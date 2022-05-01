Зранку літаки армії РФ здійснили вже 30 бойових вильотів, на кордоні з Україною постійно в повітрі знаходяться 11 літаків, - Веніславський

Сьогодні зранку авіація російської армії здійснила близько 30 бойових вильотів. На Харківському напрямку ворог наші збройні сили постійно обстрілює по всій лінії зіткнення.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав представник Президента у Конституційному суді, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На Харківському напрямку ворог наші збройні сили постійно обстрілює по всій лінії зіткнення. Зранку було зафіксовано близько 30 вильотів бойових.

Також у повітряному просторі рф, це Білгородська, Курська область, постійно перебувають літаки командного управління, літаки-ретранслятори Іл-22, їх там близько 11 літаків постійно в повітрі.

Ми бачимо ті дії, які свідчать про те що ворог намагається виконувати ті завдання які перед собою ставить. Але я думаю це йому точно не вдасться", - сказав Веніславський.

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Зараз за його словами, з боку Харківської області, на Ізюмському напрямку ворог намагається зосередити нові резерви і атакувати в напрямку Слов’янськ і Барвінкове. На території Білгородської області росія зосередила додаткові батальйонно-тактичні групи, зокрема повітряно-десантних військ.

Веніславський додав, що армія загарбників намагається оточити наші війська, "але наше командування чудово розуміє ці замисли ворога і чудово розуміє, що треба робити, щоб цього не допустити".