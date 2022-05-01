Україна де-факто стала невід'ємною частиною об'єднаної Європи, але це потрібно політично формалізувати, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна де-факто стала невід'ємною частиною об'єднаної Європи, але це треба політично формалізувати.
Про це глава держави повідомив 30 квітня під час вечірнього відеозвернення у соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Президент розповів про свою телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.
"Про різні напрямки співпраці України та Франції, передусім про оборонну. Також – про взаємодію на шляху України у Європейський Союз. Рухаємося до політичної формалізації того, що вже є де-факто: Україна стала невід'ємною частиною об'єднаної Європи", - наголосив Зеленський.
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З доступної статистики по ВВП, освіти, зайнятости, медичного обслуговування, міґрації тощо, у порівняні до решти країн Європи, Україна на останніх місцях.
Питання виключно з цікавости - що дасть українцям членство у ЄС, якщо у самій Україні залишиться таж олігархічно-клептократична корумпована політична система управління державою?
зараз би знову дороги рихтував.. і крав