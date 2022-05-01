Макрон підтвердив готовність Франції зробити внесок в угоду про гарантії безпеки для України

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським підтвердив готовність Франції стати гарантом безпеки України.

Про це йдеться у пресрелізі, оприлюдненому в суботу ввечері на сайті французького посольства, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорили про перебіг переговорів, щоб остаточно вирішити конфлікт і гарантувати безпеку на європейському континенті. У зв'язку з цим президент Республіки нагадав про свою прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України, а також про готовність Франції зробити внесок в угоду про гарантії безпеки України", – сказано у прессрелізі.

Також Макрон підтвердив бажання під час другого терміну активно працювати над відновленням суверенітету та територіальної цілісності України у постійній координації з європейськими партнерами та союзниками.

Зеленський подякував Франції за постачання військової техніки. Він зазначив, що ця підтримка й надалі посилюватиметься, як і гуманітарна допомога Франції, яка на сьогодні становить понад 615 тонн обладнання, включно з медичним обладнанням, генераторами для лікарень, продовольчою допомогою, допомогою в наданні житла, наданням невідкладної допомоги, транспортними засобами.

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Він також додав, що на прохання української влади буде продовжено місію французьких експертів, які допомагають збирати докази у рамках боротьби з безкарністю та для забезпечення роботи міжнародного правосуддя щодо злочинів, скоєних під час російської агресії.