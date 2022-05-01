Макрон підтвердив готовність Франції зробити внесок в угоду про гарантії безпеки для України
Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським підтвердив готовність Франції стати гарантом безпеки України.
Про це йдеться у пресрелізі, оприлюдненому в суботу ввечері на сайті французького посольства, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорили про перебіг переговорів, щоб остаточно вирішити конфлікт і гарантувати безпеку на європейському континенті. У зв'язку з цим президент Республіки нагадав про свою прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України, а також про готовність Франції зробити внесок в угоду про гарантії безпеки України", – сказано у прессрелізі.
Також Макрон підтвердив бажання під час другого терміну активно працювати над відновленням суверенітету та територіальної цілісності України у постійній координації з європейськими партнерами та союзниками.
Зеленський подякував Франції за постачання військової техніки. Він зазначив, що ця підтримка й надалі посилюватиметься, як і гуманітарна допомога Франції, яка на сьогодні становить понад 615 тонн обладнання, включно з медичним обладнанням, генераторами для лікарень, продовольчою допомогою, допомогою в наданні житла, наданням невідкладної допомоги, транспортними засобами.
Він також додав, що на прохання української влади буде продовжено місію французьких експертів, які допомагають збирати докази у рамках боротьби з безкарністю та для забезпечення роботи міжнародного правосуддя щодо злочинів, скоєних під час російської агресії.
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К слову, свой "взнос" в ВСУ сделал некий дружбан Зеленского, ИгорВалерич.
Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку.
Через цю угоду компанія втратила за один день близько 300 млн грн.
А ви і далі збирайте на каски і бронежилети!
Економічна правда:
Торги проходили 27 квітня на біржі УМВБ.
Так, було реалізовано 14,1 тисяч тонн за ціною 28 тисяч грн за тонну на 395 млн грн.
Ринкова ціна того дня була на рівні близько 50-52 тисяч грн за тонну. За такою ціною у той же період свій газ продала держкомпанія Укргазвидобування.
месяц не могли понять шо он хочет.
Выяснили,подпись на бумажке, которой можно жопу подтереть.
Да пожалуйста.
А вообще лучшей послевоенной гарантией были бы буферные республики между Московией и Украиной в границах 2013 года.