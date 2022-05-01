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Новини Війна
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Війська РФ випалюють Сєверодонецьк по квадратах, щільність обстрілів збільшується, - голова ВЦА Стрюк

сєверодонецьк

Ворог випалює Сєверодонецьк на Луганщині по квадратах, обстріли лунають постійно.

Про це повідомив голова Сєверодонецької ВЦА Олександр Стрюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щільність обстрілів збільшується. Ворог намагається просто по квадратах місто випалювати. До 10% мешканців ще знаходяться у місті", - підкреслив Стрюк.

Також голова Сєверодонецької ВЦА додав, що комунікації у місті пошкоджені та знаходяться в критичному стані.

"Ситуація в місті залишається напружена, складна. Обстріли лунають вночі й рано вранці, десь фрагментарно, але вони не припиняються. Комунікації пошкоджені та знаходяться в критичному стані, намагаємось їх підтримувати, але після кожного обстрілу виникають нові проблеми", - зауважив Стрюк.

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У нових районах міста замість будинків залишилися непридатні для життя спалені бетонні коробки. Системи тепло-, водо- та електропостачання там зруйновані.

Автор: 

армія рф (17713) обстріл (28973) Сєверодонецьк (508) Луганська область (4888)


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Топ коментарі
+14
вони не хочуть нічого відновлювати і не будуть.випалена земля.їм як нащадкам орди земля потрібна..адже вони вже награбувались..Абхазія Осетія Донецьк Луганськ --хіба шось будувалось? НІ..те що залишалось то і було..
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01.05.2022 11:56
+14
Прям смешной вы. Рашисты когда то что то отстраивали? Они наоборот все уничтожают и выжигают чтобы была выжженая земля. А насление чтобы потом от безысходности ехало работать на Пидоросию или вступало в ордынскую армию
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01.05.2022 12:03
+12
Не будуть вони нічого відновлювати.Абхазію ж не відновили і самі москальські регіони такі.ніби після бомбардувань.Крім того,Україну вони принципово хочуть знищити.
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01.05.2022 11:58
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не розумію якщо параша хоче це все забрати то як вони збираються відновлювати зруйноване? грошей з нафти і газу як колись більше не буде. санкції не знімуть. все вже серйозно.
чи то ісконно рускій - после нас хоть потоп...
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01.05.2022 11:51 Відповісти
є наказ - вони виконують. це сарана, живуть одним днем
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01.05.2022 11:55 Відповісти
вони не хочуть нічого відновлювати і не будуть.випалена земля.їм як нащадкам орди земля потрібна..адже вони вже награбувались..Абхазія Осетія Донецьк Луганськ --хіба шось будувалось? НІ..те що залишалось то і було..
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01.05.2022 11:56 Відповісти
Не будуть вони нічого відновлювати.Абхазію ж не відновили і самі москальські регіони такі.ніби після бомбардувань.Крім того,Україну вони принципово хочуть знищити.
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01.05.2022 11:58 Відповісти
Самі безпосередньо не будуть.Але заморожені активи кацапів підуть на відбудову. І яхти конфісковані.І нерухомість за кордоном.
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01.05.2022 13:01 Відповісти
Коли це ще буде? І тих активів не вистачить,на відбудову.А нам навряд чи дадуть,прямо сотні мільярдів доларів допомоги.
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01.05.2022 13:17 Відповісти
Прям смешной вы. Рашисты когда то что то отстраивали? Они наоборот все уничтожают и выжигают чтобы была выжженая земля. А насление чтобы потом от безысходности ехало работать на Пидоросию или вступало в ордынскую армию
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01.05.2022 12:03 Відповісти
Їм треба територія. Якщо на ній не буде людей їх це влаштовує
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01.05.2022 12:26 Відповісти
м'ясник Алєппо Дворніков..вигорівша земля і абсолютно зруйновані міста України
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01.05.2022 11:52 Відповісти
Ворог випалює Сєверодонецьк на Луганщині по квадратах
Щоб ви розуміли, такого тотального винищення не робили ні німці ні навіть монголо-татари. Це тупе Екзистенційне Світове Зло!
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01.05.2022 11:59 Відповісти
Що ж наша армія така беззуба...
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01.05.2022 12:01 Відповісти
Тому що ти ще не прийняв керівництво.
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01.05.2022 12:04 Відповісти
патамушпатысвиноцабакапросто...!
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01.05.2022 13:26 Відповісти
Якщо Україна отримає далекобійну зброю.то також має руйнувати їхні міста.бо по іншому вони не відступлять.
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01.05.2022 12:01 Відповісти
Именно так .Нужен симметричный ответ ,чтобы орки понимали,что всё ,что они здесь делают вернётся им с лихвой на их же территории
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01.05.2022 12:13 Відповісти
Чим ми тоді будемо відрізнятися від орків?
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01.05.2022 14:40 Відповісти
а русню інакше не примусиш до чого небудь,тільки ТРУПИ їх самок,********* примусять їх задуматись,бо зараз безнаказанність їх сильно надихає,в такій війні благородство то ***** для романтиків
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01.05.2022 14:56 Відповісти
Цивільних загинуло вже десятки тисяч.
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01.05.2022 12:02 Відповісти
РАШИЗМ гірше за ФАШИЗМ.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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01.05.2022 12:18 Відповісти


В сети сообщают о ранении под Изюмом начальника генштаба рф Валерия Герасимова
Ввоскресенье, 1 мая, появилась информация о том, что под Изюмом Харьковской области ВСУ был ранен начальник генштаба рф Валерий Герасимов.

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01.05.2022 12:38 Відповісти
Так он раненым и народился!
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01.05.2022 12:56 Відповісти
Добивати потрібно було цього монстра , мабуть оркам вдалося десь відволокти цю мразоту в безпечне місце !
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01.05.2022 13:05 Відповісти
Mumu zaždalasia Gerasima...
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01.05.2022 13:12 Відповісти
Самострел
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01.05.2022 13:20 Відповісти
100%
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01.05.2022 13:51 Відповісти
Сєвєродонєцк....Це там де Хряк збіговисько ригоаналів своїх організував і вирішив "паказать єтім казлам,каториє мєшают нам жіть"
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01.05.2022 13:05 Відповісти
Оркам не потрібні люди на цих територіях , так як вони там хочуть розмістити воєнні бази ( як в Криму )
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01.05.2022 13:08 Відповісти
Им не нужны люди, познавшие свободу. Им нужны рабы!
Только лагерная система государства сможет выжить в условиях санкции! Это касается и рассеян, что думают, что их не тронут, т.к. они типа свои. Нет, ребята, по всей территории объявленной наРФией будет процветать лагерная система, как Гулаг! Одел кроссовки жовто-блакитні - в лагерь, держишь плакат со словом МИР - в лагерь...!
Так что у Украины нет выбора сейчас. Эта война развязана нелюдями и этих нелюдей нужно уничтожать нам! Во имя Украины и будущего наших детей!
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01.05.2022 13:30 Відповісти
 
 