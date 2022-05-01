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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Від початку російського вторгнення в Україну на Донеччині загинули 286 мирних мешканців, кількість жертв у Маріуполі та Волновасі нині невідома, - Кириленко

смерть,маріуполь

Від початку вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 286 мирних мешканців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Від початку вторгнення росіян в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 286 мирних людей", - зазначив він.

Крім того, поранено 890 людей.

"Наразі невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі", - уточнив Кириленко.

Також читайте: Внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині поранено 9 цивільних, зокрема 4 дітей, - ОВА

Автор: 

жертви (1810) Донецька область (8724) Кириленко Павло (907)


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алоізич одобрямс
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01.05.2022 10:48 Відповісти
морской бульвар шестой подъезд миной сразу четверых
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01.05.2022 10:48 Відповісти
мужичек шо лежит приехал с Киева досматривать мать готовил еду
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01.05.2022 10:51 Відповісти
кацапы вам нет прщения
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01.05.2022 10:53 Відповісти
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01.05.2022 10:58 Відповісти
що б пам'ятали
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01.05.2022 10:59 Відповісти
резниковы маляры они в каком полку служили
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01.05.2022 11:24 Відповісти
 
 