Загальні втрати РФ від початку війни - близько 23,5 тис. осіб, 192 літаки, 155 гелікоптерів, 1 026 танків і 2 471 броньована машина
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 1 травня втрати особового складу противника становлять близько 23,5 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.05 орієнтовно склали:
особового складу - близько 23500 (+300) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1026 (+18) од,
бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од,
артилерійських систем – 451 (+15) од,
РСЗВ - 151 (+0) од,
засоби ППО - 80 (+3) од,
літаків – 192 (+2) од,
гелікоптерів – 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1796 (+20) од,
кораблі /катери - 8 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 245 (+13).
Спеціальна техніка - 32 (+0).
Крилаті ракети - 84.
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Дані уточнюються.
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удаляют бумажные заусенцы, чтоб не палиться даром.
картонные же.
На Україну зуби не скаль.
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Слава нації
Смерть москалям
"Послє смєрти в Украінє открываются вєлікіє пєрспєктіви!"
В воскресенье, 1 мая, появилась информация о том, что под Изюмом Харьковской области ВСУ был ранен начальник генштаба рф Валерий Герасимов.
По https://t.me/c/1352726486/31467 информации источников Телеграм-канала "Инсайдер Украина" 30 апреля украинскими военными был нанесен огневой удар по передовому командному пункту российских оккупантов около Изюма. Герасимов в тот момент был около места удара, но, к сожалению, выжил. Начальник генштаба рф ранен, а вот его личного охранника и генерал-майора оккупантов Алексея Симонова удалось ликвидировать.
На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). На данный момент известно о 20 двухсотых из этого числа и большом количестве рядового состава. Точных данных ещё нет, сейчас орки до сих пор разбирают завалы. У российских военных паника, судорожно ищут ДРГ в городе, досматривают всех мирных жителей", - пишет канал.