Японія та В'єтнам засудили удари армії РФ по мирному населенню в Україні

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та його в’єтнамський колега Фам Мін Чін засудили удари по мирному населенню в Україні та погрози РФ застосувати зброю масового знищення.

Прем’єр-міністр Кісіда наголосив, що за підсумком переговорів, що відбулися в Ханої, обидві сторони погодилися щодо важливості негайного припинення вогню в Україні та надання гуманітарної допомоги, додавши, що вони "рішуче виступають проти погроз, використання зброї масового знищення та нападів на мирних жителів", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Прем’єр-міністр Чін в свою чергу підтвердив: "Ми віддані зміцненню зв'язків для підтримки миру і стабільності в регіоні".

Прем'єри двох країн також виступили проти зміни статус-кво у Південно-Китайському морі, та обговорили низку регіональних проблем, включаючи ракетно-ядерну програму КНДР та ситуацію у М’янмі.

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Оскільки Японія займає жорстку позицію щодо Росії разом з іншими країнами G7 щодо її нападу на Україну 24 лютого, Кісіда прагне розширити співпрацю з членами Асоціації держав Південно-Східної Азії, більшість з яких досі стояли осторонь санкційних дій проти Москви.