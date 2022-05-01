УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7760 відвідувачів онлайн
Новини
1 935 13

Макрон підтвердив готовність Франції зробити внесок в угоду про гарантії безпеки для України

макрон,зеелнський

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським підтвердив готовність Франції стати гарантом безпеки України.

Про це йдеться у пресрелізі, оприлюдненому в суботу ввечері на сайті французького посольства, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорили про перебіг переговорів, щоб остаточно вирішити конфлікт і гарантувати безпеку на європейському континенті. У зв'язку з цим президент Республіки нагадав про свою прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України, а також про готовність Франції зробити внесок в угоду про гарантії безпеки України", – сказано у прессрелізі.

Також Макрон підтвердив бажання під час другого терміну активно працювати над відновленням суверенітету та територіальної цілісності України у постійній координації з європейськими партнерами та союзниками.

Зеленський подякував Франції за постачання військової техніки. Він зазначив, що ця підтримка й надалі посилюватиметься, як і гуманітарна допомога Франції, яка на сьогодні становить понад 615 тонн обладнання, включно з медичним обладнанням, генераторами для лікарень, продовольчою допомогою, допомогою в наданні житла, наданням невідкладної допомоги, транспортними засобами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Макрон обговорили оборонну співпрацю та взаємодію на шляху членства України в ЄС

Він також додав, що на прохання української влади буде продовжено місію французьких експертів, які допомагають збирати докази у рамках боротьби з безкарністю та для забезпечення роботи міжнародного правосуддя щодо злочинів, скоєних під час російської агресії.

Автор: 

безпека (944) Зеленський Володимир (24213) Франція (3096) гарантія (268) Макрон Емманюель (1509)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+21
Лучшей взнос в безопасность Украины это взнос в ВСУ, а падальщики - французы пускай идут в жопу.
К слову, свой "взнос" в ВСУ сделал некий дружбан Зеленского, ИгорВалерич.

Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку.
Через цю угоду компанія втратила за один день близько 300 млн грн.
А ви і далі збирайте на каски і бронежилети!

Економічна правда:
Торги проходили 27 квітня на біржі УМВБ.
Так, було реалізовано 14,1 тисяч тонн за ціною 28 тисяч грн за тонну на 395 млн грн.
Ринкова ціна того дня була на рівні близько 50-52 тисяч грн за тонну. За такою ціною у той же період свій газ продала держкомпанія Укргазвидобування.
показати весь коментар
01.05.2022 08:49
+19
Б#ть, как они оба задолбали со своими гарантиями. Один косит под дурачка, что страну кто-то другой защищать будет. Второй - едва не залетел на выборах. Так опять на выборах будет лепенша и гарантиям пи#да.
показати весь коментар
01.05.2022 09:00
+13
Зеля сам эти гарантии придумал,они
месяц не могли понять шо он хочет.
Выяснили,подпись на бумажке, которой можно жопу подтереть.
Да пожалуйста.
показати весь коментар
01.05.2022 09:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучшей взнос в безопасность Украины это взнос в ВСУ, а падальщики - французы пускай идут в жопу.
К слову, свой "взнос" в ВСУ сделал некий дружбан Зеленского, ИгорВалерич.

Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку.
Через цю угоду компанія втратила за один день близько 300 млн грн.
А ви і далі збирайте на каски і бронежилети!

Економічна правда:
Торги проходили 27 квітня на біржі УМВБ.
Так, було реалізовано 14,1 тисяч тонн за ціною 28 тисяч грн за тонну на 395 млн грн.
Ринкова ціна того дня була на рівні близько 50-52 тисяч грн за тонну. За такою ціною у той же період свій газ продала держкомпанія Укргазвидобування.
показати весь коментар
01.05.2022 08:49 Відповісти
ДБР, СБУ АУУУУУУУУУУ!!!!
показати весь коментар
01.05.2022 08:53 Відповісти
Не відволікайте екіпіровпних за останньою модою у бойові захисні доспіхи дбрівців. Вони кошмар ть волонтерів і представників опозиційних партій.
показати весь коментар
01.05.2022 09:07 Відповісти
роялти тоже идут прямо волонтёрам

показати весь коментар
01.05.2022 12:18 Відповісти
Б#ть, как они оба задолбали со своими гарантиями. Один косит под дурачка, что страну кто-то другой защищать будет. Второй - едва не залетел на выборах. Так опять на выборах будет лепенша и гарантиям пи#да.
показати весь коментар
01.05.2022 09:00 Відповісти
Зеля сам эти гарантии придумал,они
месяц не могли понять шо он хочет.
Выяснили,подпись на бумажке, которой можно жопу подтереть.
Да пожалуйста.
показати весь коментар
01.05.2022 09:13 Відповісти
при слові "макрон" чомусь весело...
показати весь коментар
01.05.2022 09:20 Відповісти
Тошнит от этих гнид...
показати весь коментар
01.05.2022 09:31 Відповісти
до дупи"гарантії",нам портібне НАТО!
показати весь коментар
01.05.2022 10:00 Відповісти
Ці всі гарантіі - це все лайно...від любого договора можна відмовитись та розірвати.
показати весь коментар
01.05.2022 10:05 Відповісти
Главное чтоб Британия, США и Польша, остальных не надо. Особенно Китая, да и Турцию не нужно, там те еще империалисты.
А вообще лучшей послевоенной гарантией были бы буферные республики между Московией и Украиной в границах 2013 года.
показати весь коментар
01.05.2022 10:32 Відповісти
"французские гарантии" - это такой же оксюморон, как "правдивая ложь".
показати весь коментар
01.05.2022 12:12 Відповісти
Вот уж лизуны нагарантируют
показати весь коментар
02.05.2022 19:32 Відповісти
 
 