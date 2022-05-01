"Київ не буде в безпеці, поки Росія не буде переможена", - посол Великої Британії Сіммонс
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Україна буде в небезпеці, якщо не перемогти Росію
Про це Мелінда Сіммонс заявила в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Сіммонс вважає, що Путін навряд чи відмовився від амбіцій захопити Київ.
"Я це не відкидаю, але я все ще тут. Я тут перебуваю із підвищеним рівнем захисту безпеки та пам’ятаю про потенційний ризик, але поки що мені комфортно працювати за таких обставин", - прокоментувала Сіммонс можливі атаки Росії на дипломатів, які перебувають в Україні.
Крім того, вона сказала, що, попри сильний опір України та невдачі Росії, війна навряд чи скоро закінчиться.
"Ви дивитеся на доволі тривалу гру, звісно цього року, а можливо, і наступного" - сказала Сіммонс і додала, що Київ не буде в безпеці, поки Росія не буде переможена.
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"Нравится, не нравится -- империя развалится."
Украинцы уникальный народ, который может позволить себе противоречия и даже междоусобицу в середине страны, но при малейшей угрозе существования Украины сплачиваются и самоорганизовываются для защиты своей Неньки. Именно наша способность, в случае опасности -- действовать как единый-слаженный организм, заставил обратить на себя внимание всего мира. В нас увидели народ, который способен победить кровожадного монстра. А как водится ставки ставят всегда на победителя.
Фигурально выражаясь, на базе Рамштайн были сделаны ставки. По итогам которых можно сделать выводы, что ВСУ в самое ближайшее время ожидает фундаментальные изменения в области перевооружения. Условно говоря, ВСУ прокачают от пчелиного роя до такой себе стаи-охотников велоцерапторов, с когтями для вспарывания брюха и острыми как бритва зубами. Проще говоря ВСУ превратят в идеальную машину для убийства.
Здесь стоит отметить, что США уже поставляют в Украину некоторые компоненты для ведения современной войны, над которым они работали последние годы. Это самое новейшее и перспективное оружие. А учитывая тот факт, что США последние пять лет разрабатывали концепцию бесконтактных войн и создание войск нового типа, то в результате развертывания всех компонентов этой системы на территории Украины, мы получим высокотехнологичную армию 21 века, что в корне меняет саму суть войны.
По сути, англосаксы и их союзники начали операцию по кастрации расеи, где роль скальпеля будет выполнять ВСУ и спецслужбы Украины. Нанесение ударов по территории мордора санкционированы на днях, а спецслужбы Украины с ВСУ уже провели ряд уникальных спец.операций.
Здесь, чтобы все понимали: спец.операция спец.операции - рознь. Как правило спец. операция длится от 3 до 7 дней. Образцовая спец.операция это когда ты выслеживаешь, а потом уничтожаешь десантный корабль, или флагман мацква, или падеж генералов, или освобождение Киевщины, или та же самая Чорнобаевка, которая войдет в анналы. А когда у тебя потери: 22 тысячи личного состава, под 200 самолетов, под тысячу танков -- это называется, ты присел на бутылку.
Забегая немного на перед, можно предположить, что вся война будет соткана подобными спец.операциями. Ну, а что касается территории мордора, а откровенно говоря украинских исконных земель, то мы здесь только начали разминку, еще даже во вкус не вошли. Это только первые мазки, старой-новой конфигурации территории Украины. Украине предстоит развернуть новую страницу мировой истории, в которой не будет места для российской педирации в ее нынешних территориях. А чтобы восторжествовала справедливость, Московия не должна вылазить за границы МКАДА. Аминь!
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