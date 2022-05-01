Росія поширює фейки про війну в Україні за допомогою фабрики тролів, - МЗС Британії

Російська Федерація використовує фабрику тролів для поширення дезінформації про війну в Україні та іноземних політиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters, посилаючись на заяву МЗС Великої Британії.

"МЗС Великої Британії у неділю заявило, що Росія використовує фабрику тролів для поширення в соціальних мережах дезінформації про війну в Україні та політиків певних країн, серед яких: Велика Британія та Південна Африка", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що цих висновків МЗС дійшло на основі експертного дослідження. "У відомстві заявили, що це дослідження викрило, як саме діє кремлівська дезінформаційна кампанія, спрямована на маніпуляцію міжнародною громадською думкою стосовно вторгнення в Україну, посилення її підтримки та залучення нових симпатиків", - пише Reuters.

За даними дослідження, фабрика тролів "використовувала Телеграм для залучення та координації нових прибічників, які згодом діяли проти критиків кремля, закидуючи їх коментарями на підтримку президента Путіна та його війни".

Серед цілей цієї фабрики були британські міністри та інші світові лідери.

"Сліди операції були виявлені у восьми соціальних мережах, серед яких: Телеграм, Твіттер, Фейсбук та ТікТок", - йдеться в повідомленні.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас заявила з цього приводу, що її уряд вже "попередив міжнародних партнерів і продовжить тісно співпрацювати із союзниками й медіаплатформами для руйнації російських інформаційних операцій."

"Ми не можемо дозволити Кремлю та його тіньовим фабрикам тролів вдиратися до наших онлайн просторів із брехнею про путінську незаконну війну", - підсумувала Трас.