і з медикаментами в тому числі.. Може ви з москалями переплутали, щось лаптями смердить від всього цього потоку свідомості. Так, корупція зашкалює, але написано абсолютно безграмотно.
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01.05.2022 08:26 Відповісти
Мені не довелося жити у незалежній Україні, тож порівнювати теперішній реальний рівень життя з тим що був в Україні совєцкій напевно немаю права.
З доступної статистики по ВВП, освіти, зайнятости, медичного обслуговування, міґрації тощо, у порівняні до решти країн Європи, Україна на останніх місцях.

Питання виключно з цікавости - що дасть українцям членство у ЄС, якщо у самій Україні залишиться таж олігархічно-клептократична корумпована політична система управління державою?
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01.05.2022 08:46 Відповісти
зелень бреше як шольц
зараз би знову дороги рихтував.. і крав
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01.05.2022 07:15 Відповісти
Чомусь абсолютно не цікаві стали безкінечні патетичні висловлювання Зеленського...
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01.05.2022 08:49 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна де-факто стала невід'ємною частиною об'єднаної Європи, але Кулєба де-юре хоче гарантії безпеки для України і її народу від Китаю формалізувати.
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01.05.2022 09:29 Відповісти
 
 