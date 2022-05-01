Через інтенсивні обстріли мешканців північних та східних районів Харкова просять без потреби не виходити із укриття

Через інтенсивні обстріли мешканців північних та східних районів Харкова закликають не виходити сьогодні без нагальної потреби із укриття.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Луганської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з інтенсивними обстрілами закликаємо жителів північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, без нагальної необхідності не виходити з укриття протягом дня. Навіть за відсутності повітряної тривоги. Будьте пильними, безпека - перш за все!", - зауважує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтенсивність обстрілів Харкова зменшилась. Це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти від окупації, - Синєгубов