Окупанти створюють умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 1 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повдомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.
Так, розпочалася шістдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
Триває ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальних дій у Східній операційній зоні.
Для нарощування темпів наступальної операції командування збройних сил Російської Федерації продовжує вживати заходів з посилення ударного потенціалу своїх військ. До прикордонних з Україною районів залізничними шляхами перекидається зняте зі зберігання у Західному, Центральному, Східному військових округах та північному флоті озброєння і військова техніка.
На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося.
Повідомляється, що визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують прикриття кордону у Брестській та Гомельській областях.
Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України з території Республіки Білорусь, а також здійснення противником провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України.
На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ з території Брянської області.
На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційних ударів та вогневого ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетні дивізіони озброєних ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М".
На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається здійснювати авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій наших військ.
На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.
На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське - Оріхове. Закріплюються на досягнутих рубежах. З метою недопущення маневру наших сил і засобів здійснюють їхнє блокування у визначених районах.
На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, ворог намагається прорвати оборону наших підрозділів на напрямку Оленівка - Новомихайлівка.
На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.
"За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони уражено дев’ять повітряних цілей: два літаки Су-25 та сім БпЛА.
Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено вісім танків, одну артилерійську систему, двадцять чотири одиниці бойової броньованої техніки, одну спеціальну машину та п’ять автомобілів (два паливозаправники включно)", - повідомили в Генштабі.
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Він дружбував з "сябрами" - на День Рибака постійно вони варили юшку разом на острові дніпровському Так вони йому про "бандер" у 2014-му почали казать Толя "псіхонув" і сказав що він такий самий "бандера" - син у нього тоді був на Донбасі "Сябри" надулися і кажуть :"Ну тагда ты "правильный" "бандера" Толя тоді сказав (він мені це особисто казав): "Полезете к нам с кацапами - картечи всем хватит!" Потім забрав своїх і поїхав А коли в Ріпки зайшли кацапи то пішли до нього (списки мисливців вимагать - він же був мисливськознавцем і головою райради мисливців А це - готовий партизанський загін!) Толя рвонув гранату і забрав "іхтамнєтів" з собою
Так много у кацапов беспилотников падает, так как пытаются вглубь залететь ради целеуказания искандерам. Тупые кацапы так и не смогли сделать глонасс-наведение, оно там не работает, а работает камера, притом нужно заранее загрузить в ракету аппроксимированное изображение-фотографию сверху цели, чтобы потом головка самонаведения по распознаванию образов в нее попала. И если беспилотник живой смог улететь (а передать фотографию они тоже не могут, стоит обычный фотоаппарат с флеш-картой), то надо не просто передвинуться, но и изменить вид сверху, маскировку накинуть или наоборот снять, иначе прилетит искандером все равно. А без фотографии искандер на полкилометра даже в половине случаев не попадет.
Якщо так - то я хочу думати за більш досконалу зброю з більшим калібром...
Прочухану даєте дописувачам, "как в старые добрые времена"....
Марш черкаських батальйонів».
Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
Приспів:
Над нашим краєм з року в рік
Кипіли битви, сталь дзвеніла
Невже ж нащадкам козаків
Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)
Приспів:
Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!
Хоробра сталь, в руках дівочих,
Над ворогом, як кара, вознеслась,
І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)
Приспів:
Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
Приспів:
Сейчас:
"Повідомляється, що визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують прикриття кордону у Брестській та Гомельській областях."
В прошлый раз:
"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь і далі виконують завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях."
Еще раньше:
"Определенные подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы с Украиной."
Молодцы белорусы. Они "продовжують прикриття кордону", "виконують завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону", "продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы с Украиной."