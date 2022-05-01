Італійська організація Cesvi виділила перші 500 тис. євро на відбудову Бучі

Італійська гуманітарна організація Cesvi виділила перші 500 тис. євро на відбудову української Бучі.

Про це йдеться у повідомленні організації Cesvi, передає Цензор.НЕТ.



Відомо, що першу частину допомоги витратять на відновлення зруйнованої громадської та комунальної інфраструктури, відбудову житла, переобладнання парків спеціальної техніки: швидкої допомоги, пожежних та громадського транспорту.



Фонд отримує благодійні внески від приватних та державних донорів, зокрема від муніципалітету міста Берґамо, де розміщена його штаб-квартира. Суму допомоги на відновлення міста планують збільшити коштом цих внесків.

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