Інтенсивність обстрілів Харкова зменшилась. Це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти від окупації, - Синєгубов
За добу росіяни завдали по Харкову 3 обстріли із артилерії, та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки і район аеропорту.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, що виникли через обстріли: Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському, та Чугуївському районах.
За добу 1 людина постраждала у Балаклійському районі.
"Ворог зменшив інтенсивність обстрілів, це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. В тому числі і ті, звідки росіяни острілювали житлові квартали Харкова. Але не варто втрачати пильність. Буквально кілька годин тому окупанти знову обстріляли Дергачівську громаду, є 1 постраждалий", - зазначає очільник регіону.
"Ми відновлюємо критичну інфраструктуру, продовжує роботу обласний гуманітарний штаб. Як і раніше, доставляємо гуманітарну допомогу до пунктів видачі у Харкові та до громад області", - резюмує Синєгубов.
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Через інтенсивні обстріли мешканців північних та східних районів Харкова просять без потреби не виходити із укриття
Через інтенсивні обстріли мешканців північних та східних районів Харкова закликають не виходити сьогодні без нагальної потреби із укриття.
Про це повідомив у https://t.me/synegubov/3054 телеграм-каналі глава Луганської ОВА Олег Синєгубов, інформує
"У зв'язку з інтенсивними обстрілами закликаємо жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, без нагальної необхідності не виходити з укриття протягом дня. Навіть за відсутності повітряної тривоги. Будьте пильними, безпека - перш за все!", - зауважує очільник регіону.
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