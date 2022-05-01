Від початку російського вторгнення в Україну на Донеччині загинули 286 мирних мешканців, кількість жертв у Маріуполі та Волновасі нині невідома, - Кириленко
Від початку вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 286 мирних мешканців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Від початку вторгнення росіян в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 286 мирних людей", - зазначив він.
Крім того, поранено 890 людей.
"Наразі невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі", - уточнив Кириленко.
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