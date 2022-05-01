УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8315 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 897 11

Через інтенсивні обстріли мешканців північних та східних районів Харкова просять без потреби не виходити із укриття

харків

Через інтенсивні обстріли мешканців північних та східних районів Харкова закликають не виходити сьогодні без нагальної потреби із укриття.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з інтенсивними обстрілами закликаємо жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, без нагальної необхідності не виходити з укриття протягом дня. Навіть за відсутності повітряної тривоги. Будьте пильними, безпека - перш за все!", - зауважує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтенсивність обстрілів Харкова зменшилась. Це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти від окупації, - Синєгубов

Автор: 

армія рф (17713) обстріл (28973) Харків (5662)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Завела собі звичку щоранку дивитися, яке число. Прив'язка до календаря має бути, бо інакше легко поплисти.

Сьогодні перше травня, день шашликів. Ні, я про це не забуду. Так, дітям і внукам обов'язково розкажу.

Путін би все одно напав, війна була б кривавою. Можливо, трохи менш кривавою для українців, хто ж тепер дізнається? Можливо, у це "трохи менш" якраз би помістилися Буча з Бородянкою.

Якби вище керівництво держави не клеїло дурня і не ліпило коників у прямому ефірі, а готувалося до війни. Якби вивезло у безпечне місце не тільки своїх папу з мамою, а також дитбудинки. І підприємства оборонпрому.

Ми переможемо дуже високою ціною, але переможемо. А після перемоги поговоримо. Вибачте, якщо кому зіпсувала настрій. Я розумію, ви напевно на шашликах.
https://t.me/nuts_roses/865
показати весь коментар
01.05.2022 11:56
+9
Я теж дуже добре пам"ятаю, що ми всі, за порадою нашего президента, мали сьогодні бути на шашликах.
А токож ніколи не забуду та не пробачу цій владі, яку я до речи не обирала, але маю їснувати в умовах, які вона створила , того, як вона стверджувала, що дані американської розвідки з детальними картами напрямків нападу, це фейк, а ніякої війни не буде.
Ні південний напрямок, ні північний не були захищені, росіяне за два дні як зайняли Херсон, так й дійшли до околиць Київа.
Так що провина за трагедію Маріуполя, який оточили через Херсон та за згвалтовані та розстріляні київськи передмістя лежить на цієй владі не менше, ніж на росіянах. Вона, проваливши підготовку до війни, це допустила.
А тепер пан Даанілов на питання, хто та навіщо розмінував у кінці 2021 року кримський перешійок відповідає, що це питання не на часі, будемо розбиратись після війни.
Тобто, вони сподіваються, що війна все спише?
Якщо громадяне не будуть піднимати ці питання вже зараз, то всі вінні, а це недолуге та не здатне до аналізу керівницво держави, ще й за допомогою своїх марафонів злепить з себе героїв, вже й зараз цю пропаганду дивитись огидно, бо ні народ, ні героїчна армія, а тільки президент зі своїми подоляками та арестовичами виявляються у нас герої та рятівники вітчизни.
показати весь коментар
01.05.2022 12:39
+5
Уменьшились обстрелы, но расслабляться нельзя.
показати весь коментар
01.05.2022 12:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Завела собі звичку щоранку дивитися, яке число. Прив'язка до календаря має бути, бо інакше легко поплисти.

Сьогодні перше травня, день шашликів. Ні, я про це не забуду. Так, дітям і внукам обов'язково розкажу.

Путін би все одно напав, війна була б кривавою. Можливо, трохи менш кривавою для українців, хто ж тепер дізнається? Можливо, у це "трохи менш" якраз би помістилися Буча з Бородянкою.

Якби вище керівництво держави не клеїло дурня і не ліпило коників у прямому ефірі, а готувалося до війни. Якби вивезло у безпечне місце не тільки своїх папу з мамою, а також дитбудинки. І підприємства оборонпрому.

Ми переможемо дуже високою ціною, але переможемо. А після перемоги поговоримо. Вибачте, якщо кому зіпсувала настрій. Я розумію, ви напевно на шашликах.
https://t.me/nuts_roses/865
показати весь коментар
01.05.2022 11:56 Відповісти
Зовсім забув! Дякую що нагадали...
показати весь коментар
01.05.2022 12:03 Відповісти
Якби та коби...Пізно всрались..маємо реальність...Не треба жити минулим..Перемога попереду..А розборки вже після війни
показати весь коментар
01.05.2022 12:07 Відповісти
Я теж дуже добре пам"ятаю, що ми всі, за порадою нашего президента, мали сьогодні бути на шашликах.
А токож ніколи не забуду та не пробачу цій владі, яку я до речи не обирала, але маю їснувати в умовах, які вона створила , того, як вона стверджувала, що дані американської розвідки з детальними картами напрямків нападу, це фейк, а ніякої війни не буде.
Ні південний напрямок, ні північний не були захищені, росіяне за два дні як зайняли Херсон, так й дійшли до околиць Київа.
Так що провина за трагедію Маріуполя, який оточили через Херсон та за згвалтовані та розстріляні київськи передмістя лежить на цієй владі не менше, ніж на росіянах. Вона, проваливши підготовку до війни, це допустила.
А тепер пан Даанілов на питання, хто та навіщо розмінував у кінці 2021 року кримський перешійок відповідає, що це питання не на часі, будемо розбиратись після війни.
Тобто, вони сподіваються, що війна все спише?
Якщо громадяне не будуть піднимати ці питання вже зараз, то всі вінні, а це недолуге та не здатне до аналізу керівницво держави, ще й за допомогою своїх марафонів злепить з себе героїв, вже й зараз цю пропаганду дивитись огидно, бо ні народ, ні героїчна армія, а тільки президент зі своїми подоляками та арестовичами виявляються у нас герої та рятівники вітчизни.
показати весь коментар
01.05.2022 12:39 Відповісти
Зе клоуни у своєму репертуарі, не лякайте інвесторів сказав один гнусавий хлопчик.
Але буде викручуватись після закінчення війни, буде жінкам квіти дарувати, а дятім морозиов, чоловікам по банці пива, аби тільки мовчали, бо йому дуже не хочеться відповідати за свої маразми і Єрмак йому в цьому буде допомагати.
До речі доки людина президент вона неосудна по закону.
показати весь коментар
01.05.2022 14:17 Відповісти
Накидав свої теорії змови )

Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
показати весь коментар
01.05.2022 14:19 Відповісти
пише шо Штати заманюють російських фахівців.
Речник Ради національної безпеки підтвердив, що ці зусилля мають на меті послабити високотехнологічні ресурси Путіна в найближчій перспективі та підірвати інноваційну базу Росії в довгостроковій перспективі, а також принести користь економіці та національній безпеці США.

Зокрема, адміністрація Байдена хоче полегшити переїзд до США для росіян вищого рівня, які мають досвід роботи з напівпровідниками, космічними технологіями, кібербезпекою, передовим виробництвом, передовими обчисленнями, ядерною інженерією, штучним інтелектом, технологіями ракетного двигуна та іншими спеціалізованими науковими галузями.
показати весь коментар
01.05.2022 12:04 Відповісти
Вибачте, так обстріли зменшились чи не виходьте з укриття?
показати весь коментар
01.05.2022 12:09 Відповісти
Уменьшились обстрелы, но расслабляться нельзя.
показати весь коментар
01.05.2022 12:24 Відповісти
успокойсяВаня...
показати весь коментар
01.05.2022 13:28 Відповісти
Кацапи Смерчами чи Ураганами обстрілювали східну частину Харкова, промзону, трохи димить і досі. Але всім місця у метро не вистачить, а це єдине гарантоване безпечне місце, за винятком підземних паркингів але їх як кіт наплакав у Харкові, тому краще вже дома.
показати весь коментар
01.05.2022 14:12 Відповісти
 
 