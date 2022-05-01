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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Уряд закрив порти в Бердянську, Маріуполі, Херсоні та Скадовську до деокупації

порт,мариуполь

Через війну Росії проти України Міністерство інфраструктури видало наказ про закриття Бердянського, Маріупольського, Херсонського та Скадовського морських торгових портів до відновлення контролю за ними.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабінету Міністрів України, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з повномасштабною війною, яку Російська Федерація розв’язала 24 лютого 2022 року і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, завдаючи ракетних ударів по всій території України та вчиняючи злочини проти нашого суспільства, Міністерством інфраструктури України прийнято наказ від 28 квітня 2022 року № 256, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2022 року за № 470/37806 "Про закриття морських портів"", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до наказу, з дня його офіційного опублікування морські порти Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон є закритими до відновлення контролю над зазначеними морськими портами.

Вказується, що ухвалення такого рішення обумовлене неможливістю здійснювати обслуговування суден та пасажирів, забезпечувати належний рівень безпеки судноплавства та охорону навколишнього середовища під час ведення Росією у цих регіонах воєнних дій, що несуть загрозу життю та здоров'ю людей.

Роботу цих морських портів неодмінно буде поновлено після перемоги України над російським окупантом.

Також читайте: Відсьогодні всі порти Європи закриті для російських кораблів. Єдине виключення - подача сигналу SOS

Автор: 

порт (2056) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+27
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01.05.2022 07:21
+14
Лишилися портів завдяки агенту Верещук - може вона сплатить ШКОДУ
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01.05.2022 07:07
+12
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01.05.2022 07:09
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Очень своевременно. Подсказываю, можете и ЖД вокзалы там тоже закрыть, и аэропорты.
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01.05.2022 06:57 Відповісти
Шо то я не понял.Как их можно закрыть,если они под окупацией и к ним добраться не возможно?Симферополь тоже?
Так же остановили торговлю с кацапней,когда те остановили её с Украиной.
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01.05.2022 07:00 Відповісти
Мілковато, мілковато Шмигаль пливає....

Пане прем'єр, пропоную відразу прийняти постанову про закриття портів в мурманську і владивостоку. Заодно аеропорти в москві закрийте.
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01.05.2022 07:12 Відповісти
Да в Севастополе, Керчи, Ялте и т.д., тоже закрыты. Это делается для международного права, а именно, какие либо странны не имеют права входить кораблями в эти порты без разрешения правительства Украины, иначе, подпадают под санкции, и не только Украины, но и ЕС, США и т.д. Это формальность. Кацапам, естественно, уже *****, а вот другие страны, будут морозиться и не пытаться пользоваться этими портами.
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01.05.2022 08:09 Відповісти
Лишилися портів завдяки агенту Верещук - може вона сплатить ШКОДУ
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01.05.2022 07:07 Відповісти
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01.05.2022 07:09 Відповісти
А как же потом Путину в глаза глядеть и о сдаче территорий договариваться?
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01.05.2022 07:21 Відповісти
З за бугра...
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01.05.2022 07:27 Відповісти
ми Крим будемо повертати?
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01.05.2022 09:44 Відповісти
А два месяца они были открыты?
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01.05.2022 07:20 Відповісти
Хернёй маются от нечего делать.
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01.05.2022 07:21 Відповісти
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01.05.2022 07:21 Відповісти
Тю....а Марина де з синками!?
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01.05.2022 07:28 Відповісти
малоросе тебе в гуглі забанили?
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01.05.2022 07:34 Відповісти
ты дымытрык местный дурачок...?
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01.05.2022 08:25 Відповісти
До чого тут Марина , коли йде мова про діючу першу леді ?

до речі , де Марина - гуманітарку розвозить в Київській області потерпілим людям !!
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01.05.2022 11:44 Відповісти
Це називається: політичний онанізм.
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01.05.2022 07:25 Відповісти
Когда кацы откажутся газ через Украину качать,то они запретят прокачку.
Какая важная у них работа,без них
страна будет парализована
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01.05.2022 08:01 Відповісти
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01.05.2022 08:01 Відповісти
Є вірогідність, що рудому продовжують нараховувати відшкодування з ПДВ, як і іншим мутнорилим
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01.05.2022 08:16 Відповісти
Це називається "оперативно" спрацювали...
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01.05.2022 08:45 Відповісти
Доброго ранку мінінфрастуктури. Як спалося?
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01.05.2022 09:42 Відповісти
вчасно)))
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01.05.2022 11:50 Відповісти
 
 