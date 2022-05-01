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Новини Війна
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Ніхто не має права диктувати Україні, на яких умовах укладати мир, - Бербок

бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що припинення вогню в Україні могло б стати першим кроком до мирного врегулювання.

Про це вона заявила у коментарі Bild am Sonntag, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Бербок підкреслила, що партнери повинні сприяти посиленню України, щоб вона могла теж вирішувати, на яких умовах буде укладено мир.

"Тому що саме українці гинуть у цій війні і саме їм загрожує пригнічення і тиранія під російською окупацією. Ніхто не має права їм диктувати", - додала міністр.

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Вона також підкреслила важливість допомоги для України, щоб відбити російську агресію і захистити себе в майбутньому. За її словами, західні країни повинні сприяти встановленню миру в Україні, який стане гарантією мирного майбутнього в Європі.

"Мова йде не тільки про відсутність війни, а й про безпеку вільного життя. Оскільки світовий порядок, який ми знали в Європі, був безповоротно зруйнований Путіним", - зазначила Бербок.

Автор: 

Німеччина (7441) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+19
Поступают новые данные по вчерашнему удару ВСУ по оперативному штабу 2 армии рашистов около Изюма.



В момент удара начальник генерального штаба РФ Герасимов был около места удара.
К сожалению, он выжил, но ранен. Убит его личный охранник, ну и начальник штаба 2-й армии генерал Андрей Симонов.

На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). Точно известно о 20 «двухсотых» из этого числа и большом количестве (от 60 тел) рядового состава. Точных данных ещё нет, сейчас орки до сих пор разбирают завалы. У российских военных паника, судорожно ищут ДРГ в городе досматривают всех мирных жителей.
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01.05.2022 13:04
+8
Як можна врегулювати війну?
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01.05.2022 13:01
+7
Поки при владі "какая разніца", дермаки татарови арахуймія і проча шалупень все повинна вирішувати ЗСУ як дійсні представники інтересів України і її патріотів ******** свою державу
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01.05.2022 13:19
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Як можна врегулювати війну?
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01.05.2022 13:01 Відповісти
Ніяк,просто тут тезиси розрізнені.Який мир ,коли Київ обстріляли.
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01.05.2022 14:01 Відповісти
ніхто крім Єлдака-Патрушева
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01.05.2022 13:01 Відповісти
німці грають разом з дєрьмаком!знову про мир,а не перемогу
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01.05.2022 13:02 Відповісти
Поступают новые данные по вчерашнему удару ВСУ по оперативному штабу 2 армии рашистов около Изюма.



В момент удара начальник генерального штаба РФ Герасимов был около места удара.
К сожалению, он выжил, но ранен. Убит его личный охранник, ну и начальник штаба 2-й армии генерал Андрей Симонов.

На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). Точно известно о 20 «двухсотых» из этого числа и большом количестве (от 60 тел) рядового состава. Точных данных ещё нет, сейчас орки до сих пор разбирают завалы. У российских военных паника, судорожно ищут ДРГ в городе досматривают всех мирных жителей.
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01.05.2022 13:04 Відповісти
Скорее всего про Герасимова фейк
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01.05.2022 13:09 Відповісти
ну все, він своє відробив на фронті, отримає орден за мужність, тепер черга Оленєзнавця Тувинця
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01.05.2022 13:10 Відповісти
Ходят слухи, что легкий 300. Наверно лоб разбил, когда потяжелевшие трусы сползли на коленки и хенерал принял резкое горизонтальное положение при отрицательном наступлении на эвакуационный транспорт.
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01.05.2022 13:12 Відповісти
К сожалению, он выжил, но ранен - голову оторвало.
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01.05.2022 13:39 Відповісти
А, ну тогда нормально, продолжит командование войсками. Хотя нет, а как он приказы отдавать будет, научился чревовещанию?
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01.05.2022 14:23 Відповісти
А зачем вообще мир укладать? Еще можно войну прекратить но с нацистами заключать мир, чтобы они опять в спину выстрелили когда мы расслабим булки, извините.
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01.05.2022 13:08 Відповісти
Такі заяви і є спонуканням, Німеччина розраховує на "мирний" договір, а не на перемогу України адже тоді дійсно прийдеться розірвати всі економічні стосунки з кремлем.
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01.05.2022 13:14 Відповісти
Поки при владі "какая разніца", дермаки татарови арахуймія і проча шалупень все повинна вирішувати ЗСУ як дійсні представники інтересів України і її патріотів ******** свою державу
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01.05.2022 13:19 Відповісти
США,Англия,Канада и другие наши союзники предостерегают Зеленского от того что он и его окружение задумали,а задумали они заключить "перемирие" с дьяволом и как подношение отдать ему коридор от Донбасса до Крыма с Херсоном и Северо-Крымским каналом в придачу. Бербок из трусов выскакивает что бы оправдать Зеленского в случае предательства его и его шайки шпионов путина вокруг него. Пока ВСУ рубится насмерть с врагом внутренние гниды пытаются вести переговоры о "мире" с дьяволом.
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01.05.2022 13:28 Відповісти
Ботяра, звідки інформація? Чи сам придумав?
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01.05.2022 13:43 Відповісти
що, зебот, правда тобі брехливі очі ріже?
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01.05.2022 14:16 Відповісти
Набір неоднозначних словосполучень.
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01.05.2022 13:41 Відповісти
Німці, дякуємо за те що стали просинатися. Але запросіть Меркель на детектор брехні, багато цікавого дізнаєтеся.
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01.05.2022 13:51 Відповісти
Ніхто не має права їм диктувати", - додала міністр. - диктувати Україні не потрібно.а лишень повторити по відношенню до України теж саме,що цивілізований світ на чолі із США зробив із частиною Німечини(((ФРН))) по закінченні війни.
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01.05.2022 14:28 Відповісти
 
 