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Україна вже працює над відновленням зв’язку на Херсонщині та Запоріжжі, - Федоров

федоров,михайло

Роботи з відновлення зв’язку у Херсонській та частині Запорізької області вже ведуться.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей. Причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах. Роботи вже ведуться, зв’язок буде відновлено",- йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей, - Держспецзв’язок

Автор: 

інтернет (2018) зв’язок (398) Запорізька область (3692) Федоров Михайло (886) Херсонська область (5841)


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Пан Залужний і ЗСУ працюють над цим, а не цифровий *міністр*
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01.05.2022 12:14 Відповісти
Каждый должен заниматься своим делом.
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01.05.2022 12:48 Відповісти
всі працюють а не пишуть дурниці
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01.05.2022 12:30 Відповісти
Хтось тут писав, що розповсюджувані рашистами фейків про "взяли Київ, взяли Харків" - повна дурість, бо "21 вік, є інтернет, є мобільний"...
А розумний, міг би передбачити, що ці фейки НЕ "просто так" розповсюджують...
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01.05.2022 12:49 Відповісти
Твій бубачка просрав південь України.
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01.05.2022 13:34 Відповісти
а де хвальоний з,язок Ілона Маска???
чи може ним вже якась катлета керує????
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01.05.2022 14:51 Відповісти
 
 