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Візит делегації Конгресу США до Києва: Америка твердо стоїть на боці України

сша,конгрес

Делегація Конгресу США на чолі із спікером Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі поїхала до Києва, щоб надіслати чіткий меседж світові: Америка твердо стоїть на боці України.

Про це йдеться у заяві делегації Конгресу щодо візиту до Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У заяві наголошується, що цей візит є першою офіційною делегацією Конгресу, яка відвідала Україну після вторгнення Росії. Повна делегація, до складу якої входять голова Джим Макговерн, голова Грегорі Мікс, голова Адам Шифф, конгресмен Барбара Лі, конгресмен Білл Кітінг і конгресмен Джейсон Кроу продовжить візит на південний схід Польщі та у Варшаву.

"Наша делегація поїхала до Києва, щоб надіслати чіткий меседж усьому світові: Америка твердо стоїть на боці України. Наша зустріч із Президентом Зеленським розпочалася з того, що він подякував Сполученим Штатам за суттєву допомогу, яку ми надали. Він передав чітку потребу у постійній безпеці, економічній та гуманітарній допомозі з боку Сполучених Штатів для подолання руйнівних втрат, завданих українському народу вторгненням Путіна", - йдеться у заяві.

Делегація зауважила, що з гордістю передала повідомлення про те, що додаткова американська підтримка в дорозі і що вони працюють над трансформацією запиту президента Байдена на фінансування в законодавчий пакет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вручив спікерці Палати представників США Пелосі орден княгині Ольги: в ОП розповіли деталі зустрічі. ФОТОрепортаж

Делегація також висловила повагу та вдячність президентові Володимиру Зеленському за його лідерство та захоплення українським народом за його мужність у боротьбі з російським агресором.

Представники Конгресу продовжать подорожі в Польщі, де зустрінуться з президентом Анджею Дудою та високопосадовцями.

"Коли ми повернемося до Сполучених Штатів, ми будемо більш поінформовані та готові зробити все необхідне для допомоги українському народові", - підкреслюється у заяві.

Автор: 

Конгрес США (1234) США (23290) підтримка (623)


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Топ коментарі
+9
Дякуємо, Америко!
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01.05.2022 12:24
+4
учите быстрее расчёты на ПУ хаймарс, а то крымские "бастионы" уже начинают ************.
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01.05.2022 12:25
+2
///
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко, рідні якого рятувалися в Чернігові від бомбардувань, активно бере участь у гуманітарних ініціативах заради допомоги нашій країні, що страждає від війни, і співвітчизникам, які її потребують.
Ярмоленко на своїй сторінці в Instagram відрапортував, що з Англії у бік міста на півночі України вирушив важливий гуманітарний вантаж. «З радістю приєднався до благодійної ініціативи допомогти своїм землякам у Чернігові. Передаю від моєї родини машину швидкої допомоги, а також важливий гуманітарний вантаж: медикаменти, продукти, товари першої потреби. Особливі слова подяки волонтерам-українцям, які мешкають в Англії. Завдяки їм в Україну вирушать ще дві машини. Все буде Україна! Ми переможемо! Віримо, боремося!», - написав футболіст, прикріпивши фото.

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01.05.2022 12:32
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Дякуємо, Америко!
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01.05.2022 12:24 Відповісти
питання знавцям - чому Зеля досі не носить українські символи (подивіться будь-яке відео з ним) і хто це ліворуч від нього?

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01.05.2022 12:36 Відповісти
не носит, потомушо ************** это сильно дратует.
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01.05.2022 13:51 Відповісти
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин

Тут помню, а тут не помню…

А коли вимкнули камеру журналіст запитав Зеленського: "Скажіть, а ці парашутісти вони ще досі у цій кімнаті?"
(Oleksiy Drone)
Вова Бендер, чи Остап Зеленський?
З коментарів на сторінці Олексія:
- Юзік поїв всіх тих парашутистів
- Я так поняла, начало вторгнення мало декілька дублів😆 бо діти і лєнка звалили раніше... а вова пише, що 24 були… нахіба брехати про те, що можна перевірити?
- Не договорились про что брехать?
- Фрагментарна пам'ять… "Тут помню, а тут не помню".
- Там ще Люся Арестович з автоматом бігала, кажуть. Між ефірами…
- Велике будівництво настільки велике, що швидко збудувало новий урядовий квартал😆 без дірок від куль нападників/парашутістов.
- Все намагаюсь дізнатись - чому родина вови ночувала в АПУ?
- Нє, ну я розумію, що для заходу треба трішки нагнітати, шоб вони ж@пою почали рухати, але ж, бляха, не дешевим стендапом для лохів...
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01.05.2022 12:39 Відповісти
откуда эти гни......ды у нас появились?Квартальные что ли?
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01.05.2022 13:18 Відповісти
учите быстрее расчёты на ПУ хаймарс, а то крымские "бастионы" уже начинают ************.
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01.05.2022 12:25 Відповісти
і не тільки-- На аэродроме в белорусской Зябровке..залишились С-400
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01.05.2022 12:31 Відповісти
ну, это как бы оборонительное, и на территории врага. Залужный сказал "на потом". Нам есть куда по своей территории херачить.
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01.05.2022 13:49 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

По данным украинской стороны в результате вчерашнего удара по передовому командному пункту 2-й армии российских войск в Харьковский области под Изюмом был ранен начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов.

Об этом сообщает телеграм-канал https://t.me/rosanticenter/18438 «Утро февраля» .
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01.05.2022 12:29 Відповісти
к нему уже петросян приходил причащать

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01.05.2022 13:57 Відповісти
///
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко, рідні якого рятувалися в Чернігові від бомбардувань, активно бере участь у гуманітарних ініціативах заради допомоги нашій країні, що страждає від війни, і співвітчизникам, які її потребують.
Ярмоленко на своїй сторінці в Instagram відрапортував, що з Англії у бік міста на півночі України вирушив важливий гуманітарний вантаж. «З радістю приєднався до благодійної ініціативи допомогти своїм землякам у Чернігові. Передаю від моєї родини машину швидкої допомоги, а також важливий гуманітарний вантаж: медикаменти, продукти, товари першої потреби. Особливі слова подяки волонтерам-українцям, які мешкають в Англії. Завдяки їм в Україну вирушать ще дві машини. Все буде Україна! Ми переможемо! Віримо, боремося!», - написав футболіст, прикріпивши фото.

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01.05.2022 12:32 Відповісти
военный журналист и блогер Александр Шульман в https://www.facebook.com/1851995811/posts/10217875027027963/ «Фейсбуке» .

«Начальник Генерального штаба армии РФ генерал армии Валерий Герасимов - 300й. Hедоработочка, но тоже приятно», - сообщил журналист.
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01.05.2022 12:33 Відповісти
русский военный вернулся домой 18+ https://www.youtube.com/watch?v=YZZFxlsJM1g
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01.05.2022 12:42 Відповісти
этот тоже такую же ***** городит:

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01.05.2022 14:03 Відповісти
А на чиєму ж боці бути Америці? На боці Путіна? Воно ж *******...А американці хочуть писати музику,картини,ростити діточок,розбудовувати красиву архітектуру...
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01.05.2022 12:52 Відповісти
 
 