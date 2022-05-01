Інтенсивність обстрілів Харкова зменшилась. Це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти від окупації, - Синєгубов

За добу росіяни завдали по Харкову 3 обстріли із артилерії, та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П’ятихатки і район аеропорту.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, що виникли через обстріли: Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському, та Чугуївському районах.

За добу 1 людина постраждала у Балаклійському районі.

"Ворог зменшив інтенсивність обстрілів, це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. В тому числі і ті, звідки росіяни острілювали житлові квартали Харкова. Але не варто втрачати пильність. Буквально кілька годин тому окупанти знову обстріляли Дергачівську громаду, є 1 постраждалий", - зазначає очільник регіону.

"Ми відновлюємо критичну інфраструктуру, продовжує роботу обласний гуманітарний штаб. Як і раніше, доставляємо гуманітарну допомогу до пунктів видачі у Харкові та до громад області", - резюмує Синєгубов.

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