Ніхто не має права диктувати Україні, на яких умовах укладати мир, - Бербок
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що припинення вогню в Україні могло б стати першим кроком до мирного врегулювання.
Про це вона заявила у коментарі Bild am Sonntag, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Бербок підкреслила, що партнери повинні сприяти посиленню України, щоб вона могла теж вирішувати, на яких умовах буде укладено мир.
"Тому що саме українці гинуть у цій війні і саме їм загрожує пригнічення і тиранія під російською окупацією. Ніхто не має права їм диктувати", - додала міністр.
Вона також підкреслила важливість допомоги для України, щоб відбити російську агресію і захистити себе в майбутньому. За її словами, західні країни повинні сприяти встановленню миру в Україні, який стане гарантією мирного майбутнього в Європі.
"Мова йде не тільки про відсутність війни, а й про безпеку вільного життя. Оскільки світовий порядок, який ми знали в Європі, був безповоротно зруйнований Путіним", - зазначила Бербок.
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В момент удара начальник генерального штаба РФ Герасимов был около места удара.
К сожалению, он выжил, но ранен. Убит его личный охранник, ну и начальник штаба 2-й армии генерал Андрей Симонов.
На момент удара в штабе было около 40 военнослужащих старшего офицерского состава (от майора до полковника). Точно известно о 20 «двухсотых» из этого числа и большом количестве (от 60 тел) рядового состава. Точных данных ещё нет, сейчас орки до сих пор разбирают завалы. У российских военных паника, судорожно ищут ДРГ в городе досматривают всех мирных жителей.