В Одесі окупанти готували провокації до 2 травня, - Центр протидії дезінформації

Згідно інформації Центру протидії дезінформації РФ планувала масові заворушення та протести 2 травня у Одесі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ЦПД в telegram.

"28.04.2022 року на брифінгу МЗС РФ Захарова нагадала, що 2 травня виконується 8 років з дня трагедії, що сталася в будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року і спричинила загибель 48 осіб. 30.04.2022 року оперативники та слідчі поліції спільно з ДБР затримали представників криміналітету та колаборантів, які планували 02.05.2022 року організувати в Одесі масові заворушення та протести. Були вилучені зброя, вибухівка, інструкції для ДРГ", - зазначають аналітики Центру протидії дезінформації.

Наразі спецоперація триває.

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"З 22 години 1 травня до 5 години ранку 3 травня в Одесі оголошено "комендантську годину". Просимо мешканців Одеси бути пильними та про будь-які провокації повідомляти правоохоронцям", - нагадують одеситам у ЦПД.