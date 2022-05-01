Ворожа ДРГ планувала збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі для звинувачення України, - СБУ. ВIДЕО
СБУ провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу ворога. Агенти Генштабу збройних сил РФ готували теракт - планували збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, в атаці на повітряне судно окупанти мали намір безпідставно звинуватити Україну та наших партнерів. Для вчинення провокації зловмисники хотіли обстріляти цивільний борт із переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Stinger".
"Щоб викрасти і приховано вивезти за кордон іноземний ПЗРК, представники спецслужб країни-агресора дали відповідне завдання своїй агентурній групі. До складу ворожої ДРГ входило двоє осіб з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Їхню діяльність координував росіянин Олександр Тютерев, який є кадровим співробітником головного управління Генштабу збройних сил РФ та має позивний "Морпех", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що раніше він брав участь в організації серії терактів в Одеській області, за що перебуває у розшуку.
За його завданням ворожі агенти намагалися встановлювати зв’язки з представниками ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів. Для формування "довірчих" відносин вони передали українським військовим достовірну інформацію щодо позицій і переміщення окупаційних підрозділів так званих "кадирівців".
Також зазначається, що у подальшому російська агентура планувала використати напрацьовані контакти для незаконного отримання іноземного ПЗРК та його передачі до країни-агресора.
"Під час спецоперації співробітники СБУ затримали всіх учасників диверсійно-розвідувальної групи окупантів. Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин викритого злочину та притягнення до відповідальності його організаторів", - додають в СБУ.
Одночасно з викриттям зазначених злочинних планів СБУ викрила факти, які засвідчують суттєвий рівень деградації розвідслужб РФ.
Серед іншого вдалося встановити, що "Морпех" брехав своєму керівництву про успіхи в Україні і давав підконтрольній йому ДРГ завдання щодо фальсифікації теракту в тилу України. Зокрема, вони готували постановочні фото- та відеоматеріали про нібито "напад на блокпост сил ТРО".
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Желчью москва изнемогает,
Россия печенью больна:
Говно говном говно ругает,
Не вылезая из говна.
Если ФСБ не прикопают Морпеза,то это сделает Кадырка.
Какцапы работают над тем,что бы нам непоставлял запад оружие.Кацапов нежалко,а вот имидж Украины наше все.
Мол ,сбит гражданский самолет американским пзрк.Улавливаешь суть подлости кацапов?
Перед ким звинуватити? Ерітрея? Північна Корея? Та всім *****
Внутренние рейсы в Мордоре осуществляются. Для того, чтоб сбить собственный самолёт, в Москву им ехать не пришлось бы. Да и большой самолёт им не нужен был, любой, спассажирами.
Даже прайвет джет.
Просто в районе аэропорта где-то затихарились бы…
робота нквд
(русская народная поговорка)
ЭТО ТАК СКРЕПНО!, шо п*здец.
в общем козлины, вы превзошли мои ожидания.