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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти створюють умови для наступу на Миколаїв і Кривий Ріг, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 1 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повдомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.

Так, розпочалася шістдесят сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Триває ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальних дій у Східній операційній зоні.

Для нарощування темпів наступальної операції командування збройних сил Російської Федерації продовжує вживати заходів з посилення ударного потенціалу своїх військ. До прикордонних з Україною районів залізничними шляхами перекидається зняте зі зберігання у Західному, Центральному, Східному військових округах та північному флоті озброєння і військова техніка.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося.

Повідомляється, що визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують прикриття кордону у Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України з території Республіки Білорусь, а також здійснення противником провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ звільнили Верхню Роганку, Руську Лозову, Слобідське та Прилесне на Харківщині. Ворог здійснює спроби наступу в напрямках Барвінкове та Слов'янськ, - Генштаб

На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ з території Брянської області.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційних ударів та вогневого ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетні дивізіони озброєних ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М".

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається здійснювати авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій наших військ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.

На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське - Оріхове. Закріплюються на досягнутих рубежах. З метою недопущення маневру наших сил і засобів здійснюють їхнє блокування у визначених районах.

Також читайте: Рашисти готуються до виходу на адмінкордон Херсонщини, - Генштаб ЗСУ

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, ворог намагається прорвати оборону наших підрозділів на напрямку Оленівка - Новомихайлівка.

На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.

"За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони уражено дев’ять повітряних цілей: два літаки Су-25 та сім БпЛА.

Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено вісім танків, одну артилерійську систему, двадцять чотири одиниці бойової броньованої техніки, одну спеціальну машину та п’ять автомобілів (два паливозаправники включно)", - повідомили в Генштабі.

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728)


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Топ коментарі
+22
Так і хочеться спитать у "сябрів" що тут нам "розуму втуляли": "То як вам "братки" живеться? Такі були розумні тут!" А мені три тижні гупало на голову від "Маці-Радзіни"! Все-таки менше 100 км! Хочеться запросить на екскурсію - відвезти в Новосілку і показать ЩО з їх подачі натворили кацапи! До товариша не повезу - жаль У нього ракетою сина вбили - так у морду плюне! Чи наб"є в пику А він же теж білорус!
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01.05.2022 07:53
+20
Я Вам писав про Толю Кульгейка? Я знав його особисто Так і не зміг з ним виїхать на токи тетеревині (тільки у нього були вони - не пострілять - просто послухать)
Він дружбував з "сябрами" - на День Рибака постійно вони варили юшку разом на острові дніпровському Так вони йому про "бандер" у 2014-му почали казать Толя "псіхонув" і сказав що він такий самий "бандера" - син у нього тоді був на Донбасі "Сябри" надулися і кажуть :"Ну тагда ты "правильный" "бандера" Толя тоді сказав (він мені це особисто казав): "Полезете к нам с кацапами - картечи всем хватит!" Потім забрав своїх і поїхав А коли в Ріпки зайшли кацапи то пішли до нього (списки мисливців вимагать - він же був мисливськознавцем і головою райради мисливців А це - готовий партизанський загін!) Толя рвонув гранату і забрав "іхтамнєтів" з собою
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01.05.2022 09:09
+13
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01.05.2022 08:51
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Так і хочеться спитать у "сябрів" що тут нам "розуму втуляли": "То як вам "братки" живеться? Такі були розумні тут!" А мені три тижні гупало на голову від "Маці-Радзіни"! Все-таки менше 100 км! Хочеться запросить на екскурсію - відвезти в Новосілку і показать ЩО з їх подачі натворили кацапи! До товариша не повезу - жаль У нього ракетою сина вбили - так у морду плюне! Чи наб"є в пику А він же теж білорус!
показати весь коментар
01.05.2022 07:53 Відповісти
Да они як ни в чем не бывало простирадлв пишуть . Нічого там не до кого не дійшло .
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01.05.2022 08:05 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2022 08:51 Відповісти
Я Вам писав про Толю Кульгейка? Я знав його особисто Так і не зміг з ним виїхать на токи тетеревині (тільки у нього були вони - не пострілять - просто послухать)
Він дружбував з "сябрами" - на День Рибака постійно вони варили юшку разом на острові дніпровському Так вони йому про "бандер" у 2014-му почали казать Толя "псіхонув" і сказав що він такий самий "бандера" - син у нього тоді був на Донбасі "Сябри" надулися і кажуть :"Ну тагда ты "правильный" "бандера" Толя тоді сказав (він мені це особисто казав): "Полезете к нам с кацапами - картечи всем хватит!" Потім забрав своїх і поїхав А коли в Ріпки зайшли кацапи то пішли до нього (списки мисливців вимагать - він же був мисливськознавцем і головою райради мисливців А це - готовий партизанський загін!) Толя рвонув гранату і забрав "іхтамнєтів" з собою
показати весь коментар
01.05.2022 09:09 Відповісти
Козак твій Анатолій, і загинув, як козак. Спаси, Господи, його душу. Дай Боже такої смерті кожному воякові.
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01.05.2022 12:43 Відповісти
Яре, я ще коли Протасевича заарештували говорив, що не треба бути святіше папи, і лізти попереду батька в пекло. Відповідай, хто найперший ввів санкції проти білорусів? Навіщо? Відносини були нормальні, хто їх почав псувати? Тільки дві країни світу ввели санкції за Протасевича, Україна і Литва, і причому трохи пізніше, ІКАО визнала дії білорусів абсолютно правильними. На жаль і після цього політика щодо білорусів, була вкрай незрозумілою. Маємо, що маємо, що посієш, те й пожнеш
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01.05.2022 14:24 Відповісти
Чего чего? Чего там ИКАО признало? Сколько стран ввели санкции??? Ты своим ВРАНЬЕМ оправдываешь действия Беларуси в войне против Украины??? По твоей логике и Запад должен был так же поступить в отношении Украины? У них же норм были отношения с рашкой, чего они их ПЕРВЫМИ испортили? Да??? Прям по методичке молотова, который оправдывал гитлера и обвинял Францию и Англию в развязывании Второй Мировой...
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01.05.2022 15:32 Відповісти
Не мели дурниць! Навіть сперечаться не буду - не бачу необхідності! Там була провокація з боку КГБ - повідомлення неправдивої інформації що внесла збій в роботу системи авіаруху та загрожувала безпеці повітряного судна з пасажирами на борту! Так що "не пой мне грустных песен"!
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12.05.2022 21:25 Відповісти
Когда в Харькове будут гаубицы 155мм со снарядами экскалибур с gps-наведением, то уже заранее должна быть конкретная информация с координатами этих буков и торов. Агентурной работы. Чтобы сразу накрыть буквально за одну минуту. Надо людям не на митинги против оккупации ходить, а закосить под ватника, переехать в Белгород якобы всегда хотел туда и пойти с телефоном поснимать ПВО, координаты определить можно просто по фотографии с пары ракурсов.

Так много у кацапов беспилотников падает, так как пытаются вглубь залететь ради целеуказания искандерам. Тупые кацапы так и не смогли сделать глонасс-наведение, оно там не работает, а работает камера, притом нужно заранее загрузить в ракету аппроксимированное изображение-фотографию сверху цели, чтобы потом головка самонаведения по распознаванию образов в нее попала. И если беспилотник живой смог улететь (а передать фотографию они тоже не могут, стоит обычный фотоаппарат с флеш-картой), то надо не просто передвинуться, но и изменить вид сверху, маскировку накинуть или наоборот снять, иначе прилетит искандером все равно. А без фотографии искандер на полкилометра даже в половине случаев не попадет.
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01.05.2022 07:55 Відповісти
Баї буків не бояться?
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01.05.2022 08:16 Відповісти
ти думаєш, орківське КП з генералом Сімоновим під Ізюмом наші накрили звичайною Д-30 зі 152мм пострілами?
Якщо так - то я хочу думати за більш досконалу зброю з більшим калібром...
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01.05.2022 09:41 Відповісти
Уже везуть!!! Ти думаєш - кацапи Ісландії "просто так своє"ФЕ"! заявили?! Ісландія - головний перевізик у Атлантиці! На їх кораблях ідуть "пасочки""!!!
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01.05.2022 10:01 Відповісти
Ніхто ж не заважає наводити лад у оркостані? Бо таке враження що Хтось не дуже "за"
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01.05.2022 08:06 Відповісти
Довго ж буду "одходить" після обстрілів Вийшов зараз надвір - пройшовся і спіймав себе на думці що вже "на автоматі" вислуховую політ літака чи снаряду А навкруги - ТИША!!! Тільки пташки щебечуть Читаю про Ірпінь з Бучею і думаю :"Добре що наші "вперлися" і до нас кацапів не пустили! Бо було-б те саме!" Хоча я можливо і не дожив-би - готував "люшню" знаючи що в кращому випадку лише двічі вистрелю (старий сказали для тероборони) Товаришу в Гостомелі "дісталося" Кулю піймав ще у березні Вивезли пораненого А так би "партизанив" - мисливець професійний на вовків Мені-б його "флейту" - не сидів-би вдома (дальнозорий) А "снайперку" не дають!
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01.05.2022 08:52 Відповісти
за вас тут багато питали, куди ви поділися...
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01.05.2022 21:14 Відповісти
Живу! Правда місяць немитий ходив - тільки мокрим рушником обтирався Ні тепла ні води ні електрики В квартирі +12 Згадав молодість Тоді бував у подібних умовах Наче і на півдні а "дубак" по ночах - страшний І так само - стріляють
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12.05.2022 21:31 Відповісти
воно вам на користь пішло
Прочухану даєте дописувачам, "как в старые добрые времена"....
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12.05.2022 21:46 Відповісти
У боях із російськими окупантами на сході загинув "кіборг"-десантник 95-ї бригади Руслан Боровик. А сміття залишиться неушкодженими, сміття ховається в бункерах і готове далі торгувати Україною. Сміття кожного дня на екранах телевізора і в інтернеті під геройськими лозунгами " устал", " не бритый", " не убежал-герой". Якщо воно вже не бриється в бункері, де є всі умови, то воно обісре весь окоп при вистрілі не те, що гармати, а автомата.
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01.05.2022 08:55 Відповісти
Мої земляки "молотять добре"! "Черкаси"!!! Радію! На - Читай!

Марш черкаських батальйонів».

Там, де тяжко гримлять гармати,

Бій переможний іде…

Б»ють козаки зайд-супостатів

І перемога наша прийде! (2 р.)

Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,

Батькову хату - хай вічно стоїть…

Рідної мами сивії коси

Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)

Ген, майорить малинове знамено

Козача кров на ньому запеклась,

Холодний Яр і Хортиця здригнулись -

На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)

Приспів:

Над нашим краєм з року в рік

Кипіли битви, сталь дзвеніла

Невже ж нащадкам козаків

Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)

Приспів:

Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!

Хоробра сталь, в руках дівочих,

Над ворогом, як кара, вознеслась,

І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)

Приспів:

Наш рідний край, Черкащина чудова!

Захистимо її у грізний час!

Щоби в віках гриміло грізно слово -

Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)

Приспів:

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01.05.2022 10:37 Відповісти
на всі 100 з Вами згодна.Ця зелена ...... повинна за все відповісти і не колись.а зараз по закону військового часу.
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01.05.2022 11:09 Відповісти
Ермак приказал ему не бриться для создания имиджа уставшего мачо. Как Ермак прикажет, так и будет. Он у нас главный, а Зеля читающая голова.
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01.05.2022 11:56 Відповісти
Особливо кольнуло:' ...нє убєжал ...хєрой" ,- нє в брофь, а в глаза, зільоний глаз.
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01.05.2022 12:38 Відповісти
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01.05.2022 09:01 Відповісти
раздупли, что ты этим хотел сказать?
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01.05.2022 11:21 Відповісти
А что совсем не доходит?))) В обоих случаях сказочники обучавшиеся в одной школе)))
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01.05.2022 15:40 Відповісти
кращий захист це напад,якщо наші не атакують ворога здержати буде неможливо обстіли баз і тилів ворога потрібен топити кораблі і кримські бази розстрілювати
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01.05.2022 09:21 Відповісти
По имеющимся у меня сведениям в Голой Пристани в районе санатория грязевого сосредоточение живой силы и техники кацапов .
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01.05.2022 09:22 Відповісти
Эта фраза кочует из отчета в отчет, как будто это Генштаб Беларуси.

Сейчас:
"Повідомляється, що визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують прикриття кордону у Брестській та Гомельській областях."

В прошлый раз:
"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь і далі виконують завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях."

Еще раньше:
"Определенные подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы с Украиной."

Молодцы белорусы. Они "продовжують прикриття кордону", "виконують завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону", "продолжают выполнять задачи по усилению охраны государственной границы с Украиной."
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01.05.2022 10:27 Відповісти
Орки не знають, що таке Кривий Ріг, що таке Дніпро, це навіть не Маріуполь, вони їбануті!!!
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01.05.2022 11:57 Відповісти
 
 