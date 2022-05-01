Україна вже працює над відновленням зв’язку на Херсонщині та Запоріжжі, - Федоров

Роботи з відновлення зв’язку у Херсонській та частині Запорізької області вже ведуться.

Про це віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей. Причинами відсутності зв’язку стали обриви волоконно-оптичних магістральних ліній та відключення від електропостачання обладнання операторів у цих регіонах. Роботи вже ведуться, зв’язок буде відновлено",- йдеться в повідомленні.

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