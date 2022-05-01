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Кулеба про розмову із Блінкеном: Обговорили подальші санкції проти РФ, поставку зброї та фінансову підтримку України

кулеба,блінкен

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорив із держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Вдячний США за те, що вони дотримали обіцянку про рішучу підтримку України. Ми обговорили подальші санкції проти Росії, поставку зброї та фінансову підтримку Україні. Я також закликав США забезпечити максимальну лібералізацію українського експорту", - зауважив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен і Кулеба обговорили повернення американських дипломатів до України

Автор: 

Держдепартамент США (1645) санкції (12032) США (23290) Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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кацы ! санкций много не бывает
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01.05.2022 11:27 Відповісти
все стає на свої рельси..допомога..Всі вичікували..чи Україна здасться.чи буде боротись.Але все одно найперші з допомогою були поляки і прибалтійські країни ,які точно знають, шо таке рашизм
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01.05.2022 11:28 Відповісти
Просто они точно знают, что Путя потом к ним придёт. Поэтому сейчас они вкладываются не сколько в нашу защиту, сколько в свою. Ибо если мы не затащим хаос только расползётся.
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01.05.2022 11:58 Відповісти
кулеба-ти як шлюха!!! розмови з Блінкеном- в гаранти -вузкоглазих китайців
або Хрестик зніми або труси надінь
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01.05.2022 12:24 Відповісти
Кулеба та Блінкен нормасні хлопці
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01.05.2022 13:55 Відповісти
Блінкен так, Кулеба тріпло зелене.
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01.05.2022 15:37 Відповісти
 
 