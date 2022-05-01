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Новини Війна
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Інтенсивність обстрілів Харкова зменшилась. Це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти від окупації, - Синєгубов

харків

За добу росіяни завдали по Харкову 3 обстріли із артилерії, та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки і район аеропорту.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, що виникли через обстріли: Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському, та Чугуївському районах.

За добу 1 людина постраждала у Балаклійському районі.

"Ворог зменшив інтенсивність обстрілів, це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. В тому числі і ті, звідки росіяни острілювали житлові квартали Харкова. Але не варто втрачати пильність. Буквально кілька годин тому окупанти знову обстріляли Дергачівську громаду, є 1 постраждалий", - зазначає очільник регіону.

"Ми відновлюємо критичну інфраструктуру, продовжує роботу обласний гуманітарний штаб. Як і раніше, доставляємо гуманітарну допомогу до пунктів видачі у Харкові та до громад області", - резюмує Синєгубов.

Також читайте: Унаслідок обстрілів окупантами на Харківщині за добу сталося 15 пожеж, - ДСНС

Автор: 

армія рф (17713) обстріл (28973) Харків (5662) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+12
Дякую нашим визволителям! Слава ЗСУ!
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01.05.2022 11:21
+11
Подтверждаю. В Харькове обстрелов стало меньше. Ночью было тихо. Стены не тряслись. Поспал.
Спасибо нашим хлопцям.
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01.05.2022 11:19
+6
Нагадує як визволяли в березні Київську, Чернігівську та Сумську області і частково Житомирську. Значить на Харківщині десь формується ''котел'' для ''асвабадітєлєй''
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01.05.2022 11:07
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Нагадує як визволяли в березні Київську, Чернігівську та Сумську області і частково Житомирську. Значить на Харківщині десь формується ''котел'' для ''асвабадітєлєй''
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01.05.2022 11:07 Відповісти
Ви рибак?не видавайте риболовні місьця...шааа...тихо...ми це знаєм..
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01.05.2022 11:23 Відповісти
Подтверждаю. В Харькове обстрелов стало меньше. Ночью было тихо. Стены не тряслись. Поспал.
Спасибо нашим хлопцям.
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01.05.2022 11:19 Відповісти
Дякую нашим визволителям! Слава ЗСУ!
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01.05.2022 11:21 Відповісти
Відразу скажу, я не військовий і нічого не критикую, пишу просто з точки зору логіки: якщо Харків обстрілюють з арти, то чому наша арта не може накрити точки вильоту? Тим паче знаю зі слів вояків, а не "звідкись", що артилеристи в нас реально профі, не рівня какцапні. Так само, якщо обстрілюють територію Сумщини та Чернігівщини, чому нічого не летить у відповідь? Є чим, є ким - це чиєсь розпорядження "просто пєрєстать стрєлять" чи що? Так, ситуації я не знаю, можливо є інші вагомі причини, але виглядає просто дико на перший погляд... "Нас ї.уть а ми крєпчаєм", чи що???
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01.05.2022 11:45 Відповісти
Бо у кацапів більше артилерії. Коли нам надійде західна арта яка може стріляти з більшої відстані і до того ж набагато точніша за кацапську звільнення території пійде набагато швидше
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01.05.2022 11:48 Відповісти
Маємо контрбатерейні радари! То, дійсно, чому не озвучують "відповідь"?
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01.05.2022 11:49 Відповісти
Два дня назад звiльняючи Рус. Лозову загинули нашi хлопцi з Азова. Вот я прошу друже "не надо ля-ля". Если не в теме. Просто верь нашим Збройним Силам. Верь хлопцям. Вони воюють , iм кращэ знати.
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01.05.2022 13:46 Відповісти
От есть пессимисты. Всё им плохо. Чуть что-сразу вопят про зраду
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01.05.2022 12:18 Відповісти
01.05.22 11:53

Через інтенсивні обстріли мешканців північних та східних районів Харкова просять без потреби не виходити із укриття


Через інтенсивні обстріли мешканців північних та східних районів Харкова закликають не виходити сьогодні без нагальної потреби із укриття.

Про це повідомив у https://t.me/synegubov/3054 телеграм-каналі глава Луганської ОВА Олег Синєгубов, інформує

"У зв'язку з інтенсивними обстрілами закликаємо жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, без нагальної необхідності не виходити з укриття протягом дня. Навіть за відсутності повітряної тривоги. Будьте пильними, безпека - перш за все!", - зауважує очільник регіону.
ДЭЖАВЮ?
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01.05.2022 15:02 Відповісти
 
 