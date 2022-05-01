Посол Мельник про німецькі "Гепарди": Напрямок правильний, але для перемоги Україні потрібні якнайшвидше танки "Леопард" та БМП "Мардер"

Рішення Німеччини виділити Україні зенітні самохідні установки "Гепард" – це правильний напрям.

Проте такого постачання недостатньо, заявив посол України у Берліні Андрій Мельник в інтерв'ю Bild am Sonntag, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Напрям правильний, але, звичайно, цього буде недостатньо", – сказав дипломат.

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Мельник зазначив, що "Гепардам" вже 40 років, а для перемоги над Росією потрібна найсучасніша німецька зброя. За його словами, Україні потрібні якнайшвидші постачання 88 танків "Леопард", 100 БМП "Мардер", самохідних гаубиць та "багато іншого".