За минулу добу піротехніки перевірили майже 30 населених пунктів на Київщині, - голова ОВА Кулеба. ПЕРЕЛІК

За минулу добу, 30 квітня, рятувальники обстежили та знешкодили вибухонебезпечні предмети в майже 30 населених пунктах у Бучанському, Вишгородському і Броварському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

"Протягом 30 квітня знешкоджено 563 предмети. Всього від початку робіт - 26 тис. 638 вибухонебезпечних одиниць", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про такі населені пункти:

Бучанський район: Вабля, Гаврилівка, Бородянка, Шибене, Буча, Калинівка, Озера, Березівка, Маковище, Мощун, Стоянка, Красний Ріг, Немішаєве, Ірпінь;

Броварський район: Русанів, Бервиця, Лукаші, Лук’янівка, Бобрик, Богданівка, Велика Димерка;

Вишгородський район: Олізарівка, Лютіж, Козаровичи, Красятичі, Старі Соколи, Нові Соколи, Макалевичі.

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