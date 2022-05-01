УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8578 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
2 023 1

Японія та В'єтнам засудили удари армії РФ по мирному населенню в Україні

кісіда,мін,фам,фуміо,чін

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та його в’єтнамський колега Фам Мін Чін засудили удари по мирному населенню в Україні та погрози РФ застосувати зброю масового знищення.

Прем’єр-міністр Кісіда наголосив, що за підсумком переговорів, що відбулися в Ханої, обидві сторони погодилися щодо важливості негайного припинення вогню в Україні та надання гуманітарної допомоги, додавши, що вони "рішуче виступають проти погроз, використання зброї масового знищення та нападів на мирних жителів", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Прем’єр-міністр Чін в свою чергу підтвердив: "Ми віддані зміцненню зв'язків для підтримки миру і стабільності в регіоні".

Прем'єри двох країн також виступили проти зміни статус-кво у Південно-Китайському морі, та обговорили низку регіональних проблем, включаючи ракетно-ядерну програму КНДР та ситуацію у М’янмі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бачимо Японію як важливого учасника антивоєнної коаліції, - Зеленський після розмови з прем'єром Кісідою

Оскільки Японія займає жорстку позицію щодо Росії разом з іншими країнами G7 щодо її нападу на Україну 24 лютого, Кісіда прагне розширити співпрацю з членами Асоціації держав Південно-Східної Азії, більшість з яких досі стояли осторонь санкційних дій проти Москви.

Автор: 

росія (65829) санкції (12032) Японія (1209) В’єтнам (63)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
весь світ розуміє-одні мадяри серби і касаби тупі щоб вам все вернулось в 1000 розмірі
показати весь коментар
01.05.2022 15:38 Відповісти
 
 