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Ворожа ДРГ планувала збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі для звинувачення України, - СБУ. ВIДЕО

СБУ провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога. Агенти Генштабу збройних сил РФ готували теракт - планували збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, в атаці на повітряне судно окупанти мали намір безпідставно звинуватити Україну та наших партнерів. Для вчинення провокації зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт із переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Stinger".

"Щоб викрасти і приховано вивезти за кордон іноземний ПЗРК, представники спецслужб країни-агресора дали відповідне завдання своїй агентурній групі. До складу ворожої ДРГ входило двоє осіб з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Їхню діяльність координував росіянин Олександр Тютерев, який є кадровим співробітником головного управління Генштабу збройних сил РФ та має позивний "Морпех", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що раніше він брав участь в організації серії терактів в Одеській області, за що перебуває у розшуку.

За його завданням ворожі агенти намагалися встановлювати зв’язки з представниками ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів. Для формування "довірчих" відносин вони передали українським військовим достовірну інформацію щодо позицій і переміщення окупаційних підрозділів так званих "кадирівців".

Також читайте: Російські диверсанти можуть прориватися у тил ЗСУ під виглядом волонтерів, - керівник Луганської ОВА Гайдай

Також зазначається, що у подальшому російська агентура планувала використати напрацьовані контакти для незаконного отримання іноземного ПЗРК та його передачі до країни-агресора.

"Під час спецоперації співробітники СБУ затримали всіх учасників диверсійно-розвідувальної групи окупантів. Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин викритого злочину та притягнення до відповідальності його організаторів", - додають в СБУ.

Одночасно з викриттям зазначених злочинних планів СБУ викрила факти, які засвідчують суттєвий рівень деградації розвідслужб РФ.
Серед іншого вдалося встановити, що "Морпех" брехав своєму керівництву про успіхи в Україні і давав підконтрольній йому ДРГ завдання щодо фальсифікації теракту в тилу України. Зокрема, вони готували постановочні фото- та відеоматеріали про нібито "напад на блокпост сил ТРО".

Автор: 

армія рф (17713) Білорусь (7958) провокація (786) росія (65829) літак (2933) СБУ (12912) диверсія (355)


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Топ коментарі
+25
Мне одному кажется, что все это сильно похоже на бред? СБУ тоже придумывает страшилки, типа кацапских? Какой еще «гражданский борт» хотели «обстрелять» мифические диверсанты? Дальность действия «стингера» 4,5 км. Пассажирские самолеты, не считая кацапских, над лаптестаном и беларашкой не летают. Злодеи со стингером планировали ехать в Европу и дежурить недалеко от аэропорта? Лейтенанту баканову тоже отсыпали конфиската
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01.05.2022 13:04
+24
И кто внес в Раду законопроэкт о двойном гражданстве?Подскажу,слуги народа.
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01.05.2022 13:06
+22
Так тре було збити якщо хотіли! Нам що кацапів шкода?
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01.05.2022 12:54
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Правители Московии, всегда свой народ с навозом мешали.
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01.05.2022 12:52 Відповісти
Московитскому народу це завжди подобалося.
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01.05.2022 13:05 Відповісти
Там немає народа , там різнобарвне населення істот
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01.05.2022 13:05 Відповісти
Вони ще в 14 році хотіли збити свій літак над Домбасом, та влупили по Боінгу. Оператор РЛС лошара.
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01.05.2022 13:10 Відповісти
Только чтото суд забуксовал, 9 лет ищет виновника по Боингу. По Буче наверно минимум 20 лет будут искать.
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01.05.2022 22:56 Відповісти
Слегка перефразируя стих И. Губермана:
Желчью москва изнемогает,
Россия печенью больна:
Говно говном говно ругает,
Не вылезая из говна.
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01.05.2022 19:34 Відповісти
черви явно заждались Морпеха..которого само ГРУ -ФСБ и прикопает... такие проколы смываются только кровью...
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01.05.2022 12:52 Відповісти
Кадыровцев тупо использовали.
Если ФСБ не прикопают Морпеза,то это сделает Кадырка.
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01.05.2022 12:57 Відповісти
Здається "Герасимов" також кадировців злив, КаДиркін в курсі?
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01.05.2022 21:44 Відповісти
Так тре було збити якщо хотіли! Нам що кацапів шкода?
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01.05.2022 12:54 Відповісти
Иностраным оружием?
Какцапы работают над тем,что бы нам непоставлял запад оружие.Кацапов нежалко,а вот имидж Украины наше все.
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01.05.2022 13:00 Відповісти
Кацапи можуть з фанери по фотографіях стінгера випиляти і сказати що то ним збили. Ніхто їм не повірить.Можуть хоч члєніна в мавзолєї спалити і сказати що укродрг.
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01.05.2022 13:25 Відповісти
Якось незручно за нвші спецслужби стільки зусиль щоб спасти ординців. Та хай травлять взривають мочуть цих покідків які восхваляють вбивства катування насилля в україні. Вбивайте їх коли вони загрожуюють Україні і українцям а не біомассі потомків орди
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01.05.2022 13:10 Відповісти
вони всеодно будуть зараз робити криваві теракти, один наші нібито перехопили, але рязанський сахарок підвезуть куди потрібно, СБУ не діє на території рабсії і їблорусі, всіляких абхазій осетій донецьков пмрів... швидше за все знищать літак над Молдовою, ракетою з ЧФ
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01.05.2022 13:00 Відповісти
Тут у кацапов был сделан акцент на Стингере.
Мол ,сбит гражданский самолет американским пзрк.Улавливаешь суть подлости кацапов?
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01.05.2022 13:03 Відповісти
Стінгер можна купити в любому " воєнторгзі".
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01.05.2022 13:07 Відповісти
так це в Україні
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01.05.2022 21:20 Відповісти
кацап - це підлість з пелюшок !!! І це аксіома.
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01.05.2022 13:09 Відповісти
Ви праві, бо вибору, коли кругом одні кацапи, в них нема.
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01.05.2022 22:20 Відповісти
звісно уловлюю, люди які гвалтують 2-місячну дитину щіткою зубною, можуть зробити що завгодно, нічому не дивуюсь з 2014ого року
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01.05.2022 13:14 Відповісти
Насчет двойного гражданства поподробнее пож. Кто выдал окупантам украинский паспорт или кто не лишил сепара украинского гражданства?
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01.05.2022 13:01 Відповісти
И кто внес в Раду законопроэкт о двойном гражданстве?Подскажу,слуги народа.
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01.05.2022 13:06 Відповісти
Як зазначається, в атаці на повітряне судно окупанти мали намір безпідставно звинуватити Україну та наших партнерів. Джерело:
Перед ким звинуватити? Ерітрея? Північна Корея? Та всім *****
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01.05.2022 13:02 Відповісти
Та правда, але, щоб заволати «вставай страшна агромная», вистачило б
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01.05.2022 14:16 Відповісти
Мне одному кажется, что все это сильно похоже на бред? СБУ тоже придумывает страшилки, типа кацапских? Какой еще «гражданский борт» хотели «обстрелять» мифические диверсанты? Дальность действия «стингера» 4,5 км. Пассажирские самолеты, не считая кацапских, над лаптестаном и беларашкой не летают. Злодеи со стингером планировали ехать в Европу и дежурить недалеко от аэропорта? Лейтенанту баканову тоже отсыпали конфиската
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01.05.2022 13:04 Відповісти
А, ведь, вы ошибаетесь!
Внутренние рейсы в Мордоре осуществляются. Для того, чтоб сбить собственный самолёт, в Москву им ехать не пришлось бы. Да и большой самолёт им не нужен был, любой, спассажирами.
Даже прайвет джет.
Просто в районе аэропорта где-то затихарились бы…
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01.05.2022 14:14 Відповісти
Летают , посмотрите флайрадар
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01.05.2022 14:30 Відповісти
на посадочной можно и борт ***** дроном угробить, например направив его в воздухозаборник над дальним приводом и не забить какую то Ф1 примотать скотчем, чтобы двигатель нах. оторвало
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01.05.2022 16:28 Відповісти
Перш ніж набрати висоту літак злітає...і робить він це не вертикально. Аналогічно з приземленням...
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01.05.2022 16:43 Відповісти
А тобі і підсипати нічого не треба . По-перше : літак , по-твоєму , одразу на 10км взлітає ? І по-друге оркам своїх і треба було за.уярити . Навіщо Європа ? Завжди казав - рускагаварящій і думає па рускі .
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01.05.2022 16:53 Відповісти
кацапа, а тобі не кажеться, що у вас х..ло президент?
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01.05.2022 21:22 Відповісти
Над лаптестаном и в том числе в смердячую москву летают китайцы, Эмираты, индусы, те же турки .. И что свинособакам мешает в том же Дармоедово завалить на посадке китайца или турка? А рядом и свинособачий самолёт... Найдут трубу от Стингера ..который реально где то у нас вытащили , два трупа с украинскими паспортами, визитки Яроша...а вуаля!! Украинские террористы завалили два самолёта... турка и наш русский..... ((( Что начнётся в Турции? Или там исключительно разумное население и не поверит ..что это не украинцы? Так что Андрюша бред может превратится в реальную проблему и очень опасную для Украины.
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02.05.2022 01:49 Відповісти
Та що, путлер нападе?
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01.05.2022 13:05 Відповісти
Рашисты вообще могут особо не заморачиваться. Собьют пасажирский самолет из своей Иглы или просто взорвут а на место крушения подбросят использованный тубус из под Стингера. А дальше все по накатанной, найдут и *свидетелей* с визитками Яроша и тд. Вот если бы убили кого то из близкого окружения ***** или самого ***** тогда еще можно было на ВСУ пальцем показать.
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01.05.2022 13:05 Відповісти
Вони вже збивали і ту 154 і боїнг 777
робота нквд
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01.05.2022 13:06 Відповісти
Не любят зоофилов не только овцы, но и фсб.
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01.05.2022 13:14 Відповісти
Не розумію ..а шо збивати ?навкруги України закрита зона для польотів
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01.05.2022 13:34 Відповісти
Зайдіть на https://flightradar.online/uk/ Флайрадар показує зони польотів літаків..Який літак? Де ви бачите поблизу України літак в досяжності "Stinger"?
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01.05.2022 13:38 Відповісти
єдине, що можу сказати, може таким чином було бажання цього "морпеха" поховати їхніми руками, бо сам теракт якись дуже липовий
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01.05.2022 13:50 Відповісти
в Молдові ?
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01.05.2022 16:31 Відповісти
Молдова закрила свій авіапростір невдовзі після 24.02
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01.05.2022 16:42 Відповісти
Молдова ничего не закрывала! Как летали , так и летают. Только в раху перестали летать.
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02.05.2022 01:53 Відповісти
Та хай кацапня іпаше один одного і чим більше тим краще. Нашим хлопцям меньше роботи буде...
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01.05.2022 13:43 Відповісти
На якій висоті літають літаки міжнародних рейсів цивільної авіації ? А на яку висоту розраховані ПЗРК Стінгер ? Навіщо наші вважають нас за ідіотів ?
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01.05.2022 13:48 Відповісти
думаю, декому у баканова не дають спокою лаври героїчних хлопців, можливо,що після срача (аварії на дорозі) з Ляшко когось вирішили прикрити. Бо зрозуміло, що стінгер літака пасажирського не зіб'є, особливо, коли вони на цих трасах не літають
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01.05.2022 13:53 Відповісти
Професор, на підльоті до зпс збивали не тільки стінгером, а і з дшк в Афгані. Вже не кажу про гори. Як збили наш ІЛ-76 в Луганську з десантниками в 2014 році ПЗРК "Стріла-10", аналогічною "Стінгеру"?
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01.05.2022 13:58 Відповісти
на якому підльоті, студент? літаки не літають. тобі ж написали.
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01.05.2022 14:11 Відповісти
"Щоб викрасти і приховано вивезти за кордон іноземний ПЗРК..." Де за кордоном літаки не літають, професор? Цей ПЗРК можуть використати терористи в якій-завгодно країні світу і по номеру на тубусі чи залишках ракети потім можна визначити, що він був переданий Україні. Навіть якби виявили ФБР втрату нами переданого американцями "Стінгера", то це був би міжнародний скандал. А кацапам треба, щоб ці ПЗРК нам не передавали американці чи будь-хто. Після затримання агентів кацапи по всякому стараються відмити своїх і одночасно через змі свій провал представити фейком. Дехто тут на таке повівся, а дехто підтримує кацапську версію про "фейк СБУ" абсолютно свідомо.
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01.05.2022 14:36 Відповісти
тут так глибоко не копають, а треба
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01.05.2022 16:31 Відповісти
Нормільні люди на Рашкою та Белкою не літають. Можна і треба збивати
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01.05.2022 14:21 Відповісти
Чтобы дискредитировать поставку Западом оружия, вполне вероятно украсть его и использовать в терракте. А потом лаврушило потренируется перед зеркалом и с каменным лицом вылезет брехать про мировой терроризм Запада и укрофашистов.
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01.05.2022 15:41 Відповісти
Нічого нового москальня не придумає: так в 2014 вони планували збити свій літак що летів із Кіпра, але криворукі вбили 298 безневинних душ МН17.
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01.05.2022 15:55 Відповісти
сибиу - не забудьте відзвітувати про успішну контрдиверсійну операцію агенту фсб дь'Єрьмаку.
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01.05.2022 16:05 Відповісти
В информационных и новостных лентах периодически появляются вброси, которые вызывают тошнотный рефлекс. Например; монологи таруты, ссылки на ахметова, тишина от коломойского, аресты и пидозры от дбр, спецоперации высосанные из пальца нашим сбу. Предлагаю продолжить список дабы знать своих антигероев поименно.
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01.05.2022 16:42 Відповісти
Цей хлопчина з СБУ такий завжди позитивний ...
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01.05.2022 17:35 Відповісти
БЕЙ СВОИХ, ЧТОБ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ!
(русская народная поговорка)
ЭТО ТАК СКРЕПНО!, шо п*здец.
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01.05.2022 19:43 Відповісти
читаю планы кацапов и прям не верится, что они настолько идиоты.
в общем козлины, вы превзошли мои ожидания.
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01.05.2022 20:28 Відповісти
Как-то это всё шито белыми нитками
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01.05.2022 22:14 Відповісти
а че, у талибов гнилой русне не проще было купить целый грузовик стингеров? ... что то похоже на бредятину ... хотели бы, ну и сбили бы, из чего угодно, а сказали бы, что стингером ... какая им разница, шо там в лучах для мозга напишут
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02.05.2022 06:27 Відповісти
ТАК КОГДА ПУТИН БУДЕТ ЛЕТЕТЬ ЕГО И СБИВАЙТЕ !)
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02.05.2022 09:15 Відповісти
 
 