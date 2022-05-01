Уряд закрив порти в Бердянську, Маріуполі, Херсоні та Скадовську до деокупації

Через війну Росії проти України Міністерство інфраструктури видало наказ про закриття Бердянського, Маріупольського, Херсонського та Скадовського морських торгових портів до відновлення контролю за ними.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Кабінету Міністрів України, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з повномасштабною війною, яку Російська Федерація розв’язала 24 лютого 2022 року і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, завдаючи ракетних ударів по всій території України та вчиняючи злочини проти нашого суспільства, Міністерством інфраструктури України прийнято наказ від 28 квітня 2022 року № 256, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2022 року за № 470/37806 "Про закриття морських портів"", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до наказу, з дня його офіційного опублікування морські порти Бердянськ, Маріуполь, Скадовськ, Херсон є закритими до відновлення контролю над зазначеними морськими портами.

Вказується, що ухвалення такого рішення обумовлене неможливістю здійснювати обслуговування суден та пасажирів, забезпечувати належний рівень безпеки судноплавства та охорону навколишнього середовища під час ведення Росією у цих регіонах воєнних дій, що несуть загрозу життю та здоров'ю людей.

Роботу цих морських портів неодмінно буде поновлено після перемоги України над російським окупантом.

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