Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі, яка прибула до нашої країни з візитом.

Глава держави подякував пані спікеру за візит, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний вам за цей сигнал потужної підтримки з боку Сполучених Штатів Америки, народу, Конгресу – двопалатної та двопартійної підтримки. Цей сигнал високо ціную я як Президент, наша команда й народ України. Це свідчить про те, що США сьогодні є лідером потужної підтримки України в часи війни проти агресії Російської Федерації", – сказав він.

Президент висловив подяку Сполученим Штатам і особисто Ненсі Пелосі за зусилля щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

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"Дуже важливі сигнали, які сьогодні дають США і Президент Байден. Це й нещодавні потужні кроки щодо оборонної та фінансової підтримки для України, а також рішення щодо ленд-лізу – ми вдячні за це", – заявив Володимир Зеленський.

Він наголосив на важливості звернення Президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена до Конгресу щодо надання Україні фінансової допомоги в розмірі 33 млрд дол. США.

Зі свого боку спікер Палати представників передала Главі Української держави вітання від Конгресу та народу Сполучених Штатів. Ненсі Пелосі зазначила, що сьогодні Україна героїчно бореться за свободу, і США готові допомагати нашій країні, доки ця боротьба не завершиться. За її словами, Україна є кордоном свободи.

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За вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-американської міждержавної співпраці, підтримку суверенної, незалежної та демократичної України Президент Володимир Зеленський нагородив спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі орденом княгині Ольги.





























