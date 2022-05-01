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За два місяці війни Луганщина отримала майже 200 вагонів гуманітарної допомоги, - Гайдай

допомога,гуманітарна

Майже 200 вагонів із гуманітарною допомогою надійшли на Луганщину за два місяці війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.


"Луганщину підтримує не тільки уся країна, а й увесь світ: майже 200 вагонів із гуманітарною допомогою надійшли до нас за два місяці війни. Зокрема, 44 вагони та 15 вантажівок продуктів харчування, засобів гігієни та інших надважливих для людей товарів - від держави. Тільки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання та санітарно-гігієнічними товарами в умовах воєнного стану" вже передані людям 79 500 продуктових наборів. Найближчим часом очікується надходження ще 20 500 таких пакунків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив Гайдай, серед донатів Луганської області - уряди та благодійники Польщі, Латвії, Великої Британії, ФРН, Італії, країн Близького Сходу та інших.

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Автор: 

гуманітарна допомога (1002) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4888)


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