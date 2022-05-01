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Італійська організація Cesvi виділила перші 500 тис. євро на відбудову Бучі

буча

Італійська гуманітарна організація Cesvi виділила перші 500 тис. євро на відбудову української Бучі.

Про це йдеться у повідомленні організації Cesvi, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що першу частину допомоги витратять на відновлення зруйнованої громадської та комунальної інфраструктури, відбудову житла, переобладнання парків спеціальної техніки: швидкої допомоги, пожежних та громадського транспорту.

Фонд отримує благодійні внески від приватних та державних донорів, зокрема від муніципалітету міста Берґамо, де розміщена його штаб-квартира. Суму допомоги на відновлення міста планують збільшити коштом цих внесків.

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Автор: 

Італія (1584) Буча (542) відбудова (362)


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Дякуємо.
Та не забувайте, будь ласка, про тотольний контроль за використанням.
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01.05.2022 10:29 Відповісти
В том то и проблема,шо контроля нет.
Значит 400 тыс идут в карманы" вэлыкых будывныков"
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01.05.2022 10:37 Відповісти
Этой суммы может хватить на многое, а может только на замену лампочки. Как карта ляжет. Нужен контроль.
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01.05.2022 10:39 Відповісти
Диванне військо, шикуйсь до бою. Зупинимо агресора разом.

У нинішніх умовах мета кібератак українців - завдати шкоди агресору та закликати громадян РФ діяти проти війни. Особливість DDoS (Distributed Denial of Service attack) у цьому, що об'єкт атакують із кількох місць (зазвичай, країн) одночасно.

Запущено новий проект ІТ відділу, що ВАМ ВСІМ треба зробити, зайти на сайт https://www.stoprf.info

Просто відкрийте вкладку на браузері і допоможіть атакувати російські ресурси.
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01.05.2022 11:06 Відповісти
Дякуємо звичайно. Але у Бучі до війни один будинок коштував кілька сот тисяч.
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01.05.2022 11:26 Відповісти
это скорее всего деньги на коммунальное хозяйство-сети ,трубы и т.п.
А дома скорее всего будут восстанавливаться потом (и не понятно за чей счет).
Да и не все разбито на 100 процентов,многое можно отремонтировать
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01.05.2022 11:35 Відповісти
Сподіваюсь це виділення коштів буде супроводжуватись суврим контролем того хто виділив. У зє ще раніше слюні потекли на ці кошти, довіри до них нема навіть на 1%....
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01.05.2022 11:42 Відповісти
 
 