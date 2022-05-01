Візит делегації Конгресу США до Києва: Америка твердо стоїть на боці України

Делегація Конгресу США на чолі із спікером Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі поїхала до Києва, щоб надіслати чіткий меседж світові: Америка твердо стоїть на боці України.

Про це йдеться у заяві делегації Конгресу щодо візиту до Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У заяві наголошується, що цей візит є першою офіційною делегацією Конгресу, яка відвідала Україну після вторгнення Росії. Повна делегація, до складу якої входять голова Джим Макговерн, голова Грегорі Мікс, голова Адам Шифф, конгресмен Барбара Лі, конгресмен Білл Кітінг і конгресмен Джейсон Кроу продовжить візит на південний схід Польщі та у Варшаву.

"Наша делегація поїхала до Києва, щоб надіслати чіткий меседж усьому світові: Америка твердо стоїть на боці України. Наша зустріч із Президентом Зеленським розпочалася з того, що він подякував Сполученим Штатам за суттєву допомогу, яку ми надали. Він передав чітку потребу у постійній безпеці, економічній та гуманітарній допомозі з боку Сполучених Штатів для подолання руйнівних втрат, завданих українському народу вторгненням Путіна", - йдеться у заяві.

Делегація зауважила, що з гордістю передала повідомлення про те, що додаткова американська підтримка в дорозі і що вони працюють над трансформацією запиту президента Байдена на фінансування в законодавчий пакет.

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Делегація також висловила повагу та вдячність президентові Володимиру Зеленському за його лідерство та захоплення українським народом за його мужність у боротьбі з російським агресором.

Представники Конгресу продовжать подорожі в Польщі, де зустрінуться з президентом Анджею Дудою та високопосадовцями.

"Коли ми повернемося до Сполучених Штатів, ми будемо більш поінформовані та готові зробити все необхідне для допомоги українському народові", - підкреслюється у заяві.