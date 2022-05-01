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Новини Війна
19 009 87

"Звернення до Путіна" та "теракти з майбутнього". РФ готує провокації в "ПМР" на травневі свята, - ГУР МО. ФОТО

Невизнане Придністров’я продовжують готувати до війни з Україною. На території "ПМР" видрукувано великий наклад газети "Придністров’я", датований 2 травня 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Звернення до Путіна та теракти з майбутнього. РФ готує провокації в ПМР на травневі свята, - ГУР МО 01

Центральний матеріал газети – "Офіційне звернення жителів ПМР до президента РФ Путіна". В тексті висловлюється прохання "залучити збройні сили ПМР в діях армії РФ". Для цього на території самої РФ відкриваються "мобілізаційні пункти" для набору добровольців воювати в армії Придністров’я.Таким чином кремль намагається легалізувати тисячі своїх військових, які здійснюватимуть провокації з території "ПМР".

За даними української розвідки, газета містить низку агітаційних матеріалів про "криваві теракти, які звалились на придністровців на травневі свята, десятки вбитих, включаючи дітей, старих та жінок". Оскільки газета надрукована ще напередодні свят, існує небезпека, що кремлівська влада планує вчинити низку актів залякування серед місцевого населення, відповідальність за які традиційно покладе на "Україну і колективний Захід".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ використовує склади боєприпасів в Придністров’ї для контрабанди зброї, - розвідка

"Тексти газети переповнені кремлівськими штампами: "Можливості уникнути великої війни у придністровців більше немає. Київ і його натівські куратори вже винесли свій вирок, вже узгодили всі свої дії з Кишиневом і Бухарестом". Всі сподівання автори газети пов’язують з "протидією братської Росії". Іноземних громадян закликають вступати у збройні сили ПМР. Зокрема, на території РФ: "Окрім рФ мобілізаційні пункти розвертаються в ЛНР, ДНР, Абхазії та САР. Окрім цього вступити в лави нашої армії можуть громадяни інших країн. Для цього їм достатньо приїхати в країни де є такі мобілізаційні пункти", - йдеться у повідомленні ГУР МО.

Такими діями керівництво РФ може готувати новий плацдарм агресії проти України та підґрунтя для "офіційної" окупації частини території незалежної Молдови.

Придністров’я (474) путін володимир (24060) розвідка (3877) теракт (1023)


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Топ коментарі
+30
В нынешней ситуации для них любой ход ведет к поражению и в дальнейшем к развалу... Цугцванг...
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01.05.2022 11:07
+25
Цей гадюшнік буде ліквідовано.
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01.05.2022 11:01
+17
стерти с землi падлюк !
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01.05.2022 10:58
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стерти с землi падлюк !
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01.05.2022 10:58 Відповісти
ПЕллЕРАСТАМ ИЗ КОМПАНИИ КОНТРАБАНДИСТОВ "ШЕРИФ" ВИДИМО ЯВНО опНУЛИ ЧЕМ ТО ТЯЖЕЛЫМ ОТ КАМАЗА ПО ГОЛОВКЕ.... СПОКОЙНО ЖИЛИ ПИЛИЛИ БАБЛО и нате вам допрыгались кокошные \\\оцы... чувствую -что скоро в НАТО будет не две страны-- а 4
Швеция Финляндия Украина и Молдавия как и +2 в Евросоюзе... Молдова и Украина....
и НЕ СТАНЕТ ОДНОГО НАРЫВА --ПМР....
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01.05.2022 11:42 Відповісти
А чи відома кількість і склад військового контингенту росії в пмр? Були такі повідомлення, що там регулярно здійснюється ротація, і число військовослужбовців Молдовою фактично не контролюється, хоча переміщувати їх мають через Молдову. А чи не може так бути, що тут, так само як із перешийками до Криму, був якийсь договорняк із зеленою сволотою, і раптом виявиться, що в пмр є кілька БТГр повного складу? І що важке озброєння для них йшло через Україну?
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01.05.2022 13:29 Відповісти
Вся армія - 3000 осіб
На охороні складів і тили/забезпечення - 1500 осіб
Відносно бойові частини - 1500 осіб
Вся територія прострілюється наскрізь будь-якою артилерійською системою
Важкого озброєння(танки) практично немає
Авіація - відсутня...

З точки зору військової - вони приречені..
Тому повністю залежатиь від політичного рішення
Якщо Захід скаже що він не проти....ПМРу залишиться 10 годин існувати як окрема політична територія
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01.05.2022 13:47 Відповісти
Додадуть пранцям роботи...
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01.05.2022 11:00 Відповісти
Пранці, - це українська народна назва сифілісу.
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01.05.2022 16:32 Відповісти
Цей гадюшнік буде ліквідовано.
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01.05.2022 11:01 Відповісти
Единственный способ рабсии уберечься от полного поражения и развала это полностью убраться сейчас с Украины.
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01.05.2022 11:01 Відповісти
В нынешней ситуации для них любой ход ведет к поражению и в дальнейшем к развалу... Цугцванг...
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01.05.2022 11:07 Відповісти
Косплеит Гитлера, так пусть косплеит до конца. Хотя, оно такое ссыкло, что скорее пришьет двойника и в женском платье сбежит в какую-то Аргентину.
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01.05.2022 12:25 Відповісти
Или Молдова просит о помощи, или потом пусть не обижаются...
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01.05.2022 11:03 Відповісти
Не думаю, что Молдова обидится, если прокремлевские коллаборанты получат люлей в Приднестровье.
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01.05.2022 11:17 Відповісти
Это законная территория Молдовы и только они вправе решать... Зачем нам подставляться в качестве агрессора? А если оттуда начнут по нам стрелять, то это тоже будет вина Молдовы, по тому же праву. И поэтому... Почему бы там не организовать ПРОУКРАИНСКУЮ автономию в составе Молдовы... А может и не в составе... Мы помогли были им с газом, когда их рашики прессовали, а они в итоге с рашиками договорились и сейчас морозятся по поводу войны рашиков против нас... Так с какого перепугу мы должны делать им подарки, после того как на нас нападут еще и оттуда??? Кто мешает это упредить???
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01.05.2022 15:55 Відповісти
Людишки откуда для автономии, их украинцы парашисты..
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01.05.2022 22:42 Відповісти
Всі ''добровольці'' будуть звалювати в Молдову...
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01.05.2022 11:04 Відповісти
избавляйся от кацапской привычки давать соседним народам обидные прозвища
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01.05.2022 11:26 Відповісти
всі народи мають образливі і гумористичні назви для своїх сусідів, не тільки кацапи ліл
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01.05.2022 11:35 Відповісти
Ні, це саме кацапцська риса. Яка 'образлива і гумористична назва' для нас є у поляків, словаків, угорців або румун? Проллєте світло для мене?
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01.05.2022 12:31 Відповісти
Цікаво, які ж такі 'гумористичні і образливі назви' для нас мають поляки, словаки, угорці або румуни?

Давати образливі назви' по національному признаку - це саме кацапцська риса, і від неї давно пора відмовитися, як і від всього кацапського.
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01.05.2022 13:06 Відповісти
Если не додавить змею до конца она не даст никому нормально жить. И войны и теракты будут начинаться снова и снова. Ето для тех кто рассказывает что если дагаварицца с мацквой да еще оставить рашистам крым и дамбас то снова заживем дружно и счастливо. Вспомните о холодной войне когда рашисты только подписав мир в 45-м, сразу начали вторую войну против своих же союзников.
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01.05.2022 11:05 Відповісти
пропоную літеру "Р" у абревіатурі "ПМР" замінити на "С"
буде смішніше
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01.05.2022 11:05 Відповісти
Если на сатанинский шабаш 9 мая принесут в жертву черту гундяю и его хозяину пару десятков, а то и сотен ватников, никому от этого хуже не станет. Пусть бы ещё и в воронеже пару многоэтажек сложили для картинки по Zомбоящику.
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01.05.2022 11:06 Відповісти
там таких "швеців"на ютюбі купа...З початком війни кожен корчить з себе спеціаліста..Це Ж Хайп ..Розумієте? Сидить старий пердун і невиходячи з дому робить гроші--ростуть підписники та перегляди ,потім монетизується..Я Бачив..Якийсь собі дідо,на Ютюбі намалював собі карту України і малює стрілочки.народ дурнуватий на то ведеться.хотя та карта зовсім не відповідає дійсності штабу ЗСУ.
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01.05.2022 11:15 Відповісти
Щоб ви, ЗЕлуплені холуї, не робили з образом ваших кагальників, роблячи з них "найвеличніших"(с), ні один з них по інформованості і за милю від Швеця не стоїть.
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01.05.2022 11:25 Відповісти
А ти явно багато слухаєш люсю обдристовича та подляка, судячи зі всього. Це - "найвеличніши" говноаналітіки нашої країни, а як жеж. Ви, тупі та продажні холуї зеленожопі, своєю рідкісною тупізной й неможливостю просто робить якість здраві висновки по життю, вже задрали усіх.

До Швеця можно відноситись по різному, но вам, тупі, до нього, як до Київа рачки, ви не взмозі даже осягнути того, що він каже.

Тому слухайте вашу ригатєльну обдристович, це ваш рівень ))))))) Глистам від глистів)))))
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01.05.2022 11:36 Відповісти
говноаналітики-влучно сказано
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01.05.2022 12:37 Відповісти
Питання про долю гуманітарної допомоги зі Сполучених Штатів підняли на телеканалі CNN, в інтерв'ю з громадянином США який займається постачанням. Юрій Швец просто пересказав зміст і звернув на це увагу в своєму блозі.
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01.05.2022 11:54 Відповісти
Ти забув уточнити, що це колишній кдбешник. А колишніх кдбешників не буває. Щось мені здається, що такі особи навмисно розганяють зради, щоб Україні припинили постачати озброєння.
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01.05.2022 11:21 Відповісти
А О.Литвиненко, якого ***** вбив полонієм, не був колись кгбешником? Га, йолопе?
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01.05.2022 11:27 Відповісти
Слухай, йолопе, якщо Литвиненко був вбитим, це ще не значить, що він був святим. Знаєшь приказку, "їбала жаба гадюку"?
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01.05.2022 11:58 Відповісти
Давно навчився мови, таваріщ майор алєксандр александров?
Поганенько вивчив - грошики не платитимуть.
А знаєш, де ти проколовся? - на слові "знаєшь" - це не опечатка, це мордорська вимова.
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01.05.2022 12:04 Відповісти
Ти в якому світі живешь? В Україні ніколи не було руськомовних, чи що? Я усе життя розмовляв російською у побуті, бо навкруги майже всі були російскомовними. Після вторгнення рашистів, перейшов переважно на українську, бо не маю бажання мати хоч щось спільне з росією.
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01.05.2022 12:32 Відповісти
Не тілки- треба писати ЛитвинекА було вбито.
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01.05.2022 13:56 Відповісти
я інколи теж пишу "знаешЬ" "умієшЬ" тощо =))
8 років спілкування з орками - хочеш не хочеш, а фрази-паразити паклюжать писанину
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01.05.2022 15:49 Відповісти
він з теперешніх фсб там всі йолопи - я йому відповів -подивись
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01.05.2022 12:07 Відповісти
"Ти забув уточнити, що це колишній кдбешник. "
Все вказує не те, що КДБшником тут є саме ви.
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01.05.2022 11:55 Відповісти
Ну все, ти мене викрив!
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01.05.2022 12:00 Відповісти
Питання про долю гуманітарної допомоги зі Сполучених Штатів підняли на телеканалі CNN, в інтерв'ю з громадянином США який займається постачанням. Юрій Швец просто пересказав зміст і звернув на це увагу в своєму блозі.
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01.05.2022 11:55 Відповісти
CNN розповідало лише про затримки у зв'язку с навантаженням на логістику. Швець з цього розігнав зраду. Навіщо нам такі панікери?
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01.05.2022 12:35 Відповісти
"що такі особи навмисно розганяють зради, щоб Україні припинили постачати озброєння. "
було б ще непогано, якби ви тут відповіли за свій базар, тобто надали конкретні цитати, які б підтвердили ваш звєздьож.
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01.05.2022 11:58 Відповісти
Тобто? Він не був колишнім кдбешником? Ліл.
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01.05.2022 12:05 Відповісти
слухай, Швєц просто достеменно передав зміст промови полковника Ендрю Міллбьорна телеканалу CNN. Ви здатні спростувати слова полковника Міллбьорна?
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01.05.2022 12:14 Відповісти
А іще Щвець любить Херсон , бо він там ріс і ходив до школи .
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01.05.2022 23:58 Відповісти
На жаль, цю інформацію якраз громадянам США ніхо не надавав. Швець тупо придумав слова полковника США, які він нібито сказав. Про корупцію. Лостатньо передивитись запис інтерв'ю на яке посилається Швець. Насправді це була спроба кегебешника поставити "свого" (теж кегебешника і запроданця) на так звані "потоки". Щоб їх контролювати. Кандидатом нга керування був такий собі Смєшко. По всім параметрам - це консерва параші.
Так що не разганяйте казки по сітці. А всім, хто за Смєшка голосував - мій привіт.
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01.05.2022 12:52 Відповісти
"вець тупо придумав слова полковника США, які він нібито сказав. "

Ви звєздітє. Спитаєте, чому? Та тому, що ви звєздітє. От те відео CNN:

https://youtu.be/MaC8l16AHxM?list=FLpd6nN4Jf2aEKBIOlHbEbkA&t=255

А от суперточний дослівний транскрипт промови полковника Мілбьорна, який я особисто зробив:

"An yet when you go to Lviv it's packed full of NGO's (неурядові організації або волонтери), there's hospitals, there's… there're warehouses bulging with the U.S. supplies. There're… There're well kitted out troops because that's as far as it goes. You know… The bottom line is this: You lose control over supply logistics unless you have your own guys manning the nodes. Again, not from malintent there is no one who's motivated or… to get the stuff out those warehouses to front line units. The local commanders… local commanders are quite ensampling (я впевнений, що такого слова ви ніколи не чули) when they take care of their guys. I'd love… in the back room here… I'm… I've… I've got a commander here who just came off the front line… He's going back there tomorrow. Actually, we're going with him to… to…to the South East so it's just about a 6 hour drive… He's short of everything. He's at the special operation but 6 guys died 2 days ago at casualty collection point (місце куди збирають загиблих). They bled out for lack of tourniquets, for lack of individual aid kits, lack of training, lack of equipment. So it's a bitter joke…"

А це переклад, на той випадок, якщо мовний бар'єр:

"І якщо ви потрапите у Львів, то в ньому повно всіляких неурядових організацій, там шпиталі, склади, які ломляться від американських поставок. Там дуже добре споряджені війська, і на цьому все закінчується. Ви розумієте? Висновок такий, що контроль над логістикою постачань втрачено доти, доки ви не матиме там "your own guys manning the nodes", тобто ваших спеціально тренованих підрозділів (а не NGO, себто волонтерів), які опікуються всіма ланцюгами постачань. Знов таки, не через злий умисел, а через те, що ТАМ НЕМА НІКОГО, ХТО БУВ БИ ВМОТИВОВАНИМ доставити всі ті речі зі складів до підрозділів на лінії фронту. Місцеві командири... Місцеві командири є взірцем піклування за власними підлеглими. Там, позаду мене, у кімнаті в мене командир, який щойно з передової... Завтра він збирається назад туди їхати. Ми з ним їдемо разом... Туди десь 6 годин їхати... на Південний Схід. В нього невистачає всього. Він на виконанні спецоперації, але 6 його хлопців померли 2 дні тому. Вони стекли кров'ю через брак турнікетів, черех брак індівідуальних аптечок, через брак тренувань, через брак обладнання. Це гіркий жарт..."
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01.05.2022 13:39 Відповісти
Як я і казав, там не було жодного слова про коррупцію, а лише про проблемі з логістикою. А Швец розігнав зраду про розкрадання.
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02.05.2022 00:43 Відповісти
Пішов той Швец нах..й, чмо кгбешне. Знайшли кому вірити, він може робити всякі вливи за вказівкою Кремля.
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01.05.2022 12:07 Відповісти
"Знайшли кому вірити"
Все, що каже Швєц дуже легко перевіряється. Справа в тому, що Швєц, на відміну всілякої околоЗєлупної чєпушні, бере інформацію лише з відкритих респектабельних всесвітньовизнаних джерел.
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01.05.2022 13:43 Відповісти
"робити всякі вливи за вказівкою Кремля."
-це Зєлупа "вливала", коли чухала про "травневі шашлики".
-це Зєлупа на користь Кремля відводила назад ЗСУ з укріплених позицій
-це Зєлупа напередодні вторгнення весь час саботувала виконання військових програм, як то ПКР "Нєптун", "Вільха"
-це саме Зєлупа особисто, а не будь-хто ще, займалася репресіями та переслідуванням волонтерів, патріотів України та військових, пезпідставно звинувативши, та запроторивши за грати Кузьменко, Дугарь та Антоненка.
Це саме Зєлупа перерахувала 30 млрд гривень Фірташу та Коломойському. Цих грошей би вистачило на закупівлю 800 танків "Оплот"
-Це Зєлупа призначила на найвищі посади агентуру кремля, таку як Демченко, Татарова, Єрмака.
-Це Зєлупа зливала ФСБ РФ всі спецоперації українських спецслужб.
-Зєлупа, по-суті, обікрала країну перед війною.
Корупція в оточенні зіц-Гєнєралісімуса Зєлупи, як ніщо інше, є найбільшою загрозою держбезпеки України.
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01.05.2022 13:57 Відповісти
аква ?
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01.05.2022 15:51 Відповісти
Не трожь швеца он гарний хлопец, бандеровец..
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01.05.2022 22:45 Відповісти
там румуни шось шевелились колонною техніка йшла.невідомо в яку сторону попрямували..мабуть до кордону Молдови..хотя Санду може напряму попросити допомоги у румунів .без задіяння НАТО..раз і назавжди викорінити цей анклав,якшо звичайно не обісциться
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01.05.2022 11:08 Відповісти
Сами себе могилы роют! Я считаю с Приднестровьем цацкаться не надо, коль Молдова не конролирует эту фактически оккупированную паРашкой территорию, а орды орков ведут против Украины завхатническую войну, то никаких реверансов или "просьб" со стороны Молдовы не требуется, чтоб уничтожить орью орду в Преднистровье!
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01.05.2022 11:09 Відповісти
справа в тому що по міжнародному законодавству ця територія, належить Молдові,так само як Крим Україні.І коли Україна вдарить по них -це буде акт агресії зі сторони України.Так що тільки Молдова може розхєрачити ПМР..за допомогою звичайно Румунії та України.
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01.05.2022 11:19 Відповісти
Не зовсім так. Якщо почнеться агрессія зі сторони цієї псевдореспубліки, то Україна має повне право відреагувати по ним цілющими артснарядами.
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01.05.2022 11:24 Відповісти
Якщо це територія Молдови, то Молдова надала свою територію для російсько-терористичних військ і є учасником агресії проти України. З відповідними наслідками.
Якщо Молдова не контролює Приднєстров`є, то удар по Приднєстров`ю - не удар по Молдові, а удар по російсько-терористичній "ПМР".
Як не крути, виходить те саме.
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01.05.2022 11:29 Відповісти
pora spalitj etot gadjushnik do tla
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01.05.2022 11:13 Відповісти
Свинособаки собі не можуть м'яса набрати, а ці дебіли пишуть про десятки тисяч добровольців. Якщо ці виродки почнуть обстрілювати Україну зі своєї території, то або Молдова сама з ними розбереться, або попросе допомоги в Україні, або якщо вирішить пропєтлять то отримає санкції як лукомор'є.
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01.05.2022 11:13 Відповісти
Ще й з помилками пишуть російською, носії плять...
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01.05.2022 11:18 Відповісти
Так це ж типові адепти "руського миру". Своєй мови розуміють на двійку, проте верещать біля кожного стовпу про "ущемлєніє рускава язика"
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01.05.2022 11:28 Відповісти
помовчи хоч ти, москалику - тебе з мовою за кілометр видно
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01.05.2022 12:14 Відповісти
"нАсители русскАго изык триппера"
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01.05.2022 15:55 Відповісти
Ослабить границы-пусть нападают,сразу же и освободить эту часть Молдовы
Там тысяча не обученных бойцов от силы.
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01.05.2022 11:25 Відповісти
А за молдаван чому ми повинні: запрягатись " ?
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01.05.2022 11:34 Відповісти
Я не верю что приднестровье будит вообще с кем то воевать не говоря уже о том что на стороне россии.
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01.05.2022 11:25 Відповісти
А хто вірив,що орки підуть нас вбивати?!
Переодіті ка цапи і будуть представлятися придністровцями.
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01.05.2022 14:28 Відповісти
Откуда в ПМР наберутся добровольцы??? ЛЮДИ ОКСТИТЕСЬ !!! Их там 490 тыс населения!!! И то с бабами, стариками и детями. Население Днепра больше 1 мил!!! Откуда там так званые добровольцы?? Им даже границу не дадут перейти!! (если конечно орки не впрягутся!!!)
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01.05.2022 11:27 Відповісти
в мааскве для них уже поощрение придумали, как узнают бегом попрут в обполчение
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01.05.2022 12:55 Відповісти
Тысяч 20 могут набрать вполне - это + 10% к российско-фашистскому контингенту.
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01.05.2022 13:03 Відповісти
вы не поняли это не жители пмр , так называемые "добровольцы" -рашистские военные , которые уже давно в Молдове и пмр под видом туристов и "текстильщиков" -их тысяча , а может пять , а может двадцать и они ждут команды т.е. мобилизацию , склады и вооружение под них подготовлены уже давно ... вот и вся схема...
З.Ы. коренные жители пмр массово валят из анклава в Молдову и дальше.
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01.05.2022 13:57 Відповісти
******** росии путин должен быть повешен.
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01.05.2022 11:31 Відповісти
Юрий Нестеренко

ПУТИН ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕШЕН

Чтобы выход был успешен,

Вариантов кот наплакал:

Путин должен быть повешен

Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",

Кто поверит этим трелям?

Путин должен быть повешен,

В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,

Не решить проблему мирно,

Путин должен быть повешен,

Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,

Ад да будет уготован!

Путин должен быть повешен

Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен

И глумлив оскал на харе...

Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
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01.05.2022 13:14 Відповісти
***** непередбачуване.
З допомогою світу повинен бути знищений.
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01.05.2022 11:33 Відповісти
Идиоты сдохнуть, хотят , надо на границе банер поставить , : Не влезай ,Убёт ! 💀.
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01.05.2022 12:22 Відповісти
Таке ординське поріддя не має права на існування в суспільстві! Забрати в них все,обгородити 5 метровим бетонним забором і хай в своєму тераріумі сімі живуть!
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01.05.2022 12:36 Відповісти
Та що теракти?
В їхній газеті навіть кількість Порушень ПДД на травневі свята вже "ВІДОМА"!
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01.05.2022 12:42 Відповісти
А чи відома кількість і склад військового контингенту росії в пмр? Були такі повідомлення, що там регулярно здійснюється ротація, і число військовослужбовців Молдовою фактично не контролюється, хоча переміщувати їх мають через Молдову. А чи не може так бути, що тут, так само як із перешийками до Криму, був якийсь договорняк із зеленою сволотою, і раптом виявиться, що в пмр є кілька БТГр повного складу? І що важке озброєння для них йшло через Україну?
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01.05.2022 13:27 Відповісти
Ликвидация приднестровского гнидника зависит от политической воли Молдовы и Украины.
К сожалению, таковой не наблюдается. Опять клоуны зебильные нам прокудахтают, что с этого воровско-бандитского анклава никакой угрозы нет, пусть украинцы гибнут, а мы на границе с оккупантом шашлыки покушаем и на их ультиматумы сойдемся посередине, да, зебилы?
Запомните, истинно говорю вам: ЗА УКРАИНУ НАДО НЕ УМИРАТЬ, А УБИВАТЬ.
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01.05.2022 14:13 Відповісти
На це і надіється *****,що ми вліземо в придністров'я.
Нам і так важко,а тут розігрівається конфлікт.Нехай Молдова вирішує,а ми дамо відсіч,коли з придністров'я полізе орда.
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01.05.2022 14:33 Відповісти
 
 