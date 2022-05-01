Італійська організація Cesvi виділила перші 500 тис. євро на відбудову Бучі
Італійська гуманітарна організація Cesvi виділила перші 500 тис. євро на відбудову української Бучі.
Про це йдеться у повідомленні організації Cesvi, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що першу частину допомоги витратять на відновлення зруйнованої громадської та комунальної інфраструктури, відбудову житла, переобладнання парків спеціальної техніки: швидкої допомоги, пожежних та громадського транспорту.
Фонд отримує благодійні внески від приватних та державних донорів, зокрема від муніципалітету міста Берґамо, де розміщена його штаб-квартира. Суму допомоги на відновлення міста планують збільшити коштом цих внесків.
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Значит 400 тыс идут в карманы" вэлыкых будывныков"
У нинішніх умовах мета кібератак українців - завдати шкоди агресору та закликати громадян РФ діяти проти війни. Особливість DDoS (Distributed Denial of Service attack) у цьому, що об'єкт атакують із кількох місць (зазвичай, країн) одночасно.
Запущено новий проект ІТ відділу, що ВАМ ВСІМ треба зробити, зайти на сайт https://www.stoprf.info
Просто відкрийте вкладку на браузері і допоможіть атакувати російські ресурси.
А дома скорее всего будут восстанавливаться потом (и не понятно за чей счет).
Да и не все разбито на 100 процентов,многое можно отремонтировать