Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 219 дітей, понад 404 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Більше ніж 623 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 1 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219. Зросла кількість поранених - понад 404.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 44, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

Упродовж 29-30 квітня внаслідок обстрілів військовими РФ м.Добропілля, смт.Дробишеве Краматорського району та с.Времівка Волноваського району Донецької області отримали поранення п’ять дітей.

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28 квітня через артилерійський обстріл ворогом с.Любимівка Бериславського району Херсонської області дістала поранення 12-річна дівчинка.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ пошкоджено 1570 закладів освіти. При цьому 111 з них зруйновано повністю.