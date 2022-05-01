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Посол Мельник про німецькі "Гепарди": Напрямок правильний, але для перемоги Україні потрібні якнайшвидше танки "Леопард" та БМП "Мардер"
Рішення Німеччини виділити Україні зенітні самохідні установки "Гепард" – це правильний напрям.
Проте такого постачання недостатньо, заявив посол України у Берліні Андрій Мельник в інтерв'ю Bild am Sonntag, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Напрям правильний, але, звичайно, цього буде недостатньо", – сказав дипломат.
Мельник зазначив, що "Гепардам" вже 40 років, а для перемоги над Росією потрібна найсучасніша німецька зброя. За його словами, Україні потрібні якнайшвидші постачання 88 танків "Леопард", 100 БМП "Мардер", самохідних гаубиць та "багато іншого".
Топ коментарі
+11 Rhodesian
показати весь коментар01.05.2022 12:00 Посилання
+8 Гоша Фантомас #478094
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+7 Alison Reese
показати весь коментар01.05.2022 11:53 Посилання
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Помню как в советских фильмах дозорный кричал: Т И Г Р Ы❗❗❗И сразу кипиш начинался.
начинки.
Думаю эта музыка будет длиться вечно.
Где обещанные 2 миллиона человек ВСУ,которые Зеля грозился быстро организовать?
в месяц финансировались,а с других источников.
И его медальки им до сраки.
Он их и кинул,шоб на него не ложили.
Людей мобилизуют по мере необходимости, и в зависимости от потребностей армии
Но поверь, ребята которые ждут свою очередь категорически настроены начистить вам кацапам хлебало
А модернізовані вони ще о-го-го ...
Те кто воюют на шилках легко их освоят.
Тож самое и про пво-если освоили старые аналоговые системы,то про нынешние цифровые и подавно освоят ,и намного быстрее негров из Зимбабве
артиллерия и тактические ракеты, а потом танки (НПП- непосредственной поддержки пехоты) и БМП.
спитай у прибиральниці в шлюхдомі- вона краще знае чім брехло шольц