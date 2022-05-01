Війська РФ випалюють Сєверодонецьк по квадратах, щільність обстрілів збільшується, - голова ВЦА Стрюк

Ворог випалює Сєверодонецьк на Луганщині по квадратах, обстріли лунають постійно.

Про це повідомив голова Сєверодонецької ВЦА Олександр Стрюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щільність обстрілів збільшується. Ворог намагається просто по квадратах місто випалювати. До 10% мешканців ще знаходяться у місті", - підкреслив Стрюк.

Також голова Сєверодонецької ВЦА додав, що комунікації у місті пошкоджені та знаходяться в критичному стані.

"Ситуація в місті залишається напружена, складна. Обстріли лунають вночі й рано вранці, десь фрагментарно, але вони не припиняються. Комунікації пошкоджені та знаходяться в критичному стані, намагаємось їх підтримувати, але після кожного обстрілу виникають нові проблеми", - зауважив Стрюк.

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У нових районах міста замість будинків залишилися непридатні для життя спалені бетонні коробки. Системи тепло-, водо- та електропостачання там зруйновані.