"Київ не буде в безпеці, поки Росія не буде переможена", - посол Великої Британії Сіммонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Україна буде в небезпеці, якщо не перемогти Росію

Про це Мелінда Сіммонс заявила в інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Сіммонс вважає, що Путін навряд чи відмовився від амбіцій захопити Київ.



"Я це не відкидаю, але я все ще тут. Я тут перебуваю із підвищеним рівнем захисту безпеки та пам’ятаю про потенційний ризик, але поки що мені комфортно працювати за таких обставин", - прокоментувала Сіммонс можливі атаки Росії на дипломатів, які перебувають в Україні.



Крім того, вона сказала, що, попри сильний опір України та невдачі Росії, війна навряд чи скоро закінчиться.



"Ви дивитеся на доволі тривалу гру, звісно цього року, а можливо, і наступного" - сказала Сіммонс і додала, що Київ не буде в безпеці, поки Росія не буде переможена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Великої Британії Сіммонс повернулася до Києва: "Це була довга поїздка, але воно того варте"