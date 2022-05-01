Ніхто не має права диктувати Україні, на яких умовах укладати мир, - Бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що припинення вогню в Україні могло б стати першим кроком до мирного врегулювання.

Про це вона заявила у коментарі Bild am Sonntag, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Бербок підкреслила, що партнери повинні сприяти посиленню України, щоб вона могла теж вирішувати, на яких умовах буде укладено мир.

"Тому що саме українці гинуть у цій війні і саме їм загрожує пригнічення і тиранія під російською окупацією. Ніхто не має права їм диктувати", - додала міністр.

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Вона також підкреслила важливість допомоги для України, щоб відбити російську агресію і захистити себе в майбутньому. За її словами, західні країни повинні сприяти встановленню миру в Україні, який стане гарантією мирного майбутнього в Європі.

"Мова йде не тільки про відсутність війни, а й про безпеку вільного життя. Оскільки світовий порядок, який ми знали в Європі, був безповоротно зруйнований Путіним", - зазначила Бербок.