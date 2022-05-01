Кулеба про розмову із Блінкеном: Обговорили подальші санкції проти РФ, поставку зброї та фінансову підтримку України
Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.
Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорив із держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Вдячний США за те, що вони дотримали обіцянку про рішучу підтримку України. Ми обговорили подальші санкції проти Росії, поставку зброї та фінансову підтримку Україні. Я також закликав США забезпечити максимальну лібералізацію українського експорту", - зауважив Кулеба.
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