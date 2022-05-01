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Посол Мельник про німецькі "Гепарди": Напрямок правильний, але для перемоги Україні потрібні якнайшвидше танки "Леопард" та БМП "Мардер"

гепард

Рішення Німеччини виділити Україні зенітні самохідні установки "Гепард" – це правильний напрям.

Проте такого постачання недостатньо, заявив посол України у Берліні Андрій Мельник в інтерв'ю Bild am Sonntag, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Напрям правильний, але, звичайно, цього буде недостатньо", – сказав дипломат.

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Мельник зазначив, що "Гепардам" вже 40 років, а для перемоги над Росією потрібна найсучасніша німецька зброя. За його словами, Україні потрібні якнайшвидші постачання 88 танків "Леопард", 100 БМП "Мардер", самохідних гаубиць та "багато іншого".

Автор: 

Німеччина (7441) зброя (7502) Мельник Андрій (234)


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Топ коментарі
+11
немцев нужно чаще тыкать носом в их дерьмо и ссанину! Послу Мельнику глубочайшее уважение!
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01.05.2022 12:00
+8
вся надежда на тебя, наш швейцарский товарищ
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01.05.2022 11:39
+7
Не ссы Леха, будут, и даже больше
Людей мобилизуют по мере необходимости, и в зависимости от потребностей армии
Но поверь, ребята которые ждут свою очередь категорически настроены начистить вам кацапам хлебало
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01.05.2022 11:53
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Гепарды можно приспособить для охраны стратегических важных объектов в тылу (дополнить их еще круглосуточными нарядами с ПЗРК) или как поддержку пехоты в бою (не знаю можно ли радар настроить на выявление наземных целей, если нет, то можно его просто не включать, чтоб не "светиться"!
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01.05.2022 11:30 Відповісти
Тигры надо❗👍
Помню как в советских фильмах дозорный кричал: Т И Г Р Ы❗❗❗И сразу кипиш начинался.
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01.05.2022 12:10 Відповісти
Няма тигра,Леопард есть-цена от 3 до 15 Миллионов Евро в зависимости от
начинки.
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01.05.2022 12:19 Відповісти
старые что предлагают леопарды-чуть больше миллиона евро-отличная цена (по цене бтр),но танк староват и в первую линию лучше не ставить
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01.05.2022 13:22 Відповісти
Надо,ага.
Думаю эта музыка будет длиться вечно.
Где обещанные 2 миллиона человек ВСУ,которые Зеля грозился быстро организовать?
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01.05.2022 11:31 Відповісти
вся надежда на тебя, наш швейцарский товарищ
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01.05.2022 11:39 Відповісти
Так я азов не сдавал в Мариуполе кацам.Патамуша они не за его 10 тыщ
в месяц финансировались,а с других источников.
И его медальки им до сраки.
Он их и кинул,шоб на него не ложили.
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01.05.2022 12:15 Відповісти
патамуша такие как ты отсиденцы-запоребриковые засыраете своими недокомментариями ветки
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01.05.2022 12:26 Відповісти
Не ссы Леха, будут, и даже больше
Людей мобилизуют по мере необходимости, и в зависимости от потребностей армии
Но поверь, ребята которые ждут свою очередь категорически настроены начистить вам кацапам хлебало
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01.05.2022 11:53 Відповісти
Хватит уже Украину выставлять капризной панночкой! Вы, зеленые, постоянно требуете все самое новейшее. А когда Леопарды дадут будете просить про экипажи к ним? Да наши на фронте с помощью совковой ЗУ-23 такие чудеса исполняют, что и Гепарды как надо применять будут.
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01.05.2022 11:50 Відповісти
немцев нужно чаще тыкать носом в их дерьмо и ссанину! Послу Мельнику глубочайшее уважение!
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01.05.2022 12:00 Відповісти
А німці нам щось винні?, а може треба ввічливо просити а не вимагати?
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01.05.2022 15:36 Відповісти
Не требовать поставок новейшего западного вооружения - значит подыгрывать рашистам, у которых совковый хлам Холодной и Второй Мировых войн, и которые реально боятся западного оружия в Украине.
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01.05.2022 12:04 Відповісти
"совковий хлам" це немодернізовані Т-64, Т-72, Т-80 ...
А модернізовані вони ще о-го-го ...
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01.05.2022 13:05 Відповісти
дурникам не відомо але лео2 ровесник абрамса і т80у,ну зовсім не хлам)))
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01.05.2022 13:49 Відповісти
Ocen sloznoje jest upravlenije gepardami,nuzno budet vremia izucit ix.Rumyni takyje imejet,mozet oni poducit takze
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01.05.2022 12:15 Відповісти
ну да сложное-по западным меркам и лампочку вкрутить -тоже лицензию надо иметь .
Те кто воюют на шилках легко их освоят.
Тож самое и про пво-если освоили старые аналоговые системы,то про нынешние цифровые и подавно освоят ,и намного быстрее негров из Зимбабве
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01.05.2022 13:26 Відповісти
A, на придністровських арсеналах підлататись слабо?
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01.05.2022 12:05 Відповісти
точно знаєте, що там є ??
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01.05.2022 13:25 Відповісти
"Гепард" - ЗСУ -для охраны частей на марше или на позициях при отступлении или наступлении. Для прорыва обороны на первый период--
артиллерия и тактические ракеты, а потом танки (НПП- непосредственной поддержки пехоты) и БМП.
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01.05.2022 12:09 Відповісти
Ребята,нужно признать,что немцы не делают плохого оружия,поэтому этот танчик в умелых руках накосит кацапни не меньше,чем "Пила Гитлера",работающая (опять !) на Восточном Фронте..
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01.05.2022 12:21 Відповісти
толку нам що вони там роблять..
спитай у прибиральниці в шлюхдомі- вона краще знае чім брехло шольц
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01.05.2022 12:26 Відповісти
88 танків "Леопард", 100 БМП "Мардер", самохідних гаубиць - губа не дура ...
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01.05.2022 13:02 Відповісти
 
 