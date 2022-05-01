Окупанти розгорнули два зенітно-ракетні дивізіони озброєних ЗРК Бук-М2 та ЗРК Тор-М для прикриття наступу своїх військ, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти посилюють своє угруповання перекиданням додаткових сил, для повітряного прикриття наступаючих військ розгорнули два зенітно-ракетні дивізіони озброєних ЗРК Бук-М2 та ЗРК Тор-М.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційних ударів та вогневого ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

"З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетні дивізіони озброєних ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М"", - повідомили у Генштабі.

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