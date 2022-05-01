Загальні втрати РФ від початку війни - близько 23,5 тис. осіб, 192 літаки, 155 гелікоптерів, 1 026 танків і 2 471 броньована машина

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 травня втрати особового складу противника становлять близько 23,5 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1026 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од,

артилерійських систем – 451 (+15) од,

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РСЗВ - 151 (+0) од,

засоби ППО - 80 (+3) од,

літаків – 192 (+2) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 245 (+13).

Спеціальна техніка - 32 (+0).

Крилаті ракети - 84.

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Дані уточнюються.