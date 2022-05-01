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Росія поширює фейки про війну в Україні за допомогою фабрики тролів, - МЗС Британії

фейк

Російська Федерація використовує фабрику тролів для поширення дезінформації про війну в Україні та іноземних політиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters, посилаючись на заяву МЗС Великої Британії.

"МЗС Великої Британії у неділю заявило, що Росія використовує фабрику тролів для поширення в соціальних мережах дезінформації про війну в Україні та політиків певних країн, серед яких: Велика Британія та Південна Африка", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що цих висновків МЗС дійшло на основі експертного дослідження. "У відомстві заявили, що це дослідження викрило, як саме діє кремлівська дезінформаційна кампанія, спрямована на маніпуляцію міжнародною громадською думкою стосовно вторгнення в Україну, посилення її підтримки та залучення нових симпатиків", - пише Reuters.

За даними дослідження, фабрика тролів "використовувала Телеграм для залучення та координації нових прибічників, які згодом діяли проти критиків кремля, закидуючи їх коментарями на підтримку президента Путіна та його війни".

Серед цілей цієї фабрики були британські міністри та інші світові лідери.

"Сліди операції були виявлені у восьми соціальних мережах, серед яких: Телеграм, Твіттер, Фейсбук та ТікТок", - йдеться в повідомленні.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас заявила з цього приводу, що її уряд вже "попередив міжнародних партнерів і продовжить тісно співпрацювати із союзниками й медіаплатформами для руйнації російських інформаційних операцій."

"Ми не можемо дозволити Кремлю та його тіньовим фабрикам тролів вдиратися до наших онлайн просторів із брехнею про путінську незаконну війну", - підсумувала Трас.

Автор: 

Велика Британія (5638) дезінформація (343) росія (65829) фейк (747)


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Топ коментарі
+13
Ніякі мерзенні кацапські свино-тролі не врятують мерзенних кацапських свиней від повної поразки в Україні...
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01.05.2022 06:45
+5
15 руб - столько стоит кацап на рабсии.
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01.05.2022 06:51
+4
Ось якби запровадили закон, що впіймали ботоферму на цій Бридкій справі, переписали всіх і до побачення на 5 років - допомагати прибирати вулиці та відновлювати будинки звичайно це якщо їх у нас в Україні спіймали. А якщо ці падли окопалися в Росії то видати їх "анонімусам", щоб ті влаштували ботофермам темну. Вони знають як.
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01.05.2022 06:47
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Ніякі мерзенні кацапські свино-тролі не врятують мерзенних кацапських свиней від повної поразки в Україні...
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01.05.2022 06:45 Відповісти
Ось якби запровадили закон, що впіймали ботоферму на цій Бридкій справі, переписали всіх і до побачення на 5 років - допомагати прибирати вулиці та відновлювати будинки звичайно це якщо їх у нас в Україні спіймали. А якщо ці падли окопалися в Росії то видати їх "анонімусам", щоб ті влаштували ботофермам темну. Вони знають як.
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01.05.2022 06:47 Відповісти
15 руб - столько стоит кацап на рабсии.
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01.05.2022 06:51 Відповісти
На Ютубе есть канал "Новини України", который периодически сообщает о победах ВСУ, не подтвержденных более ни одним другим украинским источником.
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01.05.2022 09:05 Відповісти
Да, брехливый канал. Ни одного документального кадра. "Уничтожено 60 геликоптерів в РФ"!!! Информационную войну ведут ПРАВДОЙ, а не брехней.
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01.05.2022 12:05 Відповісти
Причем, люди уже разобрались, что этот канал скорее всего создан рашкой для дискредитации всех других украинских новостных каналов. Поэтому и комментарии там отключены. ))
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01.05.2022 12:31 Відповісти
С подключением, у нас информ война с 2014.
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01.05.2022 10:03 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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01.05.2022 10:14 Відповісти
З Нігерії тисячі ботів за рабсію топять
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01.05.2022 10:25 Відповісти
Ну то може б ви декілька рядків написали на сторінках закордонніх лідерів, а не на цензорі срали про зрадоньку? Хоч би толк був.
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01.05.2022 13:47 Відповісти
Російська Федерація використовує фабрику тролів для поширення дезінформації про війну в Україні та іноземних політиків Джерело:

Навіть не сумніваюсь боти і тролі подоляка і мінцифри ще ті підари.
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01.05.2022 15:24 Відповісти
 
 