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Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі. ФОТОрепортаж

пелосі,ненсі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі, яка прибула до нашої країни з візитом.

Глава держави подякував пані спікеру за візит, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний вам за цей сигнал потужної підтримки з боку Сполучених Штатів Америки, народу, Конгресу – двопалатної та двопартійної підтримки. Цей сигнал високо ціную я як Президент, наша команда й народ України. Це свідчить про те, що США сьогодні є лідером потужної підтримки України в часи війни проти агресії Російської Федерації", – сказав він.

Президент висловив подяку Сполученим Штатам і особисто Ненсі Пелосі за зусилля щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

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"Дуже важливі сигнали, які сьогодні дають США і Президент Байден. Це й нещодавні потужні кроки щодо оборонної та фінансової підтримки для України, а також рішення щодо ленд-лізу – ми вдячні за це", – заявив Володимир Зеленський.

Він наголосив на важливості звернення Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена до Конгресу щодо надання Україні фінансової допомоги в розмірі 33 млрд дол. США.

Зі свого боку спікер Палати представників передала Главі Української держави вітання від Конгресу та народу Сполучених Штатів. Ненсі Пелосі зазначила, що сьогодні Україна героїчно бореться за свободу, і США готові допомагати нашій країні, доки ця боротьба не завершиться. За її словами, Україна є кордоном свободи.

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За вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американської міждержавної співпраці, підтримку суверенної, незалежної та демократичної України Президент Володимир Зеленський нагородив спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі орденом княгині Ольги.

Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі 01
Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі 02
Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі 03
Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі 04
Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі 05
Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі 06
Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі 07
Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі 08
Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі 09
Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі 10
Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі 11
Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі 12
Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі 13
Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі 14
Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі 15

Автор: 

візит (1604) Зеленський Володимир (24213) Конгрес США (1234) орден (113) США (23290) Пелосі Ненсі (68)


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Топ коментарі
+10
Пані Пелосі, розумна, сильна, рішуча жінка і гідна токої нагороди.
Та, згадується, що й меркель Буба нагородив.
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01.05.2022 11:00
+7
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01.05.2022 11:05
+6
Хай дасть орден бєніренигату за оборудку з з "НАФТОГАЗОМ " : купив дешево а тепер перепродає,ото розумник!А,ВИ ,НАРОД УКРАЇНИ,ВОЇНИ і далі гиньте,хай вас катують,садять "свої органи" (тюрми переповненнібійцями,волонтерами (справжніми а не мразотою)....
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01.05.2022 10:53
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Ну не знаю... Чомусь згадалися часи Брєжнєва і перше, що прийшло на думку: а триразовий поцілунок був?
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01.05.2022 10:43 Відповісти
Неа этож харасмент ).
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01.05.2022 10:47 Відповісти
Хай дасть орден бєніренигату за оборудку з з "НАФТОГАЗОМ " : купив дешево а тепер перепродає,ото розумник!А,ВИ ,НАРОД УКРАЇНИ,ВОЇНИ і далі гиньте,хай вас катують,садять "свої органи" (тюрми переповненнібійцями,волонтерами (справжніми а не мразотою)....
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01.05.2022 10:53 Відповісти
Дайте докази а не свой сливной бачок (рот) открывайте
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01.05.2022 11:04 Відповісти
Це ви саме для того зареєструвалися, щоби про свій бачок написати?
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01.05.2022 12:56 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/30/686463/
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01.05.2022 15:34 Відповісти
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01.05.2022 11:05 Відповісти
Классссс!
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01.05.2022 11:30 Відповісти
С такими темпами, украинские награды скоро будут цениться "рубль за ведро". Объясните же н, наконец, дурачку, что государственные награды это не презент на свидании
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01.05.2022 10:56 Відповісти
Это ей за выдающиеся заслуги перед страной
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01.05.2022 11:38 Відповісти
Она нормально вломила Трампу-кагебисту, и за оружие нам голосовала.
Так что всё нормально.
Будет ходить с орденом повсюду.
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01.05.2022 12:04 Відповісти
Пані Пелосі, розумна, сильна, рішуча жінка і гідна токої нагороди.
Та, згадується, що й меркель Буба нагородив.
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01.05.2022 11:00 Відповісти
Оце Вовчик і є твоя функція під час війни. Три речі: Нагороджувати воїнів і зарубіжних друзів. Виступати з бадьорими спічами по тв. Комунікувати зі світом. Це теж дуже потрібно. І з цим ти справляєшся непогано. Все рінше зроблять ЗСУ.
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01.05.2022 11:07 Відповісти
Нэнси Пелоси громадный респект! Пример для подражания! Даме за восьмдесят, государственный деятель, светлый ум! Высший пост в Нижней Палате представителей США! Настоящий боец! К тому же - обаятельная женщина! Восхищаюсь!
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01.05.2022 11:10 Відповісти
боец только на стороне нигеров и лгбт против белого среднего класса
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01.05.2022 15:50 Відповісти
Хоч би це....... поголилося.У кросовках та спортивному костюмі?Гадаю,що дипломат та політик цього собі не дозволив би.І знає він,що зробила Ольга,може наразі це орден недоречний.
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01.05.2022 11:16 Відповісти
Бог ты мой.
Медальки раздавать,по телевизору визжать и к " будывныцтву" готовится.
Вова ходы домой,не твое это.
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01.05.2022 11:36 Відповісти
Бородатая бабушка. Бородатые дочки-мальчики. Побриться вера не позволяет? Еще и в трениках.
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01.05.2022 11:42 Відповісти
Не то что трусливый Б-н... и его посольство.
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01.05.2022 11:52 Відповісти
ти **** забери в меркель орден, який ти ****** незаслужено їй дав.
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01.05.2022 15:09 Відповісти
эпическая **** кстати.
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01.05.2022 15:49 Відповісти
 
 