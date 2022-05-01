Ситуація в регіонах: активні бої по всій лінії фронту на Донеччині, обстріли Луганщини та Херсонщини, - звіти ОВА

Ворог обстрілював Луганську та Херсонську область, а на Донеччині та Харківщині тривають бої.

Про це йдеться у звітах ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Ситуація в регіонах станом на 8.00:

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині. У Запорізькій області: локальні бої по всій лінії зіткнення, артилерійські обстріли військових позицій українських воїнів та мирних кварталів сіл, селищ та міст регіону.

На Дніпропетровщині вночі та ранком — тривоги. Один обстріл Зеленодольськоі громади. Влучили по околиці одного з сіл громади. Ніхто не постраждав. Детальна інформація уточнюється.

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Харків: ніч порівняно спокійна, були поодинокі обстріли східних житлових районів, постраждалих немає.

За добу по місту та області внаслідок обстрілів окупантів виникли 9 пожеж, зокрема — в Ізюмському, в Харківському та Чугуївському районі.

В Ізюмі тривають бої.

Луганщина: за добу 19 разів росіяни відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганщини: масовані артилерійські обстріли витримали Сєвєродонецьк та Лисичанськ, по Рубіжне та Попаснянщина. Вночі — обстріл Рубіжного. 1 загиблий, 1 поранений. У Комишувасі (поблизу Попасної) зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську перебито газогін.

Донеччина: активні бойові дії по всій лінії фронту. За вчорашню добу — 9 поранених цивільних, з них 4 — діти. Зранку повідомлення про смерть цивільного у Лимані - був поранений вчора ввечері.

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Мар’їнська ВА — перебито електромережу, і через це знеструмлене місто Красногорівка. Триває евакуація. За вчора було евакуйовано 435 людей.

Херсонщина: тривають вибухи та обстріли на території області. Ситуація в області залишається складною.