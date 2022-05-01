УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8578 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 023 24

Зранку літаки армії РФ здійснили вже 30 бойових вильотів, на кордоні з Україною постійно в повітрі знаходяться 11 літаків, - Веніславський

вениславский,веніславський

Сьогодні зранку авіація російської армії здійснила близько 30 бойових вильотів. На Харківському напрямку ворог наші збройні сили постійно обстрілює по всій лінії зіткнення.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав представник Президента у Конституційному суді, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На Харківському напрямку ворог наші збройні сили постійно обстрілює по всій лінії зіткнення. Зранку було зафіксовано близько 30 вильотів бойових.

Також у повітряному просторі рф, це Білгородська, Курська область, постійно перебувають літаки командного управління, літаки-ретранслятори Іл-22, їх там близько 11 літаків постійно в повітрі.

Ми бачимо ті дії, які свідчать про те що ворог намагається виконувати ті завдання які перед собою ставить. Але я думаю це йому точно не вдасться", - сказав Веніславський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 23,5 тис. осіб, 192 літаки, 155 гелікоптерів, 1 026 танків і 2 471 броньована машина

Зараз за його словами, з боку Харківської області, на Ізюмському напрямку ворог намагається зосередити нові резерви і атакувати в напрямку Слов’янськ і Барвінкове. На території Білгородської області росія зосередила додаткові батальйонно-тактичні групи, зокрема повітряно-десантних військ.

Веніславський додав, що армія загарбників намагається оточити наші війська, "але наше командування чудово розуміє ці замисли ворога і чудово розуміє, що треба робити, щоб цього не допустити".

Автор: 

армія рф (17713) літак (2933) Веніславський Федір (289)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
показати весь коментар
01.05.2022 13:24
+15
11 літаків це 11 ракет класу "земля-повітря". Треба їх хрякнути за 1 раз.
показати весь коментар
01.05.2022 13:23
+14
А що на прилеглих теринах рф ми не маємо право збивати ворогів чи знищувати аєродроми,склади,бази пмм?Маємо повне право і західні партнери також про це говорили.Отже,літаки командного управління, літаки-ретранслятори Іл-22, їх там близько 11 літаків постійно в повітрі-це законні цілі для ЗСУ!
показати весь коментар
01.05.2022 13:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Літаки.це найважливіше.Без них армія України,вже би давно москалів розкатала.
показати весь коментар
01.05.2022 13:22 Відповісти
цей веніславський уповноважений своїми посадовими інструкціями такі речі коментувати? чи тоже виліз поговорити, бо цього з цієї шобли давно не чули?
показати весь коментар
01.05.2022 13:48 Відповісти
ну, коли вже взявся коментувати військові дії, то хай розповість, як ці літаки збивати елітним асфальтом.
показати весь коментар
01.05.2022 21:47 Відповісти
11 літаків це 11 ракет класу "земля-повітря". Треба їх хрякнути за 1 раз.
показати весь коментар
01.05.2022 13:23 Відповісти
Ти ж втік до Польщі, а більше хрякати нікому.
показати весь коментар
01.05.2022 13:27 Відповісти
Ахахах. Я стараюсь, щоб було чим хрякати, не переживай.
показати весь коментар
01.05.2022 14:00 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2022 13:24 Відповісти
А що на прилеглих теринах рф ми не маємо право збивати ворогів чи знищувати аєродроми,склади,бази пмм?Маємо повне право і західні партнери також про це говорили.Отже,літаки командного управління, літаки-ретранслятори Іл-22, їх там близько 11 літаків постійно в повітрі-це законні цілі для ЗСУ!
показати весь коментар
01.05.2022 13:27 Відповісти
Один з Іл-22 нещодавно було було пошкоджено. Надіюсь - з іншими "попрацюють" краще
показати весь коментар
01.05.2022 13:41 Відповісти
Ми маємо, але ці покидьки про це теж в курсі, и не літають там, де досягає наша ППО
показати весь коментар
01.05.2022 13:52 Відповісти
Цієї ночі темні сили справляли свій шабаш, а у сатаністів сьогодні празнік.
показати весь коментар
01.05.2022 13:30 Відповісти
На дев'яте орки казитимуться.
показати весь коментар
01.05.2022 13:34 Відповісти
Вже час союзникам допомогти Україні створити ешелоновану систему протиповітряної оборони щоб повністю закрити небо. Ворожі літаки звичайно потрібно збивати. Раз їх не збивають значить немає чим або вони під надійним захистом російської ППО. Збройним силам видніше що робити.
показати весь коментар
01.05.2022 13:36 Відповісти
Потрібно оголосити 200мильний простір поза межами держкордону України недоступним для мілітаризованих касапських об'єктів і всіх їх бити на ураження. База в/ч там, чи літак, чи танк - нахрен! Тим більше, американці з британцями дозволили... дали би вони ще відповідної зброї достатньо...
показати весь коментар
01.05.2022 13:37 Відповісти
Снова чёрное вороньё кружит, но недолго осталось. Только перья полетят в разные стороны!
показати весь коментар
01.05.2022 13:41 Відповісти
Іл-22, це і є (ВзПУ або БУС). Українсбкою Повітряний пункт вкрцвання або бортовий вузол зв"язку. При совку операторів еавчали в Харковському училищі радіоєлектроники. Використання Іл-22 у якості ретранслятору, то побічне.
Літак базовий - Іл-18 з комплексом КСС 122 .
Я навчався по цій спеціальності.
показати весь коментар
01.05.2022 13:46 Відповісти
Йой а, шо сі стало, шо ти раптом проснулося?
показати весь коментар
01.05.2022 13:48 Відповісти
Все военные и инфраструктурные объекты на территории россии - законная цели для ВСУ. Мы не наносим ударов лишь по одной причине: нет возможности.

При первой же возможности война будет переноситься на россию в том или ином виде. Коллективному Западу, чтобы удалить раковую цивилизационную опухоль, которая есть РФ, необходимо уничтожить экономику оркостана. Одними санкциями это сделать невозможно. Как только Европа решит проблему газо и нефтезамещения сразу же будут нанесены удары высокоточными ракетами по всему нефтегазовому комплексу рашки + электростанции ( кроме атомных).

Через сколько Москва капитулирует без газа и электричества?
показати весь коментар
01.05.2022 14:05 Відповісти
І що, їх нічим дістати не можна ?
показати весь коментар
01.05.2022 14:19 Відповісти
і? що? скільки там стінгерів дали нам? невже так складно послати невеликі групи на кордон і збити той металолом, якщо ми бачимо де і коли вони літають???

але я диванний військовий аналітик, тому....
показати весь коментар
01.05.2022 14:34 Відповісти
Херасе, а это что за диванный стратег? Жду комментарий по военной обстановке от тети Клавы, уборщицы из ВР. (С уважением к нужной профессии уборщиков)
показати весь коментар
01.05.2022 14:36 Відповісти
А звідки це неграмотне і тупе опудало знає то що повинні знати військові.
показати весь коментар
01.05.2022 15:51 Відповісти
 
 