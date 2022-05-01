Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 219 дітей, понад 404 - поранено, - Офіс Генпрокурора
Більше ніж 623 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 1 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219. Зросла кількість поранених - понад 404.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.
Упродовж 29-30 квітня внаслідок обстрілів військовими РФ м.Добропілля, смт.Дробишеве Краматорського району та с.Времівка Волноваського району Донецької області отримали поранення п’ять дітей.
28 квітня через артилерійський обстріл ворогом с.Любимівка Бериславського району Херсонської області дістала поранення 12-річна дівчинка.
Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ пошкоджено 1570 закладів освіти. При цьому 111 з них зруйновано повністю.
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Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку.
Через цю угоду компанія втратила за один день близько 300 млн грн.
А ви і далі збирайте на каски і бронежилети!
Економічна правда:
Торги проходили 27 квітня на біржі УМВБ.
Так, було реалізовано 14,1 тисяч тонн за ціною 28 тисяч грн за тонну на 395 млн грн.
Ринкова ціна того дня була на рівні близько 50-52 тисяч грн за тонну. За такою ціною у той же період свій газ продала держкомпанія Укргазвидобування.
ЗЕДЕБИЛЫ, ТО ТОРГОВЛЯ НА ДЕТСКОЙ КРОВИ ИЛИ ЭТО ДРУГОЕ?
Одужання пораненим.