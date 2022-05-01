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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 23,5 тис. осіб, 192 літаки, 155 гелікоптерів, 1 026 танків і 2 471 броньована машина

рф,буча,знищення

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 травня втрати особового складу противника становлять близько 23,5 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько  23500 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1026 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од,

артилерійських систем – 451 (+15) од,

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" за допомогою ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО

РСЗВ - 151 (+0) од,

засоби ППО - 80 (+3) од,

літаків – 192 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 245 (+13).

Спеціальна техніка - 32 (+0).

Крилаті ракети - 84.

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані уточнюються.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 23,5 тис. осіб, 192 літаки, 155 гелікоптерів, 1 026 танків і 2 471 броньована машина 01

Автор: 

армія рф (17713) Генштаб ЗС (6728) ліквідація (4040) знищення (7468) втрати (4433)


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Топ коментарі
+14
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01.05.2022 11:18
+11
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01.05.2022 12:16
+9
Я вот, не пойму, а где их перехваленные танки "срАмота" (с картонными башнями, что по красной полощади на парадах катаются и глохнут), а также БМП "хурганцы" не вижу на поле боя???
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01.05.2022 11:23
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Ето просто радость какаета
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01.05.2022 11:12 Відповісти
Кацап іди какай в паРашу)))
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01.05.2022 11:54 Відповісти
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01.05.2022 11:18 Відповісти
Я вот, не пойму, а где их перехваленные танки "срАмота" (с картонными башнями, что по красной полощади на парадах катаются и глохнут), а также БМП "хурганцы" не вижу на поле боя???
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01.05.2022 11:23 Відповісти
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01.05.2022 11:24 Відповісти
Готовлять до параду. Після 9 травня будуть в Україні.
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01.05.2022 11:37 Відповісти
бережуть для парадів... для ура-победобесного споживання в середині кацаського рейху.
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01.05.2022 11:38 Відповісти
У аналоговнетолепил проблемы с картоном.
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01.05.2022 12:40 Відповісти
Так их же для парада, для пропаганды о вяликих мощах склепали, а ты -поле боя, поле боя...
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01.05.2022 14:17 Відповісти
допиливают их напильниками вычеркнуто, - ножницами.
удаляют бумажные заусенцы, чтоб не палиться даром.
картонные же.
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01.05.2022 16:14 Відповісти
Уже є 193 й СУ-25 і є ще 1 КА-52. Скоро буде 200 літаків, а після цього думаю вони прчнуть менше літати.
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01.05.2022 11:38 Відповісти
менше... бо їх буде менше.., але фашистська орда дуже тупа й вперта, не рахується з втратами... Україна для тих свинособак важливіше за втрату ДС з сибіррю...
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01.05.2022 11:42 Відповісти
Москаль ?
На Україну зуби не скаль.
.

Слава нації
Смерть москалям
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01.05.2022 11:40 Відповісти
Пропоную назвати цю рубрику- '''хАроших руzzкіх сьогодні стало більше !))
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01.05.2022 11:52 Відповісти
84 великих залізяк на брухт - гарний темп!
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01.05.2022 11:56 Відповісти
1000 танчиков минус, это где то по моим прикидам треть всего боевого потенциала рашки( реального, а не мусора) . Так же по самолётам и вертолетам. Никто уже даже не сравнивает с Афганом и Чечней, нет смысла потери несопоставимы у кацапов. Но это, потерь нет и всё такое, все идёт по плану, и я вам щас покажу откуда на белорусь готовилось нападение. Кстати чё там усатый таракан, чет затих, раньше каждый день чет звездел. Поджал хвостик дебил, понял что поставил все на хромую лошадь? А как же три дня до Ла-Манша? Такова участь все балаболов, потом им реальность даёт по рогам и все эти блаблабла резко оканчиваются
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01.05.2022 12:02 Відповісти
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01.05.2022 12:16 Відповісти
Что может быть лучше как такое начало дня! 👍
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01.05.2022 12:42 Відповісти
Nu vot. Ce bolee pravilnye cifry. Toljko opiatj ta že pomilka 26376 "čalovek". Ce ne čalovek, ce orkosapa.
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01.05.2022 13:04 Відповісти
Росіян гонять на війну, а вони і раді...
"Послє смєрти в Украінє открываются вєлікіє пєрспєктіви!"
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01.05.2022 12:23 Відповісти
кацапня, як голодні барани, дивляться із за загороди на зелене соковите поле... під назвою Україна, потрібно вистріляти всю ту раша-фашистську отару, бо затопчуть поле і згризуть всю траву...
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01.05.2022 12:37 Відповісти
Глава Генштаба Герасимов путина ранен под Изюмом? Что известно

В воскресенье, 1 мая, появилась информация о том, что под Изюмом Харьковской области ВСУ был ранен начальник генштаба рф Валерий Герасимов.
По https://t.me/c/1352726486/31467 информации источников Телеграм-канала "Инсайдер Украина" 30 апреля украинскими военными был нанесен огневой удар по передовому командному пункту российских оккупантов около Изюма. Герасимов в тот момент был около места удара, но, к сожалению, выжил. Начальник генштаба рф ранен, а вот его личного охранника и генерал-майора оккупантов Алексея Симонова удалось ликвидировать.
На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). На данный момент известно о 20 двухсотых из этого числа и большом количестве рядового состава. Точных данных ещё нет, сейчас орки до сих пор разбирают завалы. У российских военных паника, судорожно ищут ДРГ в городе, досматривают всех мирных жителей", - пишет канал.

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01.05.2022 12:43 Відповісти
А может он был корректировщиком
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01.05.2022 12:51 Відповісти
ждем подтверждающую информацию от Арестовича
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01.05.2022 16:17 Відповісти
Смотрю арты добавили, мабуть ништячки типа Арчера почали крить.
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01.05.2022 12:56 Відповісти
Щодня починаю день з такого позитивного балансу ! Слава Україні ! Героям Слава !
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01.05.2022 13:48 Відповісти
ну це ж величезні втрати з їх боку, якщо числа правдиві! як тоді з такими втратами вони ще можуть утримувати такі обширні території і не просто утримувати, а ще й нарощувати наступ по деяких напрямках, якщо знову ж таки вірити звітам ЗСУ????
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01.05.2022 14:40 Відповісти
 
 