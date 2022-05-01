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В Одесі окупанти готували провокації до 2 травня, - Центр протидії дезінформації

одеса

Згідно інформації Центру протидії дезінформації РФ планувала масові заворушення та протести 2 травня у Одесі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ЦПД в telegram.

"28.04.2022 року на брифінгу МЗС РФ Захарова нагадала, що 2 травня виконується 8 років з дня трагедії, що сталася в будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року і спричинила загибель 48 осіб. 30.04.2022 року оперативники та слідчі поліції спільно з ДБР затримали представників криміналітету та колаборантів, які планували 02.05.2022 року організувати в Одесі масові заворушення та протести. Були вилучені зброя, вибухівка, інструкції для ДРГ", - зазначають аналітики Центру протидії дезінформації.

Наразі спецоперація триває.

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"З 22 години 1 травня до 5 години ранку 3 травня в Одесі оголошено "комендантську годину". Просимо мешканців Одеси бути пильними та про будь-які провокації повідомляти правоохоронцям", - нагадують одеситам у ЦПД.

Одеса (5492) провокація (786) Центр протидії дезінформації (162)


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Топ коментарі
+18
Правильно что комендантский час ввели на эти даты, обломали рожки всяким колоборантам.
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01.05.2022 11:56
+18
Ніякоі трагедіі не сталося , так як були знищені орки і люті вороги Украіни !😠
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01.05.2022 12:06
+16
Утилізуйте їх по тихому,щоб потім каломийські не відпустили
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01.05.2022 11:58
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Евросоюз, который на следующей неделе анонсирует шестой пакет санкций против России, планирует отрезать Сбербанк от системы SWIFT, а предлагаемое нефтяное эмбарго начнет полноценно работать с конца года, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
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01.05.2022 11:49 Відповісти
Правильно что комендантский час ввели на эти даты, обломали рожки всяким колоборантам.
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01.05.2022 11:56 Відповісти
Ну, может, и правильно. Каждый год 2 мая отмечаем день шашлыка. На этот раз будем во дворе, он закрыт и под замком. Замариновали шею, накачали музыки. Раз уж дома - можно и с хорошим звуком. А то на природе автомобильный звук, он всё же не такой.
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01.05.2022 14:20 Відповісти
Утилізуйте їх по тихому,щоб потім каломийські не відпустили
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01.05.2022 11:58 Відповісти
Ніякоі трагедіі не сталося , так як були знищені орки і люті вороги Украіни !😠
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01.05.2022 12:06 Відповісти
То для капцапов і є «трагєдія».
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01.05.2022 12:10 Відповісти
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01.05.2022 12:15 Відповісти
"Советская малина
Собралась на совет,
Советская малина
Врагу сказала: "Нет!"
(с) Висоцький
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01.05.2022 12:16 Відповісти
місцеву орду ра3оом 3 упц мп ліквідувати
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01.05.2022 12:24 Відповісти
Так это... Может сделать москалям подарок "можем повторить"? Найти здание под снос, поместить туда эту нечисть, ну и неосторожно, типа, покурили...
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01.05.2022 12:29 Відповісти
недосмажили колорадів
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01.05.2022 12:37 Відповісти
Если, после всего, шо мы увидели, появятся любители кремлевского серийного убийцы, то их надо мгноаенно спалить огнеметами.
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01.05.2022 12:42 Відповісти
Зараз не 2014 і патріоти мають справжню зброю , бойовий досвід та лють до ворога. Тому у колобарантів сьогодні на відміну від "смаженої напівсотні" шансів - нуль.
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01.05.2022 13:24 Відповісти
Не трагедия, а победа одесситов над сруцькимиром. Пособников ***** стрелять при задержании, как оказавших сопротивление.
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01.05.2022 13:56 Відповісти
 
 