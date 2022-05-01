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Новини Війна
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Окупанти розгорнули два зенітно-ракетні дивізіони озброєних ЗРК Бук-М2 та ЗРК Тор-М для прикриття наступу своїх військ, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти

Російські окупанти посилюють своє угруповання перекиданням додаткових сил, для повітряного прикриття наступаючих військ розгорнули два зенітно-ракетні дивізіони озброєних ЗРК Бук-М2 та ЗРК Тор-М.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційних ударів та вогневого ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

"З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетні дивізіони озброєних ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М"", - повідомили у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація станом на 6:00 1 травня щодо російського вторгнення, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728) Бук (130)


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Топ коментарі
+11
Володіння інформацією - вже половина справи... так що, надіюсь, корективи будуть внесені
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01.05.2022 08:40
+11
Продовжуйте вірити абдристовичу, Воно все знає і один із головних "героїв" після "Я не втік" і дєрмака. Ви ж можете порівняти його стовідсоткову інфу, що кацапи самі втечуть у квітні з Херсона. Бачили як втікали? Вірте брехуну і шахраю і не забудьте піти на базар і купити подушечку, на якій його морда і морди їнших бункерних героїв.
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01.05.2022 09:28
+10
Ви відстали від життя! Ленд-ліз підписали ще 29.04. А Хімарс вже кілька тижнів у військах
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01.05.2022 08:34
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Баї буків не бояться?
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01.05.2022 08:20 Відповісти
Ви відстали від життя! Ленд-ліз підписали ще 29.04. А Хімарс вже кілька тижнів у військах
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01.05.2022 08:34 Відповісти
Не треба псувати таку солодку зрадну зраду .
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01.05.2022 08:41 Відповісти
а байден вже підписав?
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01.05.2022 08:50 Відповісти
Немає HIMARS у військах. Це хтось пустив просто чутку,що США надала рсзо, і думали що це саме HIMARS.Але США має гради, от якраз і їх можливо надали.
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01.05.2022 09:13 Відповісти
кілька тижнів))) ... ага ... які ще у вас мрії? ... це західна бюрократія ... тим паче така супер-правова країна як США не може щось надати без юридичного оформлення ... це не східна деспотія де тиран клацнув пальцями і все вирішено ... тому якщо закон від 29.04 то HIMARS в нас ще не має ... були лише фото як вантажать M113

в кращому випадку декілька HIMARS наразі наявні десь у Польщі, да наші бійці проходять навчання ...
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01.05.2022 09:22 Відповісти
А по Зміїному наші чим працювали? Острів за 230 км від українського берега
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01.05.2022 09:39 Відповісти
що що? 230 км ))) ... чоловіче, у вас географічний ідіотизм мабуть ... 35 км по прямій
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01.05.2022 11:07 Відповісти
Вас не вчили в школі писати фамілї та імена людей з великої лвтери ?
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01.05.2022 11:30 Відповісти
по перше - на фамильЙи, а прізвища
по друге - ***** це не фамилйА, а генетична хвороба головного мозку.
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01.05.2022 16:04 Відповісти
https://youtu.be/kwxCs58kXQ0
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01.05.2022 08:38 Відповісти
Володіння інформацією - вже половина справи... так що, надіюсь, корективи будуть внесені
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01.05.2022 08:40 Відповісти
Це звернути розвернуте? Тільки так.
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01.05.2022 08:56 Відповісти
Пора їх накривать.
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01.05.2022 08:41 Відповісти
Дрон-камікадзе, той що 600 модель, повинен (теоретично) з буком розібратися...
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01.05.2022 08:49 Відповісти
Скільки днів пройде, поки їх наїбн ть?
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01.05.2022 08:41 Відповісти
По два рази одне і теж- це для чого на Цензорі?
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01.05.2022 08:43 Відповісти
Как раз будет работа для PZ200 которые уже в Украине
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01.05.2022 08:43 Відповісти
Головне не злякати їх, хай окупуються в одному місці, щоб біла кучність снарядів нашої нової американської артилерії, яку ми отримали. Здоїли ті, що прийшли раніше, здоїнуть і ці. Живими залишаться ті, що сюди не прийшли. А крисчани, які цілувалися з вророгом вже купили собі квитки до Сахаліну? Якщо ні, то не гайте часу, втікати прийдеться, а на москві вас зрадників ніїто не залишить - тільки Куріли чи Сахалін. Там на поліцаїв вже зачекачился японці, які поженуть вас назад, коли будуть забираати свої землі.
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01.05.2022 08:49 Відповісти
Камикадзе уже на низком старте !
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01.05.2022 08:50 Відповісти
Арестович сказал вчера что под изюм ничего не поступало четыре дня. Кому верить. Хотя если прикинуть что подкрепление уже с ЛДНР то значит с рашки нет уже никого то похоже на правду. А 300 машин это горючка и печеньки
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01.05.2022 08:54 Відповісти
рашисты охренели от похоронок, поэтому решили на передок закидывать мясо из луганды ... сами орки стоят во второй линии и в оперативном резерве
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01.05.2022 09:24 Відповісти
Продовжуйте вірити абдристовичу, Воно все знає і один із головних "героїв" після "Я не втік" і дєрмака. Ви ж можете порівняти його стовідсоткову інфу, що кацапи самі втечуть у квітні з Херсона. Бачили як втікали? Вірте брехуну і шахраю і не забудьте піти на базар і купити подушечку, на якій його морда і морди їнших бункерних героїв.
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01.05.2022 09:28 Відповісти
Контрбатарейна зброя їх чекає. Тримайтесь і бережіть Україну
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01.05.2022 09:02 Відповісти
Хороші мішені для Байрактарів!
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01.05.2022 09:02 Відповісти
HIMARS - це високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки

Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність - 300 км
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01.05.2022 09:25 Відповісти
Да не дадут США химарсы так же не дадут никаких бредли ,палладинов и ф 16 .
Как бы нам этого не хотелось
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01.05.2022 09:53 Відповісти
Как бы вам не хотелось, уже передают. И дальше будет только больше. Ленд лиз он такой
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01.05.2022 11:02 Відповісти
Дадут (и даже BGM-109G «Грифон» тоже получите)!!! F-16 тоже будут (со временем)!
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01.05.2022 11:14 Відповісти
ТЕБЕ ПЗДА !)
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01.05.2022 14:31 Відповісти
плачь, глотай горькую слезу, и в беспомощности и бешенстве ***** кулаком о стену , наблюдая как "они" горят и разлетаются на фарш от американских "химарсов" .
орковская мразь будет гарантировано утилизирована на украинской земле, хотите ли вы этого или нет. ***** им подписал смертный приговор 24 февраля
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01.05.2022 16:09 Відповісти
заїбало це орко-ольгинське лайно підскавулювати під різними ВПН-ами
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01.05.2022 16:12 Відповісти
Насипати оркам повні кармани Ізюму і нехай їдуть додому в пакетиках!
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01.05.2022 10:03 Відповісти
 
 