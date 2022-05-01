Війська РФ випалюють Сєверодонецьк по квадратах, щільність обстрілів збільшується, - голова ВЦА Стрюк
Ворог випалює Сєверодонецьк на Луганщині по квадратах, обстріли лунають постійно.
Про це повідомив голова Сєверодонецької ВЦА Олександр Стрюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Щільність обстрілів збільшується. Ворог намагається просто по квадратах місто випалювати. До 10% мешканців ще знаходяться у місті", - підкреслив Стрюк.
Також голова Сєверодонецької ВЦА додав, що комунікації у місті пошкоджені та знаходяться в критичному стані.
"Ситуація в місті залишається напружена, складна. Обстріли лунають вночі й рано вранці, десь фрагментарно, але вони не припиняються. Комунікації пошкоджені та знаходяться в критичному стані, намагаємось їх підтримувати, але після кожного обстрілу виникають нові проблеми", - зауважив Стрюк.
У нових районах міста замість будинків залишилися непридатні для життя спалені бетонні коробки. Системи тепло-, водо- та електропостачання там зруйновані.
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чи то ісконно рускій - после нас хоть потоп...
Щоб ви розуміли, такого тотального винищення не робили ні німці ні навіть монголо-татари. Це тупе Екзистенційне Світове Зло!
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
В сети сообщают о ранении под Изюмом начальника генштаба рф Валерия Герасимова
Ввоскресенье, 1 мая, появилась информация о том, что под Изюмом Харьковской области ВСУ был ранен начальник генштаба рф Валерий Герасимов.
Только лагерная система государства сможет выжить в условиях санкции! Это касается и рассеян, что думают, что их не тронут, т.к. они типа свои. Нет, ребята, по всей территории объявленной наРФией будет процветать лагерная система, как Гулаг! Одел кроссовки жовто-блакитні - в лагерь, держишь плакат со словом МИР - в лагерь...!
Так что у Украины нет выбора сейчас. Эта война развязана нелюдями и этих нелюдей нужно уничтожать нам! Во имя Украины и будущего наших детей!